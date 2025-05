Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Silkeleyin' Diye Bütün Muhalif Belediyeler İçin Talimat Vereceksin.

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlçe Danışma Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 4 milyar TL kredi verirken, bize 4 milyon TL kredi bile vermeyeceksin. 'Silkeleyin' diye bütün muhalif belediyeler için talimat vereceksin. Sonra da, '1 sene oldu, ne yaptılar?' diye soracaksın. İnsan utanır. Geçen ay 330 bin nüfuslu koskoca Ortahisar Belediyesi'ne 41 milyon TL para gönderdiler, sadece aylık personel maaş ödememiz 83,5 milyon TL. 41 milyon TL para gönderiyorsun, 83,5 milyon TL maaş ödetiyorsun. Geriye dönük, bizim yapmadığımız borçları faiziyle kesiyorsun, kredi taleplerimizle ilgilenmiyorsun" dedi.

CHP Ortahisar İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Belediye Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Gümüşhane İl Başkanı Özgür Deniz Demir, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP MYK Gençlik Kolları Üyesi Emre Er, CHP MYK Gençlik Kolları Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem birer konuşma yaptı.

"Bu çocukların bir an önce serbest bırakılması gerekiyor"

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan uygulamalara dikkat çekti. Yaşananlara tepki göstermek için eylem yapan gençlerin tutuklanmasını eleştiren Adem, "15,5 milyon insanın ön seçim sandığında oy verdiği, Cumhurbaşkanı adayımız olarak belirlediği Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer belediye başkanlarımızı iftiralarla içeride tutuyorlar. Genel Başkanımızın önderliğinde buna direnen, bunun için gösteri yapan, bunun için mücadele eden, sokağa çıkan gençlerimiz maalesef tutuklanıp aylarca içeride tutuldular. Demokratik bir eylem yapıyorlar, tüm hukuksuzluklara karşı isyan ediyorlar. O çocukları, gençleri içeriye atmayla neyi çözeceksiniz? Size yıllarca oy veren insanlar isyan etmeye başladı. Ekonomi alt üst olmuş, ev kiraları ödenemez hale gelmiş, emekli geçinemiyor, emekçi hak ettiğini alamıyor, gençler eylem yapıyor, onları içeri atıyorsunuz. Hiç mi vicdanınız kalmadı? Bu çocukların bir an önce serbest bırakılması gerekiyor" dedi.

"Sizi vallahi de billahi de Cumhurbaşkanı yapacağız"

Yaşanan sürecin CHP'nin birinci parti, Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı olmasıyla sonuçlanacak bir erken seçimle sonlanacağını ifade eden Adem, şöyle devam etti:

"Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiğimde anlattığım hikayeyi size de anlatacağım. Dedim ki, 'Sayın Cumhurbaşkanım bizler mücadelenin içinden gelen insanlarız, benim annem babam öğretmendi. 80 döneminde aynen size yapıldığı gibi sabah bizim evimize baskın yapılarak babamı gözümün önünde yere yatırarak sürükleyerek aldılar. O günü hiç unutmadım asla da unutmayacağım. Götürdüler, bir suçu yok. Bir yıl içeride kaldı. 7 yaşında bir çocuğum, oturdum, annem yanımda, polis başımızda. O gün demiştim ki sayın Cumhurbaşkanım, öyle bir gün gelecek ki bu ülkenin huzuru ve mutluluğu için mücadele edenler iktidara geleceğiz ve bu ülkeyi gerçekten hak ettiği yere getirecek insanlar yönetecek.' Ben çok mutluyum çünkü sizin gibi bir Cumhurbaşkanı adayımız var, bunu gerçekleştireceğiz ve sizi vallahi de billahi de Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu hayalimizi de gerçekleştireceğimizi biliyorum. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu toprağın evladı, Cumhurbaşkanı adayımız için mücadele edeceğiz ve kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak, içeride tutamayacaklar. Bu ülkenin önünde kasım ayı içerisinde mutlaka erken seçim olacak ve bizim partimiz, genel başkanımızın liderliğinde birinci parti, Ekrem Başkanımız da Cumhurbaşkanımız olacak, bunu birlikte başaracağız."

"Zalimin önünde boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de"

Konuşmasına CHP Ortahisar İlçe Yönetimi ve örgütüne teşekkür ederek başlayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Ekrem Başkanımızın içeri alındığı günden itibaren başlayan ve hiç dur-durak bilmeyen bir mücadele sürecini Trabzon'da bugüne kadar başarıyla yönettiler ve yönetmeye devam ediyorlar. Emeği olan, katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadele, topyekün verilmesi gerekilen bir mücadele. Bu topraklar, bizlere vatan olduğu günden bugüne verilen en haklı, en onurlu mücadeleyi veriyoruz. Bu bilinç ve kararlılıkla, bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Bu topraklar çok zulüm gördü, çok haksızlık gördü. Ama bu toprakların yiğit ve yürekli insanları, hiçbir zaman boyun eğmedi. Biz de o gelenekten gelen, Kuvayı Milliye ruhundan gelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak asla boyun eğmedik, zalimin önünde boyun eğmedik, eğmeyeceğiz de" dedi.

"41 milyon TL para gönderiyorsun, 83,5 milyon TL maaş ödetiyorsun"

Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuklu bulunduğunu dile getiren Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin üzerindeki borç yükü ve ekonomik baskılara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İnanın bir belediye başkanı olarak söylüyorum, ben de burada gözaltındayım. Bir el, her gün gırtlağımı sıkıyor. Bir kuşatma altındayım. Bu şehrin hak ettiği parayı bu şehre göndermemek için, bizim hizmet edemememiz için, çalışamamamız için, Kent Lokantalarını kapatmamız için, maaş ödeyemememiz için bir el, her gün bizim gırtlağımızı sıkıyor. Bu şehrin hakkı olan parayı bu şehre göndermiyor. Sonrasında utanmadan, 'Ortahisar'ı 1 yıl önce aldınız, 1 yılda ne yaptınız?' diye de sorabiliyorlar. İnsan biraz samimi olur, vicdanlı olur, insan utanır. İnsanı insan yapan temel değerlerden bir tanesi utanmasıdır, vicdanıdır, merhametidir, ahlakıdır. Şimdi sen bir belediyeyi kuşatma altında tutacaksın, bir ilçenin hak ettiği paranın yarısını ona göndermeyeceksin, keseceksin, yazdığı hiçbir yazıya cevap vermeyeceksin, kredi taleplerini görmezden geleceksin, AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne 4 milyar TL kredi verirken, bize 4 milyon TL kredi bile vermeyeceksin. 'Silkeleyin' diye bütün muhalif belediyeler için talimat vereceksin. 'İyi silkeleyin, silkeliyor musunuz?' diye soracaksın. Ondan sonra da, '1 sene oldu, ne yaptılar?' diye de soracaksın. İnsan utanır. Çok şey yaptık arkadaşlar, siz tanıksınız. Bu kadar kuşatmaya rağmen, bu kadar nefes aldırmamaya rağmen, bu kadar baskıya rağmen çok şey yaptık. İnanın ki onlar her ay oturup,'Ortahisar Belediyesi bu ay da maaş ödedi, nasıl ödeyebiliyor?' diye düşünebiliyorlar. Bizzat biliyorum, onlar kendileri anlatıyor çünkü. Geçen ay 330 bin nüfuslu koskoca Ortahisar Belediyesi'ne 41 milyon TL para gönderdiler, sadece aylık personel maaş ödememiz 83,5 milyon TL. 41 milyon TL para gönderiyorsun, 83,5 milyon TL maaş ödetiyorsun. Geriye dönük, bizim yapmadığımız borçları faiziyle kesiyorsun, kredi taleplerimizle ilgilenmiyorsun. 'Silkeleyin' diye talimat veriyorsun, ondan sonra da diyorsun ki 'Ortahisar Belediyesi 1 senede ne yaptı?' Çok şey yaptık! İki tane Kent Lokantamız, bütün Trabzonlu hemşerilerimizin hizmetinde. Halk Ekmek'ten Halk Süt'e, Gezici Halk Marketimizden Beslenme Saati Uygulamamıza kadar sosyal belediyecilik anlamında her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

"Kimseye eziyet etmedik, kimseye iftira atmadık"

Biz lüks, şatafat ve israftan uzak duruyoruz. Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, kurumsal kapasitemizi artırmaya çalışıyoruz. Doğru belediyecilik, halkçı belediyecilik, şeffaf belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Her adımımızı halkımızla paylaşıyoruz. Vatandaşımıza olanı biteni, bütün gerçekliğiyle anlatıyoruz. 'Bu ay da maaşları ödediler! Nasıl ödediler acaba?' diye hayretler içindeler. Tablo bu. Ama bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak, CHP terbiyesi almış insanlar olarak dimdik ayaktayız. Hep birlikte mücadele edeceğiz, çünkü biz haklıyız, biz onurlu insanlarız. Biz ahlaklı, vicdanlı, vatansever insanlarız. Biz 'Ne ezen, ne ezilen, insanca hakça düzen' diyen bir partinin, bir geleneğin mensuplarıyız. Kimseye eziyet etmedik, kimseye iftira atmadık. Kimseye vicdansızlık yapmadık. Ama bugün Ekrem İmamoğlu başkanımıza yapılanlar, şu kadarcık vicdan kırıntısı taşıyan, içinde insanlık olan, merhamet olan herkese böyle bir hançer gibi saplanıyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir."

"Bu zulmün karşısında bugüne kadar dimdik durduk, bundan sonra da hep birlikte dimdik duracağız"

Ekrem İmamoğlu'na yapılanların Cumhurbaşkanı adayı olduğu için yapıldığını, rövanşist bir anlayışla hareket edildiğini vurgulayan Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu ülke yeni kurulmadı, 100 yıllık bir Cumhuriyet. Bu ülkede neler oldu, neler bitti. Yaşadık gördük. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında benzer suçlamalara maruz kaldı, gitti ifade verdi ama görevine devam etti. Hiç kimse sabahın 5'inde gidip de onu eşinin, çocuklarının önünde gözaltına almadı. Hiç kimse ona zulmetmedi. Sonrasında okuduğu bir şiir nedeniyle hapis yattı ama belediyecilikten dolayı hapis yatmadı. Ama sen ipe sapa sapa gelmez iddialarla, o demiş, bu söylemiş, '-miş -miş'lerle, pırıl pırıl bir insanı, İstanbul'u 6 yılda bambaşka bir şekle büründüren, milletin kuruşuna namusu gibi sahip çıkan, birbirinden değerli projeler yapan, belediyecilik hizmetleri yapan, genç, pırıl pırıl, vatansever, Atatürkçü Cumhuriyet değerlerine bağlı, Trabzon'un evladı, bizlerin kardeşini, suçsuz, haksız, hukuksuz bir biçimde hapse atıyorsun. Sadece onu hapse atmıyorsun, aslında ülkenin kaderini de alt üstü ediyorsun. Bu adaletsizlik çok büyük ekonomik yıkıma sebep oldu. Zaten ülkenin durumu belli, memleketin, milletin hali belli. Sen bunun üstüne bir inat uğruna, rövanşist bir anlayışla, sırf Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bunu yaptığını herkes biliyor. Böyle bir zulmü bu pırıl pırıl insana reva görüyorsun ve ülkeye verdiğin zararı hiç hesap etmiyorsun. Tablo ortada, hepimiz yapılan haksızlığı, vicdansızlığı biliyoruz. Bu zulmün karşısında bugüne kadar dimdik durduk, bundan sonra da hep birlikte dimdik duracağız."

"Umudu büyütmek hepimizin görevidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı da lanetleyen Kaya, "Genel Başkanımıza yapılan o alçakça, adice, kahpece saldırı nedir arkadaşlar? Bugüne kadar bir CHP'linin herhangi bir siyasetçiye saldırdığına, zarar vermeye çalıştığına tanık oldu mu bu topraklar? Ama geriye dönüp bir bakın, CHP'nin Genel Başkanlarına, CHP'de siyaset yapan pırıl pırıl insanlara gün geçmiyor ki saldırılar oluyor. Trabzon'umuzda genç kardeşimize bıçaklı bir saldırı oldu. Nasıl insanlar bunlar! Hiç mi merhamet yok, hiç mi vicdan yok, hiç mi insanlıktan nasibini almamışlar? ve bu topluma daha ne kadar zulmedecekler? O yüzden kenetleneceğiz, gücüme güç katacağız. Namuslu, dürüst, bayrak, vatan, Atatürk, Cumhuriyet sevdalısı insanlarla ittifak kurup bu kötü gidişe dur diyeceğiz. Başka çaremiz yok ve bu ülkenin de başka tutacak dalı ve umudu yok. Umudu büyütmek hepimizin görevidir" diyerek sözlerini tamamladı.