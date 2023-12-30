Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, isimsiz bildirilere ve LED ekranların sökülmesine tepki gösterdi

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilçede isimsiz olarak belediye aleyhine dağıtılan bildirilere ve belediyeye ait LED ekranların Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülmesine tepki gösterdi. Erdem, "İmzasız dağıtılan bu bildiriler siyasetin ne kadar çirkinleştirildiğinin de göstergesidir. Bu girişimleri kınıyoruz" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye hizmetlerinin aleyhine isimsiz bildiriler dağıtılması nedeniyle Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem bugün belediye binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de katıldı.

"SİYASETİN NE KADAR ÇİRKİNLEŞTİĞİNİN KANITIDIR"

"Nilüfer Belediyesi sınıfta kalmıştır" başlıklı bildiri hakkında konuşan Erdem şunları söyledi:

"Bir yerel seçim arifesinde, siyasi centilmenliğe hiç yakışmayacak hareketlerle karşı karşıyayız. Bu sabah Nilüfer'in dört bir köşesinden bize iletilen fotoğraflarla güne başladık. Kimliği belirsiz kişiler tarafından Nilüfer'de pek çok yerde, belediyemizi karalayan el ilanları dağıtıldığını öğrendik. Sözde bir karne hazırlayıp 'Nilüfer Belediyesi sınıfta kalmıştır' yazarak halka dağıtmak bir seçim kampanyası olamaz. İmzasız dağıtılan bu bildiriler siyasetin ne kadar çirkinleştirildiğinin de göstergesidir. Bu girişimleri kınıyoruz. Bu bildirilerin sahiplerini mertçe siyaset yapmaya davet ediyoruz. Güzellikle, iyilikle meselesi olan bu zihniyeti aslında çok iyi tanıyoruz. Nilüferli de iyi tanıyor, insanların yüzünü güldüren, mutlu eden her güzel şeye düşman bu zihniyeti siyasetin bu çirkin yüzüyle her seçim dönemi karşılaşmaya aşinayız aslında. Sadece bu defa erken başladılar. Bu güzel şeylere düşman çirkin zihniyetle elbette mücadele edeceğiz ama onlarınki gibi sinsice değil, hukuk içinde işimizi doğru dürüst yaparak.

"CHP BELEDİYECİLİĞİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Bu olayı CHP belediyeciliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan çok manidar bir zaman çakışmasıyla yine dün gece, bu olaydan birkaç saat sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyemize ait 16 adet Led ekranın söküldüğünü öğrendik. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çifte standatlı uygulamasından bahsediyorum sizlere. Bu konuyla ilgili defalarca kez görüşmelerde bulunduk. Zabıta Ekiplerinin karşı karşıya gelmesine kadar geldi olay ve dün, gecenin bir yarısında kamu malına zarar verilerek altını özellikle çizmek istiyorum kamu malına zarar verilerek, halkın can güvenliği sağlanmadan Led ekralarımızın elektrik bağlantıları dahi kesilmeden, kepçeler aracılığıyla bulundukları alandan alınmış ve götürdükleri alanda gelişi güzel bir şekilde depolanmıştır. Bunların görüntüleri elimizde mevcut. Biz bu konuyu 21.12.2023 tarihinde Bursa 3. İdare Mahkemesinde 2023'e 1881 dosya numarasıyla yürütmenin durdurulması talebiyle yargıya taşıdık. Dava konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin yedinci maddesi ikinci fıkrası. Bakın burada ne diyor; Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarına kamunun ortak kullanım alanı olan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde, ana arterler, servis yolları, tercihli yollar ve kavşaklar ile bu yerlere cephesi olan alanlara ticari reklam amaçlı pano vb. koyulamaz. Kamu yararına bilgilendirme ve tanıtım amaçlı çalışmalar gibi ticari reklam getirmeyen hizmet sunumu yapılan iletişim panoları için Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılarak, izin verilmesi halinde konulur.

"KENDİ PARSELİMİZDEKİ LED EKRANLAR KALDIRILIYOR"

Söze başlarken çifte standarttan bahsetmiştim. Nedir bu çifte standart biliyor musunuz; kent estetiği diyorsunuz, hizmet etmediğiniz, bir çivi dahi çakmadığınız cadde ve bulvarlarda bizim kendi parselimizde bulunan alandaki bilgilendirme ekranlarını kaldırıyorsunuz. Kent estetiği diyorsunuz, kalkıp FSM Bulvarı Hastane alanının bulunduğu kavşağa, Akpınar Caddesi'ndeki otoparkın köşesine kendi reklamınızı yerleştiriyorsunuz. Carrefour'un karşısında orta refüje o led ekranı koyabiliyorsunuz. İlginçtir ki; bizim ledimizi kaldırırken, hemen yanında bulunan lede dokunmuyorsunuz. Buradan Alinur Aktaş'a sesleniyorum; siz görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Kamu malına zarar veriyorsunuz ve bütün bunları seçim arifesinde bir algı yaratmak adına, siyaseten yapıyorsunuz. Peki birilerine bu derece dokunan led ekranlarımızda neler yayınlanıyor biliyor musunuz? Bakın örnekler vereyim; Jandarma'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirmeleri. Afetlere karşı mahalle toplanma alanlarımızdan, kış aylarında dikkat edilmesi gereken konulara kadar her türlü bilgilendirmeyi yaptığımız ekranlar bunlar. Nasıl depolandıklarının fotoğraflarını sizlerle paylaşacağız. Buradan doğan kamu zararını da kamuoyunun vicdanına sunuyoruz."