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Mersin Büyükşehir Belediyesi, annelere teknoloji eğitimi veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ve Tarsus'ta hizmete açtığı Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri'nde, çocukların yanı sıra anneler de eğitim alıyor. Anneler, 3 boyutlu tasarım, robotik kodlama, oyun geliştirme gibi konularda eğitim alarak çocuklarının teknoloji merakını daha iyi anlıyor ve onlarla kaliteli vakit geçiriyor. Programın amacı, anneyle çocuk arasındaki etkileşimi artırmak ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, annelere teknoloji eğitimi veriyor
16.01.2024 - 10:14,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli ve Tarsus'ta hizmete açtığı Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri'nde, çocukların yanı sıra anneler de eğitim alıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Teknoloji Atölyeleri'nde çocuklara robotik tasarım ve kodlama, akıllı devre sistemlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda; annelerine de 3 boyutlu tasarım, robotik kodlama, oyun geliştirme, photoshop, ürün geliştirme ve algoritmik oyunlar eğitimi veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri'nde annelere de 'Yeni Nesil Anne' kursu veriyor. Anneler aldıkları eğitimler sayesinde çocuklarının teknoloji merakını daha iyi anlarken, onlarla oyunlar tasarlayarak daha kaliteli vakit geçiriyor. 8 haftalık eğitimin ardından sertifika da veriliyor.

MİROĞLU: "ANNELERE GÜNLÜK YAŞAMLARINDA KULLANABİLECEKLERİ PROGRAMLARI GÖSTERİYORUZ"

'Yeni Nesil Anne' programında eğitmen olan Bilgisayar Öğretmeni İpek Miroğlu, Yeni Nesil Anne eğitiminin 8 haftalık bir program olduğunu ve bu süre içerisinde katılımcılara dijital okuryazarlığı, anneyle çocuk arasındaki etkileşimi daha çok artırmak için 21. yüzyılın getirdiği becerileri kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.  Miroğlu, "Atölyemizde analitik ve yanal düşünme, oyun geliştirme, akıl ve zeka oyunlarını kullanıyoruz. Annelere, çocuklarla beraber bu uygulamaları evde de yapabileceklerini gösteriyoruz. Ayrıca günlük yaşamlarında kullanabilecekleri programları da öğretiyoruz. Böylece anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi daha olumlu hale getiriyoruz" dedi.

Programın içeriğinden de söz eden Miroğlu, "Annelere Robotik kodlama, oyun geliştirme, 3D tasarımı ve ahşap şekillendirme, ürün geliştirme ve aynı zamanda algoritmik oyunlar öğretiyoruz. Toplamda 20 katılımcı var. Eğitimimizin çok verimli geçtiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Katılımcıların eğitimden çok memnun kaldığını ve ileri seviyelerde de devam ettirmek istediğini aktaran Miroğlu, "Hiçbir düşüş olmadı katılımda, başladığımız kişi sayısı kadar devam ediyoruz. 2 aylık eğitimimizin sonunda katılımcıların da sertifikalarını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Yeni Nesil Anne' programının devam edeceğini ve başvuruların sürdüğünü söyleyen Miroğlu, "Katılmak isteyenler, sosyal medya hesaplarımızdan veya Mersin Büyükşehir Belediyesi web sitesinden bize ulaşabilirler" dedi.

"BURADA ALDIĞIM EĞİTİMLERLE, KIZIMA YOL GÖSTERİCİ OLABİLDİM"

Programa katılan Gülseren Duyar hem okul öncesi, hem de ilkokul çağında 2 çocuğu olduğunu ve çocuklarıyla daha iyi iletişim kurabilmek ve faydalı içerikler sunabilmek adına programa katıldığını söyledi. Eğitim sürecinin çok güzel geçtiğini ve kendisi için oldukça verimli olduğunu belirten Duyar, "Benim kızım da burada çocuk atölyelerine devam ediyor. Şu anda ikinci aşamada. Burada aldığım eğitimlerle ona yol gösterici olabildim, sürecini kolaylaştırdım. O bildiği şeyleri bana evde tekrar ederek pekiştirdi" ifadelerini kullandı.

Programda öğrendiklerinden de söz eden Duyar, "Burada öğrendiklerimizle, kendimizce oyunlar üretmeye çalıştık. Benim bilmediğim şeyleri kızım evde bana öğretti. Ondan öğrendiğim için daha kolay yaptım. Güzel, eğlenceli bir süreç oldu. Eğitimin ücretsiz olması ve her kesime hitap etmesi çok önemli. Yeni nesil anne programını beğendik" diye konuştu.

"YENİ NESİL ANNE OLARAK NELER ÖĞRENEBİLİRİM DİYE GELDİM"

Bioenerjist olarak görev yapan Hilal Cingöz de çocuğuyla birlikte atölyede eğitim alanlardan. Cingöz,  çocuğuna daha faydalı olabilmek adına eğitimlere katıldığını belirterek, "Onu daha iyi anlamak adına yeni nesil anne olarak neler öğrenebilirim, neler katabilirim merak ettim ve katılmak istedim" dedi.

Eğitim sürecini değerlendiren Cingöz, şunları söyledi:

"Çok değişik bilgiler öğrendik. İhtiyacım olan şeyleri öğrendim. Sosyal medyadan bilgilerimiz de oldu. Benim böyle şeyler öğrenmeye ihtiyacım da vardı. Bilgi sahibi oldum. Güzel, keyifli geçiyor. Arkadaş ortamımız da çok iyi. Bulunduğumuz alan da çok iyi. Robot yapmayı öğrendik. Yapabildiğim bir şey değildi. Çocuğumu daha iyi anladım. Nasıl keyif aldığını gördüm. Neye ihtiyacı olduğunu gördüm. Bu konuda çok memnunum. Anneler ve çocuklar için büyük bir fırsat.  Çok kıymetli olduğunu ve sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."

"KUŞAK FARKINI EN AZA İNDİREBİLMEK ADINA KATILMAK İSTEDİM"

Deprem sonrası Antakya'dan Mersin'e gelen öğretmen Tülin Hürriyetoğlu ise hem çocuklarını hem öğrencilerini daha iyi anlayabilmek adına eğitime katıldığını kaydetti. Hürriyetoğlu, kendini geliştirmek istediğine değinerek, "Sonuçta teknoloji çağında yaşıyoruz ve şu anda çocukların klasik yöntemlerdeki ders anlatımlarıyla çok uzun süre dikkatlerini toplayamazsınız. Daha verimli olmak, kuşak farkını en aza indirebilmek adına katılmak istedim. Benim çocuklarım da katıldı. Şu an çocuklarımla evde 3 boyutlu oyunlar tasarlıyoruz. Benim takıldığım yerlerde onlar bana yardımcı oluyorlar. Çocukların eline telefonu verip oynamalarını sağlamaktansa, kendimiz bir şeyler üretiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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