Nevşehir\'de Depremde Kaybettikleri Yakınlarına Ulaşamayan Aile, Resimlerle Teselli Oluyor

Nevşehir'de yaşayan Taşkın ailesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da kaybettikleri yakınlarına 1 yıldır ulaşamıyor. Taşkın ailesi evlatlarından geriye kalan resimleri ve torunlarının doğum gününde çekilen videolarına ve resimlere bakarak teselli olmaya çalışıyor.
İlk günden itibaren yıkılan binanın enkazında nöbet tuttuklarını, ancak yakınlarının ne ölüsüne, ne de dirisine ulaşamadıklarını söyleyen Taşkın ailesi, evlatlarından geriye sadece enkazda buldukları resimlerin ve torunlarının doğum gününde çekilen videosunun kaldığını söyledi. Depremin vurduğu illerin başında gelen Hatay'ın Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde bulunan İlke Apartmanı'nda ikamet eden Mustafa Kılıç (31), eşi Hasret Kılıç (28) ve kızları Asel Kılıç'tan (4) 1 yıldır haber alınamıyor. Hasret Kılıç'ın Nevşehir'de yaşayan ailesi, evlatlarının bir an önce ölü ya da diri bulunmasını istiyor.
Depremlerde kızı, damadı ve torununu kaybettiklerini söyleyen baba Ahmet Taşkın, "6 Şubattan beri çocuklarımızı arıyoruz. Şu ana kadar bir çok yere başvurduk, ancak hiçbir sonuç alamadık. Enkazdan çıkmadılar, DNA testi verdik ama uyuşma olmadı. Dilekçeler verdik, dava açtık, hastaneleri aradık, DNA örnekleri verdik, hiçbir sonuç alamadık" dedi.
"6 Şubatta bizde Hatay'da olacağız"
6 Şubat tarihinde 1 yılını tamamlayacak olan asrın felaketinin yıl dönümünde ailece Hatay'da düzenlenecek programlara katılacaklarını söyleyen Anne Hatice Taşkın'da çocuklarının biran önce bulunmasını istiyor. Anne Taşkın "Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 12 aydır bir haber alamadık. Devletimizin el atmasını istiyoruz. Eğer sağlar ise sağ olarak bulalım. Eğer ölmüşlerse ölülerini bulup bir mezarları olsun" şeklinde konuştu.
"Mezarları bari olsun"
Asrın felaketinde ablasını yeğenini ve eniştesini kaybeden Buse Taşkın'da "Orta da bu kadar kayıp insan varken, devletimizin bize yardım etmesini istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. En azından bir mezarımızın olmasını istiyoruz. 6 Şubat günü de yine Hatay'a gidip sesimizi duyurmaya çalışacağız" dedi. - NEVŞEHİR
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Son Dakika › Yerel › Nevşehir'de Depremde Kaybettikleri Yakınlarına Ulaşamayan Aile, Resimlerle Teselli Oluyor - Son Dakika
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