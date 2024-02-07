Merdan Yanardağ Kartal\'da okuyucularıyla buluştu

Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor? Riskler ve Olasılıklar" başlıklı söyleşisiyle Kartallı okuyucularıyla buluşarak, kitaplarını imzaladı.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği "Türkiye Nereye Gidiyor? Riskler ve Olasılıklar" başlıklı söyleşi ve imza etkinliğinde gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ ilçeli sevenleriyle bir araya geldi.
Yanardağ, "Türkiye'nin nereye gittiğini her açıdan konuşuyoruz, tartışıyoruz. Türkiye son 70 yıldır, en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı. Umarım bu seçimin sonucu ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için hayırlı olur, ülkemizde demokrasi bayrağı ilelebet dalgalanır" dedi.
Yanardağ, Türkiye'nin kaçınılmaz bir hesaplaşmaya gittiğini, bu hesaplaşmanın geçen yüzyılda sona ermeyen bir hesaplaşma olduğunu düşündüğünü sözlerine ekleyerek, Cumhuriyet devrimlerinin tamamlanamadığını ve bir çeşit ihanete uğradığını vurguladı. Konuşmasının devamında Cumhuriyetin ilk 10 yılında, Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk 10'da olduğunu belirten Yanardağ, ilk 15 yılında ise Türkiye'nin dünyanın en büyük 5. ekonomisi olduğunu aktardı.
Etkinliğe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise şunları söyledi:
"Ülkemizin demokrasiye geçişinin sancılı dönemlerini konuştuk ancak önümüzde demokrasiyi korumak ve onu ülkemizin her daim değişmez yapı taşı yapmak gibi zorlu bir görev var. Bu zorlu ve aynı zamanda zorunlu olan görevi, gencinden yaşlısına her ferdimizin göğsünü gerekerek yerine getireceğinden şüphem yok. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmek, öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda her daim çalışmak, okumak ve üretmek mecburiyetindeyiz."
Merdan Yanardağ da Kartallı okurları ve takipçileri ile kendisini buluşturan Başkan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti. Söyleşisinin devamında Kartallı okurlarının sorularını cevaplayan Yanardağ, özellikle etkinliğe katılan genç kuşak okurlarının sorduğu sorulardan etkilendiğini, genç kuşağın kitaplarını başka bir gözle okuduğunu ve olaylara farklı anlamlar getirerek kendisine çok şaşırtıcı sorular sorduğunu dile getirdi. Yanardağ etkinliğin devamında okuyucuları için kitaplarını imzaladı.
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