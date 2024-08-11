Ortahisar Belediyesi tarafından Akoluk mahallesinde yapılan Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri açıldı

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından Akoluk mahallesinde yapılan Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri, törenle açıldı. Başkan Ahmet Kaya, "Köyümde üreterek huzur içinde yaşamak istiyorum diyen insanlarımız için bu pazarı açtık" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından Akoluk mahallesinde yapılan Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yeri, düzenlenen törenle açılarak hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı, çok sayıda mahalle muhtarı, partili ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kaya, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konuşmasına 11 Ağustos 2017 tarihinde Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anarak başladı. Başkan Kaya, "Bugün 11 Ağustos. Biliyorsunuz bundan 7 yıl önce 11 Ağustos'ta alçak terör örgütü PKK, Maçka'da Eren'imizi ve komutanımız Ferhat Gedik'i katletmişti. Buradan onları lanetliyorum, hem Eren'imize hem de kahraman komutanımıza rahmetler diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

"Üreten toplumlar güçlenir, üretmeyen toplumlar yok olur"

Her alanda üretimin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Kaya şunları söyledi:

"Bugün burada köylerimizde üretilen ürünlerimizin aracısız satılacağı, ayrıca Pazar günleri de eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla gelip kahvaltı yapabileceğimiz bir köy kahvaltı alanı oluşturduk" dedi. Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Başkan Kaya, "Biz üretmek zorunda olan bir toplumuz. Çünkü üreten toplumlar güçlenir ayağa kalkar, tüketen toplumlar ise tükenir, yok olmaya mahküm olurlar. Bugün bu cennet vatanda biz üretimden koptuğumuz, uzaklaştığımız için sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntının temelinde bu var. Büyük Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki; 'Köylü milletin efendisidir.' Atatürk bunu niye diyor? Bu söz, durup dururken söylenmiş bir söz değildir. Köylü üreten insan demektir, köy üretim yeri demektir. Ama Trabzon'umuz bir kararla büyükşehir yapıldı ve maalesef köylerimiz mahalleye dönüştürüldü, üretimden kopartıldı. Kırsal mahallelerimiz var hala köyün o güzelliğini, üretimin gücünü orada yaşatmaya çalışıyor. Bizlerin de yerel yöneticiler olarak bu güce, bu isteğe destek olmamız lazım. Bu pazarın açılış amaçlarından biri odur.

"Bu pazarın açılış amacı üreticimize destek olmaktır"

Ben köyde yaşamak istiyorum, üretim yapmak istiyorum. Fasulye, lahana, marul üretiyorum, maydanoz, domates, yumurta üretiyorum, tarımsal ve hayvansal ürünler üretiyorum ve bunlardan gelir elde etmek istiyorum, köyümde huzur içinde yaşamak istiyorum diyen insanlara bir fırsat sunmak için burayı açtık.

Biz insanımızın karnı tok, sırtı pek olsun istiyoruz. Ama gördüğümüz acı gerçek de şudur; üreten insan maalesef üretim maliyetlerini karşılayamıyor. Fındık Üreticileri Derneği Başkanımız da ifade ettiler. Fındık şu anda kaçımızın geçim kaynağı? Kaçımız fındıktan geçiniyoruz? O işler bitti. Fındık yevmiyesi bin 500 lira, bir kişi kaç kilo fındık toplar? Ancak yevmiyecinin parası çıkar. Dolayısıyla fındık geçim kalemi olmaktan çıkarıldı."

Başkan Kaya'dan kooperatif müjdesi

Başkan Kaya, konuşmasının sonunda tarımsal ve hayvansal üretim yapmak isteyenler için kurulacak kooperatiften ve verilecek desteklerden bahsetti:

"Üretimin gücüne inanan, üreticiyi destekleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren bir belediye başkanı ve yönetimi olarak bizi takip etmeye devam edin. Yapacağımız çok işler var. Bir kooperatif kuruyoruz, o kooperatif eliyle köyünde tarımsal ve hayvansal faaliyetler yapmak isteyen bütün çiftçilerimize destek olacağız. Gezen tavuk üretimi yapmak isteyenlere çit, tavuk, yem desteği vereceğiz. Ürettiği yumurtayı da alacağız. Köyde yaşayıp, 'Ben tarım ve hayvancılık yapmak istiyorum' diyen vatandaşlarımıza fide desteği, tohum desteği vereceğiz. Bugüne kadar Trabzon'da yapılmayanı yapmaya talip olduğumuz için yola çıktık, uygulamalarımızda da bunu hissediyorsunuz, hissetmeye devam edeceksiniz. Her alanda üreten insanlara destek olan bir anlayışla belediyecilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Suiçmez: Sosyal demokrasi için en yüce değer emektir"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise sosyal demokrasi için en yüce değerin emek olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Ortahisar Belediye Başkanımız buranın hangi amaçlarla yapıldığını çok güzel anlattı. Gerçekten emeğin halkla buluşması burada gerçekleşecek. Karadeniz insanı çalışkandır ama Karadeniz kadını bir o kadar daha çalışkandır. Bıkmadan usanmadan yıllardır ürettikleri ürünleri buraya getirecek ve sağlıklı bir biçimde bizlerle buluşmalarını sağlayacaklardır. Sayın Belediye Başkanımız üzerine düşen görevi yaptı, eminim üreticilerimiz de üzerlerine düşen görevleri yapacaklar, ekecekler, ürün yetiştirip buraya gelecekler. Gerisi bize kalıyor, bizler bu yeri yaşatmak durumundayız. Üretim evet ama üretim tüketici ile buluşursa bir anlamı var. Bizler buraya geleceğiz, taze, sağlıklı ürünleri alacağız, burada kahvaltımızı yapacağız. Bu faydalı çalışmanın çok güzel sonuçlar yaratacağına inanıyorum, başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Akoluk Köy Ürünleri Pazarı ve Kahvaltı Yerinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Başkan Kaya ve törene katılanlar Pazar yerini gezdi, alışveriş yaptı.