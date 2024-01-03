Mersin\'in düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin tüfekli hareket gösterileri ile helikopterde üzüm salkımı gösterisi nefes kesti.

Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, sabah saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başladı. Toroslar Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşe, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. Kuvayi Milliye anıtı önünden Mersin Tren Garına kadar süren yürüyüşte renkli görüntüler oluştu. Kortej yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı.

Tren garındaki törende ise gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Pehlivan, Tuğamiral Murat Fırat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından karşılandı. Vali Pehlivan, trenden inen gazilerin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti

102. yıl coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda da devam etti. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer ayrıca cipe binerek kutlamalara katılanların kurtuluş bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler şiirler okudu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Jandarma Merasim Bölük Komutanlığının da tüfekli hareket gösterileri gerçekleştirdiği törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de konser verdi.

JÖAK'ın helikopterli gösterisi ve silahlı hareketler nefes kesti

Öte yandan törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı komando birliğinin silahlı hareketi ile Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen 'üzüm salkımı' gösterisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı üzerinde birkaç tur atan helikopterden sarkan jandarma ekipleri, görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

"Aziz milletimiz, bayrağını boynu bükük bırakamazdı"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün 3 Ocak. 102 yıl önce yurdumuzun bütününde olduğu gibi Mersinimizde de kahramanca verilen mücadeleler sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtarıldı. Tarih boyunca esareti asla kabul etmemiş olan, hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş olan aziz milletimiz, bayrağını, boynu bükük bırakamazdı. Ezanlarını minarelerden susturamazdı. Birliğini, beraberliğini bozduramazdı. Milli ve manevi değerlerine namert eli dokundurtamazdı. Bu inançtaydı ve bu inancın yansımasının bir tezahürü olarak Kuvayı Milliye birliklerini kurdu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Kasım 1918 tarihinde Mersin ziyaretindeki ifadelerini hatırlatan Vali Pehlivan, "Mondros Mütarekesinden çok değil, dört beş gün önce 1918 yılında, 5 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize ziyaretleri gerçekleşti. O ziyarette şunu ifade etti. Dedi ki, 'Bizim için savaş henüz bitmedi. Asıl Kurtuluş Savaşı şimdi başlıyor. Hazırlıklı olun.' Bu sözü Mersinli hemşehrilerimiz, ecdadımız emir telakki etti ve akabinde Toroslar'ın eteğinde oluşmaya başlayan Kuvayi Milliye birlikleri güçlendirildi ve mücadele sıkılaştı. Üç ana noktada Mersin'imiz düşmana karşı direndi, çatıştı, mücadele etti. Alata'dan Derinçay'a Mersin grubu, Derinçay'dan Tarsus Çayı'na Tarsus grubu, Tarsus'tan doğuya da Kavaklıhan grubu olmak üzere üç ana noktada mücadele verdi. ve bu çetin mücadeleler neticesinde 3 Ocak 1922'de zafer Mersin'in oldu. Bütün yurtta meşalesi yanan kurtuluş ateşi, cumhuriyetin ilanına kadar milletimizi götürdü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyetimiz ilan edildi" dedi.

"Daha da ileriye gitmiş bir Türkiye için, Mersin olarak en güçlü katkıyı verme kararlılığındayız"

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı'na da vurgu yapan Pehlivan, "Birkaç gün önce 2023 yılını tamamladık. 2023 yılının bizler için müstesna bir yeri vardı. Çünkü cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladık. Şimdi 3 Ocak 2024 tarihindeyiz. Türkiye'mizin ikinci yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na adım atmış durumdayız. Birinci yüzyılın kazanımlarını, birinci yüzyılda elde ettiğimiz tecrübeyi, birikimi, çalışma azmi ve kararlılığını ikinci yüzyıla taşıyoruz. Mersin olarak Cumhuriyet Meydanı'nda siz kıymetli Mersinli hemşehrilerimizle birlikte ülkemizi her alanda; bilimde, teknolojide, tarımda, sanayide, eğitimde, bilişimde, uzay teknolojilerinde kültürde, sanatta, akla gelebilecek bütün alanlarda daha müreffeh, daha kalkınmış, daha da ileriye gitmiş bir Türkiye için, Mersin olarak en güçlü katkıyı verme kararlılığında olduğumuzu bugün bu kurtuluş günü vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir kere daha ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk milleti tarih boyunca esareti kabul etmedi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kurtuluş gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yurdumuzun bütününde olduğu gibi Mersin'de de kahramanca verilen mücadeleler sayesinde bu topraklar düşman işgalinden kurtarıldı. Aziz milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden bugüne 16 büyük devlet kurdu. Bunlardan biri olan Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den Yemen'e, Balkanlar'dan Kafkaslar'a içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen her cephede savaşmasına rağmen ve üstün başarılar ortaya koymasına rağmen Birinci Dünya Savaşı'nın kaybeden ittifakı içerisinde yer alması hasebiyle yenik sayılmıştır. Mütarekeyle vatanımızın itilaf devletleri arasında pervasızca pay edilmesi girişimi söz konusu oldu. Tam da bu noktada, tarih boyunca esareti asla kabul etmemiş olan, hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş olan aziz milletimiz bayrağını boynu bükük bırakamazdı. Ezanlarını, minarelerden susturamazdı. Birliğini, beraberliğini bozduramazdı. Milli ve manevi değerlerine namert eli dokundurtamazdı. Bu inançtaydı ve bu inancın bir tezahürü olarak Kuvayı Milliye birliklerini kurdu. 1918 yılı 5 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilimize ziyaretleri gerçekleşti. O ziyarette şunu ifade etti. Dedi ki, 'Bizim için savaş henüz bitmedi. Asıl Kurtuluş Savaşı şimdi başlıyor. Hazırlıklı olun.' Bu sözü Mersinli hemşehrilerimiz, ecdadımız emir telakki etti. ve akabinde Toroslar'ın eteğinde oluşmaya başlayan Kuvayi Milliye birlikleri güçlendirildi ve mücadele sıkılaştı. 3 ana noktada Mersinimiz düşmana karşı direndi, çatıştı, mücadele etti. Alata'dan Derinçay'a, Derinçay'dan Tarsus Çayı'na, Tarsus'tan doğuya olmak üzere 3 ana noktada mücadele verdi. ve bu çetin mücadeleler neticesinde evet 3 Ocak 1922'de Mersin'in oldu.

Tören jandarma ekiplerinin silahlı gösterisi ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi. - MERSİN