Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Özel Çocuklar ve Aileleriyle Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen piknikte özel çocuklar ve aileleriyle buluştu. Seçer, "İkinci 5 yıllık dönemimizde bu hizmetlerimizi tahkim edeceğiz, daha da iyi hale getireceğiz. Biz, sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan sonra da buradayız, hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte özel çocuklar ve aileleriyle piknik etkinliğinde buluştu. Mersin Büyükşehir tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen piknikte Seçer'e sevgi gösterisinde bulunan çocuklar ve aileleri, her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olmasından dolayı da duydukları mutluluğu dile getirdi.

Buluşmada, özel bireyler ve ailelerine seslenen Başkan Seçer, Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her kesimin ve herkesin sorununa çözüm bulmak, yanında olmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin de yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"BELEDİYE BAŞKANI HERKESİN ACISINI HİSSETMEK ZORUNDA"

"Özel çocuklara ayırdığınız zamanı, yaşadığınız zorlukları, meşakkati tabii ki yaşamayan, yaşayan kadar bilmez ama belediye başkanı hepsini bilmek zorunda. Belediye başkanı herkesin acısını hissetmek zorunda. Evinde hastası olmayan, hastası olanın derdini bilmez, karnı tok olan aç olanın halini bilmez ama belediye başkanı bilecek, karnı aç olanın derdini de bilecek. İşçinin, çiftçinin, özel çocuğu olanın, kadının yaşlının, kimsesizin derdini bilecek. Onunla dertlenecek, ona çözüm üretecek. 'İmkanım yok' demeyecek. Biz 5 yıldır böyle devam ettik.

"BİZE YÖNELİK KÖTÜLÜKLERE KARŞI HEP DİMDİK AYAKTA DURDUK"

Hep inandık. Bize yönelik kötülüklere karşı hep dimdik ayakta durduk. Çünkü sorumluluğumuz var. İnsanlar bize güvendi, inandı. 'Vahap Seçer 5 yıl bu kenti yönetsin' dediler. 'İmkanım yoktu, elimden, ayağımdan tuttular, çektiler'; bunu vatandaş bilmez ama çektiler, tuttular. Biz durduk. İmkansızı imkana dönüştürdük, bugünlere geldik. Her zaman vatandaşlarımızın desteği, sevgisi, saygısı bizim güç kaynağımız oldu."

Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık İşleri Dairesi başta olmak üzere birçok dairesinin özel gereksinimli bireyler için önemli hizmetler verdiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"YENİŞEHİR'DE OTİZM AİLE DANIŞMA MERKEZİ KURDUK"

"Engelsiz Yaşam Merkezimiz hizmetlerine zenginleştirerek devam etti. Yenişehir'deki Engelsiz Yaşam Parkımızda yine özel çocuklarımızın eğitimi, etkinlikleri, yaşamın içinde olan ama çocukların eğitilmesi gereken konularla ilgili önemli hizmetler yaptık. 0-3 yaş otizm tanısı konan çocukların eğitimi için Yenişehir'de Otizm Aile Danışma Merkezi kurduk. Çarşıda, pazarda, sokakta gezerken vatandaşlarımızın çok iyi ve çok olumlu geri dönüşlerini alıyorum. 'Çok güzel katkı alıyoruz. Hocalarımızdan, orada görevli psikologlardan, sosyologlardan, fizyoterapistlerden, eğitmenlerden son derece memnunuz' diyorlar. Bu memnuniyet beni ziyadesiyle memnun ediyor.

"SİZLERİN DESTEĞİYLE 1 NİSAN'DAN SONRA DA BURADAYIZ"

Engelli transfer aracı hizmetimiz kesintisiz devam etti. Akülü sandalye şarj istasyonlarımız ilave istasyonlarla hizmetlerini sürdürüyor. Yine medikal malzeme yardımlarımız, işaret dili tercümanı hizmetimiz ve görüntülü destek hattımız devam ediyor, devam edecek. Yine 'Simit Arabam Engel Tanımam Projesi' devam ediyor. Sosyokültürel etkinlikler ve farkındalık çalışmaları da bize çok yararlı olan çalışmaların başında geliyor. İlgili günlerde, özel günlerde ve haftalarda özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler yapıyorlar. Bugüne kadar da yaptığımız 188 etkinliğe, 12 bin 259 vatandaşımızın katılmasını sağladık. Evde bakım hizmetleri, kişisel bakım ve temizliğini sağlayamayan 5 bin 165 engelli bireye toplam 74 bin 177 kez bakım hizmeti verdik. Bunlar daha da artarak devam edecek. İkinci 5 yıllık dönemimizde bu hizmetlerimizi tahkim edeceğiz, daha da iyi hale getireceğiz. Biz, sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan sonra da buradayız, hizmetlerimize devam edeceğiz."

Faaliyete açılacak sağlık tesisleri hakkında da katılımcıları bilgilendiren Seçer, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi hakkında da şu bilgileri verdi:

"300 metrekarelik bu alan ve bu alanda psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde psikolojik danışmanlık, egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo kontrolü konusunda danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Bu birimde, hamilelikte de fiziksel aktivite ve egzersiz danışmanlığı da yapacaklar."

ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Seçer, Alzheimer'ın bugünün ve çağın önemli hastalıklarından olduğunu kaydederek, Yenişehir İlçesi Pirireis Mahallesi'nde 220 metrekare kapalı alanı olan bir Alzheimer Yaşam Merkezi hazırladıklarını da duyurdu. Seçer, bu merkezde Alzheimer hastalarının sosyalleşmesine katkı sunmayı amaçladıklarından söz etti ve bu konudaki çalışmaları da artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Seçer, Büyükşehir olarak özel gereksinimli bireyler için hayata geçirecekleri çalışmaların ikinci hizmet dönemlerinde de devam edeceğini vurgulayarak, "Bu çalışmaları, mutlaka sizlerin talepleri ve şehrin eksikleri doğrultusunda ve hepsini de bilimin ışığında hayata geçireceğiz" dedi.

Seçer, bu konuda faaliyet gösteren dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile de Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Engelliler Şube Müdürlüğü'nün iletişim içerisinde olarak bu alana katkı sunmaya devam ettiklerinden bahsetti.

5 yıllık görev sürelerinin dolduğuna ve seçime çok az kaldığına dikkat çeken Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SİZLERİ HİZMET İTTİFAKI ÇATISI ALTINDA DESTEĞE DEVAM EDİYORUM"

"Sayılı gün çabuk geçer, Mersin için Vahap Seçer. Bugüne kadar Mersin halkına Anamur'dan Tarsus'a kadar hiçbir siyasi görüş, hiçbir ayrılık gözetmeksin; 'Sen bana oy verdin, senin mahallen bana oy vermedi, sen benden değilsin' anlayışı içerisinde olmadan, bu kentte yaşayan her yurttaşı benim onurlu, şerefli bir yurttaşım, bir kardeşim, bir büyüğüm ve bir evladım olarak gördüm. Herkese, ayrım yapmadan hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Ben ve benim çalışma arkadaşlarım, bu Belediyede hizmet veren 11 bin kişi bu anlayışla çalıştı. Şimdi sizden istediğim 'Bana oy verin, benim partime oy verin' değil; 5 yıllık süre içerisinde bu Başkan'a, bu Başkan'ın Belediyesi, hizmetlerine, uygulamalarına 'Başkanımızdan da belediye çalışanlarımızdan da memnunuz, onlara teşekkür ediyoruz. Ayrım gayrım yapmadan bizlere hizmet etti' diyebiliyorsanız sizleri Hizmet İttifakı çatısı altında Vahap Seçer'e, bu belediyeye desteğe davet ediyorum."

"31 MART AKŞAMI MERSİN'DEN TÜM TÜRKİYE'YE BİR MESAJ GÖNDERECEKLER"

Başkan Seçer, 31 Mart akşamında Mersin'den Türkiye'ye bir mesaj vereceklerini aktararak, "1 Nisan'dan sonra da görevimize devam edeceğiz. Mersinli hemşehrilerim, 31 Mart akşamı Mersin'den tüm Türkiye'ye bir mesaj gönderecek ve ayrım yapmadan hizmetin sandıktan destek olarak döneceğini tüm Türkiye'ye gösterecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Özel çocuklar ve ailelere, Büyükşehir tarafından yemeğin yanı sıra ikramlar da yapıldı. Büyükşehir'in en özel pikniğinde konser veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile de çocuklar ve aileleri eğlenme fırsatı buldu.