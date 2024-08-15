Kütahya Belediyesi\'nde Meslek Odaları ile İmar ve Nitelikli İnşaat Sorunlarına Çalıştay

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Kütahya Belediyesi'nde meslek odaları ile şehrin imar ve nitelikli inşaat sorunlarına yönelik çalıştay gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Gülteri Uyanık'ın yönettiği çalıştayda, Meclis Üyeleri Kadir Fırat Zeybek, Melek Mankan, Tahsin Görkem Lekesiz, Seda Arkaç Kavak, Mimarlar Odası Temsilcisi A. Yasin Karakuzu ve ekibi, İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Emirhan Aydın ve ekibi, Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Hasan Donat Yıldızay, Elektrik Mühendisleri Odası Temsilcisi Nadi Sarıışık, Harita Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği'ni temsilen Süleyman Çavuşoğlu, Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi Yahya Daban ve ekibi, Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcisi Berra Sarıoğlan çalıştaya katılarak görüşlerini dile getirdiler.

"Kat yükseklikleri yönetmelik seviyesine getirilmeli"

Konuşmasına imar planlarında düzeltilmesi gereken noktalara değinerek başlayan Mimarlar Odası Temsilcisi Abdullah Yasin Karakuzu, yapıların kat yüksekliklerinin sınırlandırılması sebebiyle konforlu daireler planlayamadıklarını, kiriş altı seviyesinin çok alçak kaldığını ve halkımıza konforsuz daireler üretmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Diğer şehirlerde bu tarz kısıtlamaların olmadığını dile getiren Yasin Karakuzu, yönetmeliğin 360 santimetre yüksekliğindeki dairelere izin verdiğini, ancak Kütahya'da plan notlarıyla bu seviyenin 280 santimetre seviyesinde kısıtlandığını belirtti.

Konu hakkındaki görüşlerini dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Emirhan Aydın, bu kısıtlama nedeniyle tasarımlarda kiriş boyutlarının küçültüldüğünü ve estetik kaygılar nedeniyle taşıyıcı sistem boyutlarının küçültülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Kat yüksekliklerindeki sınırlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade eden Aydın, "Elektrik tesisatı, buat gibi elemanları kirişlere koyuyoruz. Bu çok yanlış. Kat yükseklikleri yönetmelik seviyesine getirildiğinde bu hataları da önlemiş olacağız" dedi.

"Belediyenin dijitalleşmesi gerek"

Yılda bin ruhsatın çıktığı zamanların olduğu Kütahya Belediyesi'nde her yıl tonlarca kağıt sadece ruhsat ve proje süreçlerinde israf edildiğine dikkat çekilen çalıştayda, "Halbuki Belediye'nin camlarında dahi '1 ton kağıdın geri kazanılması, 17 ağacı kurtarır' yazılı. Bu israf, hem ülkemizin hem de şehrimizin ekonomisi için çok büyük bir kayıp. Halbuki Eskişehir, Ankara, Konya, İzmir, Isparta, Çorum, Amasya, Çanakkale gibi pek çok şehirde ruhsat süreçleri tamamen dijital hale geldi. Proje müellifi e-imza ile projesini dijital olarak yüklüyor, kontrol mercileri dijital olarak kontrol edip süreci yürütüyor. Bu durum hem projelerin kontrol sürecinin şeffaf ve adil olmasını sağlıyor hem de reddedilen projeler için kağıt israfı katlanarak artmıyor. Dijital olarak kontrol edilip gerekli eksiklikler gideriliyor" ifadelerine yer verildi.

"Yangın yönetmeliği var, uygulayan yok"

Kütahya'nın Gediz Depremi'ni yaşamış bir şehir olduğuna dikkat çekilen çalıştayda, "Gediz Depremi'nde ölenlerin bir kısmı da çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla yangın konusu, Kütahya'nın şehir hafızasında olması gereken bir konu. Buna rağmen Kütahya'nın müteahhitleri ve kontrol mercileri yangın yönetmeliğine dikkat etmiyor. Yangın yönetmeliğindeki şartlar oldukça açık. Kat yüksekliğine göre değişen maddeler ile bina cephelerinde mantolama malzemesi olarak petrol türevi ürünler yerine taş yünü malzemelerin kullanılması gerekiyor. Taş yünü malzemeler hem yangına karşı dayanıklı, hem de ithal ürünler değil. Tabi yönetmeliklere göre bu konudaki zorlamalar kat yüksekliği arttıkça artıyor olsa da, Kütahya'da bunu denetleyen bir merci yok. Oysa ki 2022 yılında Belediye'ye bu konuda bir dilekçe dahi yazılmış. Meslek odalarının talebi ise cephelerin tamamen taş yünü malzemeler ile kaplanarak yangına dayanıklı hale getirilmesi. Son olarak Bursa'da cephe malzemesinin alev almasıyla 10 katlı iş yerinde en aşağıdan en yukarı alevlerin ulaşması sadece 6 dakika sürmüştü. Bursa'daki olayda müteahhitin ve kontrol mercilerinin bu konudaki ihmallerine istinaden yargı süreci devam ediyor" denildi.

"Mantolama kalınlıkları yetersiz"

Çalıştayda değinilen bir başka konu ise mantolama kalınlıkları oldu. Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Hasan Donat Yıldızay, "Kütahya'nın iklimine göre yaygın uygulamalar baz alındığında en az 7 santimetre kalınlığında taş yünü ile mantolama yapılmasına ihtiyaç var" dedi. Kullanılan malzemelere göre bunun değişebileceğini ifade eden Yıldızay, bu hesapları sahadaki yaygın uygulamalara göre yaptığını ifade etti.

"Zemin iyileştirme uygulamalarında düzenlemeler sürüyor"

Jeoloji Mühendisleri Odası Temsilcisi Yahya Daban, İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptıkları uzun çalışmalar sonucunda zemin iyileştirme uygulamalarındaki kazık çapları, kazık derinlikleri ve test yöntemleri ile ilgili akılcı adımlar attıklarını belirtti.

Çalıştayda zemin iyileştirmeler ile alakalı oluşturulacak komisyon ile çok kısa sürede çalışmaların tamamlanıp Belediye'ye bildirileceği dile getirildi. - KÜTAHYA