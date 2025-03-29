Malatya'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi

CHP Malatya İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için miting düzenledi. Mitingde, faşizme karşı mücadele vurgusu yapılarak, demokrasi ve adalet talepleri dile getirildi.

29.03.2025 00:31  Güncelleme: 00:38
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Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Malatya'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması mitingle protesto edildi. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Korku imparatorluğunu başlarına yıkmaya geldik. Onlar bugün, 20 yıllık iktidarlarının sonunun geldiğinin farkındalar. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz halkız, biz kazanacağız" dedi.

Malatya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bu yana yapılan protesto gösterileri sürüyor.

CHP Malatya İl Örgütü öncülüğünde vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi üzerinde miting yaptı. CHP'nin Hekimhan, Yazıhan, Arguvan, Arapgir belediye başkanlarının da katıldığı mitingde, "Faşizme karşı omuz omuza, "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Hak hukuk adalet", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

RTÜK'ün muhalif televizyon kanallarına yönelik müeyyidelerinin de protesto edildiği mitingde, Halk TV, Sözcü TV, Tele1 televizyonuna alkışlarla destek mesajı verildi. Mitingin sonunda Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, telefon bağlantısı aracılığıyla mitinge katılanları selamladı.

Mitingde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları için toplandıklarını, yarın da Maltepe'de milyonların bir araya gelerek, Ekrem İmamoğlu'na ve Türkiye'de demokrasiye sahip çıkacağını, hep birlikte "korkmuyoruz" diyeceklerini söyledi. Dün 80 darbesinden, FETÖ'nün savcılarından korkmayanların, bugün de AK Parti'den kormadığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı aşkın tarihinde demokrasiye sahip çıkan Malatyalılar burada. Bu meydanın adı Emeksiz Meydanı. 1968 kuşağından o dönemin gençlerinden birisi, yine demokrasi ve adalet mücadelesi verirken, Türkiye'nin onlarca genci gibi karanlığa gitti. O günden bugüne Türkiye'nin gençleri, demokrasi mücadelesinin en önde gidenleri; Türkiye'nin ilerici gençleri, iyi ki varlar! Sizlerden aldığımız güçle, sizlerin geleceğine daha çok sahip çıkacağız. İmamoğlu'na bir selam gönderelim mi, gençler? Alanımızın şiarı belli, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' diyoruz.

"İmamoğlu candır, gerisi heyecandır

Bugün AKP, şafak operasyonuyla, savcılarıyla, elindeki tüm güçle hukuku kendi sopası haline getirmiştir. Bugün ülkemiz maalesef faşizmle yönetilmektedir. Bir taraftan televizyonlar susturulmakta, gençler üniversitelerde konuşamaz hale gelmiştir. Toplumun her tarafında büyük bir baskı var ve birileri korku imparatorluğu kurmak istemektedir. İşte bizler bugün burada, faşizme karşı omuz omuza, o korku imparatorluğunu başlarına yıkmaya geldik. Onlar belki 20 yıldır iktidardalar ama 20 yıldır korkuyorlar. En çok kimden korkuyorlar? Mustafa Kemal Atatürk'ten korkuyorlar. En çok onun kurmuş olduğu Cumhuriyet'in değerlerinden korkuyorlar, adaletten korkuyorlar, demokrasiden korkuyorlar. Onlar bugün, 20 yıllık iktidarlarının sonunun geldiğinin farkındalar. Ekrem İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Ama bugün en çok, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Ekrem İmamoğlu'nun da yanında olan sizlerden korkuyorlar. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz halkız, biz kazanacağız. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bizi destekleyen, bugün dayanışma için burada olan tüm demokrasi bileşenlenleri olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da İmamoğlu'na Destek Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

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