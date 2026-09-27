Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını tahmin etti - Son Dakika
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Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağını tahmin etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümü için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yaptı. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz ve bazı iç kesimlerde kuvvetli, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklığın 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25

Kaynak: İHA
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