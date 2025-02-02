Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek - Son Dakika
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Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek

Malatya\'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek

Malatya İdare Mahkemesi esnaf Şener Eroğlu'nun açtığı dava kapsamında, pazar günü kuaförlerin hizmet vermesini yasaklayan Ticaret Bakanlığı kararını iptal ederek, kuaförlerin pazar günü çalışma hakkını tanıdı. Şener Eroğlu'nun açtığı dava sonucunda, yargı esnafın özgürlüğüne destek vermiş oldu.

02.02.2025 17:19
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Malatya'da, kuaförlerin pazar günü açık olmasına dair önemli bir yargı kararı alındı. Malatya Park AVM'de kuaförlük yapan Şener Eroğlu, Ticaret Bakanlığı'nın pazar günü kuaförlerin kapalı olmasına yönelik kararına karşı mahkemeye başvurmuş ve kazanmıştı. Yargı, Eroğlu'nun başvurusunu değerlendirerek, Ticaret Bakanlığı'nın kararını iptal etti ve yürütmeyi durdurma kararı aldı.

MALATYA'DA KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ DE ÇALIŞABİLECEK

Malatya'da, kuaförlerin pazar günü hizmet vermesini yasaklayan Ticaret Bakanlığı kararı, yargı tarafından geçersiz sayıldı. Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde kuaförlük yapan Şener Eroğlu'nun açtığı davada, Malatya İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve kuaförlerin pazar günü açık olmasının önündeki engeli kaldırdı.

Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek

MAHKEME, BAKANLIĞIN KARARINI İPTAL ETTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan karar, 6 Şubat depremi öncesinde Malatya Kuaförler Odası tarafından desteklenmiş ancak ülke genelinde birçok idare mahkemesi, kararın yürütmesini durdurmuştu. Yargının verdiği karar doğrultusunda, pazar günü çalışmak isteyen kuaförler, bu hakkı kullanmaya devam edebilecek.

Malatya'daki kuaförler, özellikle Şener Eroğlu'nun açtığı davadan sonra pazar günü çalışma hakkını elde etti. Malatya İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onandı. 14 Ocak 2025 tarihli kararla, Malatya İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın geçerliliği onaylanmış oldu.

Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek

Ticaret Bakanlığı ve Malatya Valiliği'nin itirazları, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Bununla birlikte, Malatya Kuaförler Odası'nın, yargı süreci devam ederken kamuoyuna yanlış bilgiler vermesi ve sürece müdahale etmesi tepkiyle karşılandı. Şener Eroğlu ve diğer kuaförler, yargı kararlarına saygı gösterilmesini ve esnafa destek verilmesini talep etti. Eroğlu, "Deprem bölgesinde ayakta kalmaya çalışan esnafı zora sokan bu yasakçı tutumu kınıyor ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine karşı çıkıyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Eroğlu, pazar günü açık olmanın, hem vatandaşların hizmet alma hakkını hem de esnafın çalışma özgürlüğünü savunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • T. Süleyman Dip:
    zaten berber pazar günü açık olur, pazartesi tatil yapar.. pazartesi beraberler kapalıdır bunu herkes bilir.. 4 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Genel olarak anlamsız bir uygulama zaten. İş yerin var, anahtarın sende fakat ne zaman izin yapacagını sen belirleyemiyorsun. 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    darısı çoruma inşallah 0 0 Yanıtla
  • Metin Doğan:
    Fiyatlar diğer illere göre nasıl acaba 0 0 Yanıtla
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