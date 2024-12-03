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NATO Komutası Türkiye'ye Geçti

NATO Komutası Türkiye\'ye Geçti

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası Kanada'dan Türkiye'ye devir edildi, TCG Kemal Reis görevde.

03.12.2024 15:33
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, İttifakın Akdeniz'deki daimi deniz gücünün devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası düzenlenen törenle Kanada'dan Türkiye'ye geçti. Düzenlenen törenle 1972 yılında kurulan NATO Daimi Deniz Grubu-2'nin komutası 5. kez Türkiye'ye geçti. Komuta gemisi görevini de TCG Kemal Reis firkateyni üstlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komuta Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi. Kürsü'de konuşma yapan, NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, İsrail ve Hamas arasındaki devam eden gerginlikle beraber, görevlerini daha önemli ve kritik bir noktada yaptıklarını vurgulayarak, görev sürecini tamamlayan Kanada'ya şükranlarını iletip, Türkiye'ye ise başarı dileklerini ve birlikte görev yapmaktan duyduğu onuru dile getirdi.

Ege ve Akdeniz'de görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Konferans Salonunda yapılan devir teslim töreniyle Kanada'dan, Türkiye'ye geçti. Düzenlenen devir teslim törenine Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutası görevini devralan Tuğamiral H. İlker Avcı, görevi devreden Kanadalı Tuğamiral Matthew Coates, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ile çok sayıda ulusal ve uluslararası deniz personeli katıldı. Tören Kanada milli Marşı, İstiklal Marşı ve NATO marşının okunmasıyla başladı. NATO sancağı Türk gemisine çekildi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevinin devir teslimi için imzalar atılmasının ardından tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

'Görevi Türkiye'ye devretmekten onur duyuyorum'

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan NATO Daimi Deniz Görev Grubu- 2 komuta görevini Türkiye'ye devreden Komutan Tuğamiral Matthew Coates, "Bu görevi Türkiye'ye devretmekten büyük bir onur duyuyorum. Komuta görevim boyunca Türkiye gerek askeri personel olarak gerekse savaş gemisi olarak bize çok büyük bir katkı sağladı. Akdeniz'deki en büyük deniz üstlerinden biri olan Aksaz'da bulunmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Çünkü Kanada ve Türkiye ittifakın batısını ve doğusunu temsil ediyor ve her iki ülke de çok büyük bir dayanışma ve dostluk içerisinde. Bizim bu bölgedeki çalışmalarımızın öncelikli olarak amacı Rus ordusunun Akdeniz'deki hareketliliğini takip etmek ve bu yönde önlemler almak" dedi.

'TCG Kemalreis gemisi sancak gemisi görev yapacak'

6 ay süreyle NATO Daimi Deniz Görev Grubu- 2'ye komuta edecek Tuğamiral İlker Avcı ise konuşmasında, "Türkiye NATO'nun en önde gelen, en güçlü ülkelerinden bir tanesi ve NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda da çok önemli, çok büyük katkıları var. Biz yıllardır da NATO daimi deniz görev gruplarına gemilerle katkı sağlıyoruz. Bunların zaman zaman komutalarını da üstleniyoruz. Buna zaten gemilerle katkıyı sürekli olarak veriyorduk. Bu sefer komutasını da üstleneceğiz ve bunun ülkemize olan katkısı temel olarak eğitim fırsatları olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca çok uluslu bir karargahı komuta etme tecrübesinin kazanılması. Personelimizin çok uluslu bir ortamda görev yaparak eğitimlerini pekiştirmesi açısından ülkemize büyük katkıları var. Kemal Reis gemisi sancak gemisi olacak. Görev grubunun ben de Kemal Reis gemisinde çokuluslu karargahla birlikte konuşlu olacağız. Önümüzdeki altı ay boyunca birçok müttefik ülkeden çeşitli gemilerin komutasını almış ve bunlarla beraber eğitim ve tatbikatlar icra etmiş olacağız" dedi.

İttifakın görev grubunun komutası Kanada'dan Türkiye'ye geçti. Bu görev yaklaşık 52 yıldır NATO'nun Akdeniz'deki caydırıcılığını sağlıyor. Eğitimler ve tatbikatlar düzenleyerek İttifaka üye 32 ülke arasında işbirliğini geliştiriyor. Türkiye, NATO Daimi Deniz gücü 2'nin komuta görevini 6 ay sonra İtalya'ya devredecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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