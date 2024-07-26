Odunpazarı Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanının açıklaması iflasın resmi açıklamasıdır

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerden başta SGK olmak üzere kamuya olan borçlarının tahsil edilmesine başlanacağı açıklamalarıyla ilgili, "Bu iflasın resmen açıklamasıdır ama arada da siyaset 'acaba CHP'li belediyeleri zorda bırakır mıyım' diye bir şark kurnazlığıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin başta SGK olmak üzere diğer kamu kurumlarına borçların tahsil edileceğine ilişkin açıklamasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tepki gösterdi. İktidarın artık iflasın eşiğinde olunduğunun itirafını ettiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin borcu olmadığını kaydetti.

"En çok borçlu olan belediyeler AKP'den CHP'ye geçen belediyeler"

Kazım Kurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar tükenmişliğinin, başka yapılabilecek çıkış yolu kalmadığının ve iflasın açıklamasıdır bu. Sanki CHP'li belediyeler sigorta borçlarını ödemediği için emeklilere zam yapamadığını anlatmaya çalışan bir taktik içine girdiğini düşünüyorum. Oysa şu anda en çok borçlu olan belediyeler AKP'den CHP'ye geçen belediyeler yani Bursa Büyükşehir Belediyesi yıllarca ödememiş. Şimdi bunu Mustafa Bozbey'den isteyecekler ya da Denizli, Manisa Belediyesi yıllarca ödememiş şimdi bunu oradan isteyecekler. Eskişehir'de de baktığımız zaman Odunpazarı Belediyesi'nin sigorta borcu yok ama şirketimizin biraz borcu var. Onu da biz başka işleri yapmak zorunda olduğumuz için ödeyemedik. Yapılandırılmış borçlarımız var. Her ay onu düzenli ödüyoruz ama yenileri ödemekte zorlanıyoruz. Biraz da yavaş hareket ediyoruz çünkü zaten 6 ay sonra bir af çıkarıyor. Bu yapılandırmayı gerçekleştirip devam ediyoruz.

"Beşli çetenin vergi borçlarını siliyor"

Bu iktidar beşli çetenin vergi borçlarını siliyor, faiz borçlarını siliyor ya da büyük şirketlerin yıllardır matrahsız beyanname vermesine sesini çıkarmıyor. CHP'li oldu diye belediyelerden sigorta primlerinin tahsillerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunu tahsil etse bile 2 ay sürer. Örneğin bizim şirketimizin vadesi geçmiş 165 milyon lira borcu görünüyor SGK'ya. 165 milyon lirayı benden 2 ya da 3 taksitle alsa sonra ne yapacak? Yani bu iflasın resmen açıklamasıdır ama arada da siyaset acaba CHP'li belediyeleri zorda bırakır mıyım diye bir şark kurnazlığıdır. Artık yapacak bir şey kalmamıştır.

"96 milyar lira devede piredir"

Biz zora sokmaz. Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesi 2.5 milyar lira. Bu 2.5 milyar liranın içindeki 165 milyon liralık bir iş. Biz zaten bunu yapılandırıyoruz. Taksitler halinde ödemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok etki etmez ama hükümete hiçbir işe yaramaz. Milyarlarca lira vergi borcunu affeden hükümetin bu SGK'dan dolayı elde edeceği 96 milyar lira Türkiye'nin derdini çözer mi bilemem. Türkiye'nin şu anda 500 milyar dolardan fazla dış borcu var. Türkiye 96 milyar TL'yi alsa bile devede piredir. Bir işe yaramaz. Şu anda benim bildiğim bir B planı yok. Belki Ankara'da yapıyor olabilirler. Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapıyor olabilirler. Bunun B planı kaynak yaratmaktır. Biz işçimizin ücretini ödeme noktasında hiçbir zaman aksama olmadan çözüm üretmeliyiz. Sigorta pirimi bunun için ihmal edilmesi gerekiyorsa ihmal edilebilir. Gelir haciz yaparlar. Haciz de ne yapabilirler ona bakmak lazım. Bizim borcu olan şirketlerimiz daha da dikkatli olmalı, gereken önlemleri almalı.

" İller Bankası'ndan gelen payın yüzde 50'sini kesebilir"

CHP'li belediyelerin büyük çoğunluğunu sıkıntıya sokar çünkü yüzde 50'sini kesebilir bize gelecek ödeneğin. Yani belediyeye İller Bankası'ndan gelen pay 100 lira ise bunun 50 lirasını kesebilir. Yani böyle üç ay, beş ay böyle yüzde 50 kesinti yaparak bütün belediyeler zora girer sadece CHP'li belediyeler değil. Ama adaletli davranacaklar mı AKP'li belediyelere de aynı baskıyı yapacaklar mı onu şu anda bilmiyoruz. Bize bu borçlar AKP'den devredilen borçlardır. O nedenle biraz daha insaflı davranmaları gerekir diye düşünüyorum."