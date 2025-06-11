Malatya'da Deprem Dönüşüm Süresi Uzatılması İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Deprem Dönüşüm Süresi Uzatılması İstendi

Haberin Videosunu İzleyin
11.06.2025 16:47  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da Deprem Dönüşüm Süresi Uzatılması İstendi
Haber Videosu

Mimarlar Odası Malatya Şubesi, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm süresinin uzatılmasını talep etti. Genel Sekreter Tores Dinçöz, barınma sorunlarının çözümü için süreçlerin süresiz uzatılması gerektiğini vurguladı.

(MALATYA) - Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nde bir araya gelen deprem bölgesi Mimarlar Odaları temsilcileri, 30 Haziran'da sona erecek yerinde dönüşüm süresinin uzatılmasını istedi. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, "Bölgede afetlere karşı sağlam, sağlıklı ve güvenli yapılı çevreler oluşturulması, depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın yerinde barınma olanaklarının sağlanması amacıyla yürütülen proje ve uygulamalara yönelik başvuru sürelerinin süresiz olarak uzatılması ve sağlanan mali yardımların artırılması zorunludur" dedi.

Mimarlar Odası Malatya Şubesi'nde bir araya gelen, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Samsun şube temsilcileri, 30 Haziran'da sona erecek yerinde dönüşüm süresinin, süresiz uzatılmasını talep etti.

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz, deprem bölgesinde yer alan mimarlar odaları adına yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Yaşanan yıkımın boyutu nedeniyle ortaya çıkan barınma sorununun çözümü için dönüşüm ve yeniden yapılaşma başlatılmasına karşın, sürece yönelik aksaklıkların devam ettiği görülmektedir. Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da, riskli alanlarda koruma ve rezerv yapı alanlarında planlama süreçlerine, hasar gören yapı stoku, yerinde dönüşüm ve yeni yapılaşmaya yönelik hasar tespitlerine yönelik itiraz ve hukuki süreçler sürüyor, ağır hasarlı yapılarda yıkımlar devam ediyor. Orta ve az hasarlı yapılarda ise güçlendirme uygulamalarının tamamlanamadığı, planlama ve altyapı sorunlarının sürdüğü, mevcut imar planlarının bazı bölgelerde revize edilmediği, yeni kentsel gelişim alanlarında nüfus, altyapı ihtiyacı gibi planlama kriterlerinin belirsiz olduğu, yeni imar planlarının tamamlanamaması nedeniyle kadastro sorunlarının devam ettiği belirlenmiştir. Kentsel gelişim ve rezerv alanlarda kalıcı konut yapımlarının devam ettiği ve bazı illerde ihtiyacın üzerinde konut üretimi yapıldığı, yurttaşların hak sahipliği, yapım süreçleri ve mali destekler konusunda yeterince bilgilendirilmediği, hibe ve kredi miktarlarının yetersiz kaldığı, yerel yönetimler ve ilgili idarelerde kaynakların yetersizliği nedeniyle sürecin sağlıklı yürütülemediği, kurumlararası yetki karmaşası nedeniyle uygulamaların aksadığı tespit edilmiştir.

"Yerinde dönüşüm projelerinin henüz tamamlanmadı"

Bölgede deprem sonrası hasar tespitleri ve güçlendirme kararları, imar planlarının yapımı, kadastro uygulamaları, hak sahipleri ve maliklerin tespiti, yapı ruhsat başvuruları ve benzeri süreçlere bağlı olarak barınma ihtiyacının karşılanması için yerinde dönüşüm projelerinin henüz tamamlanamadığı görülmektedir. Bölgede afetlere karşı sağlam, sağlıklı ve güvenli yapılı çevreler oluşturulması, depremlerden etkilenen yurttaşlarımızın yerinde barınma olanaklarının sağlanması amacıyla yürütülen proje ve uygulamalara yönelik başvuru sürelerinin süresiz olarak uzatılması ve sağlanan mali yardımların artırılması zorunludur."

"Malatya ikinci en fazla hasar alan şehir"

Malatya Mimarlar Odası başkanı Yunus Emre Fidanel, şunları söyledi:

"Malatya'mız, 6 Şubat depremlerinden en çok hasar alan ikinci şehir oldu maalesef. Depremin ilk yılında, bu imarla ilgili, koordinat kaymasıyla ilgili ve belediyedeki bazı meclis kararlarının gecikmesiyle ilgili süreçte çok gecikme yaşandı. Yerinde dönüşüm sürecinin son bir yılına yetişmiş olduk. Son bir yıldır bir çalışma içerisindeyiz ve son 3 aydır da ciddi bir ivme söz konusu oldu. İnsanların birbiriyle anlaşamaması, belediyelerdeki bazı teknik aksaklıklar, projelerin yetiştirilememesi gibi konular gerçekten burada bizlere çok ciddi anlamda mağduriyet yaşattı. Bu açıdan, 30 Haziran tarihinin, tarih belirtilmeden uzatılması bizlerin öncelikli talebidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Politika, Malatya, Deprem, Emlak, Yerel, Mimar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Deprem Dönüşüm Süresi Uzatılması İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
Bebek’te Moldova’dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
Fransa’da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Çantasını arayan asistanı öldürdü
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Siirt’te 6 yaşındaki çocuk 5’inci kattan arabanın üstüne düştü Siirt'te 6 yaşındaki çocuk 5'inci kattan arabanın üstüne düştü
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak gönderme Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme
Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı
Didim’de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı Didim'de tur otobüsüne saldırı: 4 gözaltı

18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
06:17
İstanbul’da yıllar sonra “Çilek Dolunayı“ görüldü Mest eden görüntüler
İstanbul'da yıllar sonra "Çilek Dolunayı" görüldü! Mest eden görüntüler
06:07
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz kariyerlerinde bir ilki yaşadı
05:57
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova
A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
01:33
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
23:17
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi
Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 18:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Deprem Dönüşüm Süresi Uzatılması İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.