Malatya'da Zirai Don Felaketi İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Zirai Don Felaketi İncelemesi

Geniş Video İzle

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'daki don felaketi sonrası kayısı ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu.

19.04.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, 10-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai don felaketi sonrası Malatya kayısı ve meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, "Yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını Nisan ayında gördük. Karın arkasından yaşadığımız don olayı, şiddetli don olayı Türkiye'nin 65 ilinde zararlara sebebiyet verdi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan zirai don felaketi sonrası Adıyaman ve Elazığ'dan sonra Malatya'ya gelen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde kayısı ve meyve bahçelerinde yaptığı incelemenin ardından basın açıklaması yaptı. Bölgede incelemelerde bulunan Bayraktar'a Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçiler eşlik etti.

"Yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var"

Bayraktar, yaşanan don felaketinin etkilerini yerinde görmek, incelemeler yapmak üzere geldiğine belirterek, şunları söyledi:

"Adıyaman'dan başladık, orada bahçe ziyaretlerimizi yaptık ve zarar gören ürünleri yerinde görme ve tespit etme imkanı bulduk. Ondan sonra tabii kayısı diyarı Malatya'mıza geldik. Kayısı bu bölgenin hayatı. Çok önemli bir stratejik ürünümüz, ekolojik üstünlüğe bağlı ürünümüz. Dünya ihracatının yüzde 80'ini tek başına karşılıyoruz ve dünya kayısı üretiminin de yüzde 70'ini karşılıyoruz. Yine bu bölge, Türkiye kayısı üretiminin de yüzde 50'den fazlasını karşılıyor. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bu kadar çok değerli olan ve bu bölgenin de ekonomik ve sosyal gelişmesine büyük katkı sağlayan bu ürünün don felaketinden çok büyük zarar gördüğünü tespit ettik. Yani yüzde 100'lere varan oranda bir don tespitimiz var. Kışın görmeyi beklediğimiz ama göremediğimiz kar yağışlarını Nisan ayında gördük. Karın arkasından yaşadığımız don olayı, şiddetli don olayı Türkiye'nin 65 ilinde zararlara sebebiyet verdi. Oda başkanlarımız, afet başlayınca Türkiye'nin her tarafında alanlarla, çiftçilerimizle buluşmaya başladılar. Bize bilgileri hızlı bir şekilde gönderdiler ve bizim şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 65 ilimizde çok değişik meyvede, sebzede zarar görülüyor."

"Çiftçinin devletten beklentileri var"

Afetin boyutunun büyük olduğunu belirten Bayraktar, çiftçinin devlette beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız bir çalışma başlattı. Afetten zarar gören üreticilerimizin maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak. Tabii bunu olumlu görüyoruz. Ancak beklentilerimiz bununla sınırlı değil. Çiftçilerimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara borçları var ve çiftçilerimiz, bu borçları bu afet karşısında ödeyemeyeceklerini ifade ederek bu borçların yapılandırılmasını talep ediyor. Bir de tabii afetin boyutuna baktığımızda bazı meyve dallarının yandığını görüyoruz. Bu, afetin büyüklüğünü göstermesi bakımından fevkalade önemli çünkü önümüzdeki yıllarda alacağımız meyvenin tutumunu önleyecek. Yani bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda bir kısmı meyve tutumu yapmayacak, meyve vermeyecek. Bunu da dikkate alarak, yani önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız bu maddi kaybı da dikkate alarak, borçların uzun vadeye yapılandırılması önemli.

"Bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım"

Bu da yetmez; bankaların çiftçilerimize yeni kredi açması lazım. Çünkü çiftçilerimizin paraya ihtiyacı var. İki nedenle var. Bir; tarlada kalmaları için var. Buradan göç etmemeleri için var. Çünkü çiftçimize sahip çıkmadığımız takdirde, Allah korusun, gençlerimizi de tarlada tutamıyoruz. Bir göçten korkuyoruz. Bir göç istemiyoruz. Çiftçimizin üretimde kalabilmesi, bahçesinde kalabilmesi, üretimini sürdürebilmesi için böyle bir desteğe ihtiyacı var. İkinci olarak da; çiftçimizin yaşaması için desteğe ihtiyacı var. Çiftçilerimiz sadece üretmiyor, geçim sağlıyor. Çoluk çocuğunu okutuyor, çoluk çocuğunun geçimini sağlamaya çalışıyor. Onun için çiftçilerimizin yaşam mücadelesini sağlıkla verebilmesi için de böyle bir desteğe ihtiyaç var."

"Destekler bugünlerde lazım"

Çiftçinin desteğe hemen ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, "Bir de Bakanlığımızdan şunu rica ediyoruz, şunu istiyoruz; destekler bugünlerde lazım, çiftçimize nakit bugünlerde lazım. Verecekseniz hızlı bir şekilde verin, bugünlerde çiftçimizin ihtiyacını karşılayalım. Bankalar kredi açacaksa bugünlerde açsınlar. Çiftçilerimiz bankalara gittiğinde eli boş dönmesinler" dedi.

TARSİM'e seslenen Şemsi Bayraktar, "Bir de buradan TARSİM'e de seslenmek istiyorum; Bugünlerde bir iyileşme sağlanmalı. Afet bölgesine gidildiğinde, çiftçilerimiz afet tespiti yapılırken TARSİM'in hassas olmasını, adil olmasını ve hakkaniyetli olmasını istiyoruz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Şemsi Bayraktar, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Yerel, Bahçe, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Zirai Don Felaketi İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Zirai Don Felaketi İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement