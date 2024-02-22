Yerel

ESMA TURAN

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Köksal, "Bugün karşınızda bu onurlu görevi üstlenmeye hazırlanırken, yalnızca bir Cumhuriyet kadını olarak değil, aynı zamanda Türk gençliğinin bir ferdi olarak, Muğla'nın bir evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı ve mirasçısı olarak karşınızdayım. Hak ettiklerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayım" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras ise "Biz buraya yazlığımızın balkonunda tavla oynarken 'hadi bir de Muğla'ya aday olalım' diye gelmedik. Biz saray adamı değiliz, halk adamıyız" diye konuştu.

CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, bazı ilçe başkanları ile belediye başkan adayları ve partililerin katılımıyla açıldı.

"YÜZ YIL ÖNCE KONULAN HEDEFLERİN ÇOK UZAĞINDAYIZ"

Açılışta konuşma yapan Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, şunları söyledi:

"29 Ekim 1923 tarihinden büyük önerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük hayalleri ve hedefiyle kurduğu Cumhuriyetimiz maalesef liyakatsizlerin, ilkesizlerin ve üzülerek söylüyorum vicdansızların eline kaldı. 22 yıldır ülkemizi ağzından çıkan her kelimenin kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gücünde yönettiği bir insan tarafından yönetiliyor. Geldiğimiz noktada o yüz yıl önce konan çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizden maalesef çok uzaklardayız. 15 yıl boyunca yapılan yüzlerce fabrika, Cumhuriyet'in uçsuz bucaksız ufkuyla yapılan bütün değerler, son 20 yılda hepsi satıldı. Nasıl satıldı, yüzlerce kez ihale kanunları değiştirilerek, kanunlar yok sayılarak, emek yok sayılarak satıldı. Bunlar yetmiyormuş gibi büyük bir yüzsüzlük ile Cumhuriyet'in bütün kurucu değerlerine ihanet ettiler, hakaret ettiler. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de çok büyük bir sorumluluk altında."

"BU SEÇİM SADECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ DEĞİL"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Bu seçim sadece belediye başkanlığı seçimi değil. Onun çok ötesinde çok farklı sonuçlarıyla, çok farklı neticeler oluşturacak ve ülkenin geleceği açısından daha fazla umutlanmamızı gerektirecek sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Sadece bir belediye başkanlığını kazanmak, oraya yönetici olmak değil onun için tüm Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar ve ülkenin geleceğinin bu yönetimden kurtarıp yeni bir coşkuyla ve yeniden kurmak isteyenlerin hepsinin birleşeceği ocak Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

"BİZ SARAY ADAMI DEĞİLİZ, HALK ADAMIYIZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Bizler okuyarak bir yerlere geldik. Bu Cumhuriyet'in eşit yurttaşlar olarak okuduk. Sonra kamu personeli olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 30 yıl mesai yaptım. Bunu ben tamamen Atamıza, Cumhuriyet'in kazanımlarına borçluyum. Sağ olsun, var olsun, Atamız sonsuza kadar yaşasın. Sonra memlekete, köyümüze geri döndük. Büyük bir sorumluluk duygusuyla 2019'da Bodrum Belediye Başkanlığı'na aday olduk ve Allah nasip etti, başladık. O gün bugündür çok çalıştık ve tecrübeler kazandık. O tecrübeyle de bugün burada sizin karşısındayız. Şöyle gelmedik biz buraya, yazlığımızın balkonunda tavla oynarken 'hadi bir de Muğla'ya aday olalım' diye gelmedik. Biz zaten Belediye başkanıyız. Belediye başkanı olmak için burada değiliz. Biz hizmet etmek için büyük bir sorumluluk duygusuyla bu yüreğimizde hissettiğimiz için buradayız. Biz saray adamı değiliz, halk adamıyız. Bizim yaptığımız araştırmalarda insanlar Muğla'yı söylerken 'Dünyanın en güzel yeri, cenneti' diyor. Bu da bizim Muğla'yı korumamız gerektiğinin en büyük kanıtı. Öncelikle korunmak zorunda çünkü biliyorsunuz mevcut iktidarın politikalarında sıkıntılar var. Onların gözü, ormanın yeşilini, denizin mavisini görmüyor. Sadece doların yeşilini, euronun mavisini görüyor. Biz öyle değiliz. Biz, tamamen kendi memleketimiz olduğu için kendi kültürümüzü çok iyi bildiğimiz ve bu topraklarda yoğrulduğumuz için diyoruz ki; öncelikle atamızın, dedemizin bize miras bıraktığı bu cennet vatanı korumak zorundayız."

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KIZI VE MİRASÇISI OLARAK KARŞINIZDAYIM"

Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal ise şunları söyledi:

"'Benim bu şehirle ilgili hayallerim var' demiştim. Bu hayallerin gerçekleşeceğine dair inancım her gün daha da güçleniyor. Emin olduğum bir şey daha var; sizin desteğiniz, sizin tecrübeniz, sizin emekleriniz, sizin çalışkanlığınız, sizin gücünüz olmadan olmaz. Bu yola çıkarken, 'bizim işimiz belediye ise, gücümüz de Menteşe'dir' dedik. Bugün karşınızda bu onurlu görevi üstlenmeye hazırlanırken, yalnızca bir Cumhuriyet kadını olarak değil, aynı zamanda Türk gençliğinin bir ferdi olarak, Muğla'nın bir evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı ve mirasçısı olarak karşınızdayım. Hak ettiklerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayım. Bunun bilinciyle, dinamik ve aydınlık ekibimin gücüyle, sizlerin desteğiyle ve inancıyla geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken 'işimiz belediye, gücümüz Menteşe'.