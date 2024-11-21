Ortahisar Belediyesi, İkinci Kent Lokantası\'nı Hizmete Açtı

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla ikinci Kent Lokantası'nı İnönü Mahallesi'nde açtı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve ilki 12 Temmuz'da İskenderpaşa Mahallesi'nde açılan Kent Lokantası'nın ikincisi, İnönü Mahallesi'nde yoğun bir katılımla hizmete girdi. Kent Lokantası'nda ilk güne özel yemekler ücretsiz dağıtıldı.

Açılış törenine Başkan Kaya'nın yanı sıra Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent Lokantası projesinin önemine değinen Kaya, şunları söyledi:

"Sizlerin de bildiği gibi biz seçildiğimiz günden beri sosyal belediyecilik demiştik. Vatandaşa dokunan, vatandaşın derdiyle dertlenen ve o dertleri çözme gayreti içinde olan bir anlayışla Trabzonumuza ve Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet edeceğiz demiştik. Seçildiğimiz günden beri de bu gayret içinde çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk kent lokantamızı ki bu işin mimarı İstanbul'daki gururumuz, Türkiye'nin gururu Sayın Ekrem İmamoğlu'dur, ilk kent lokantasını Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da açtı. Orada yarattığı marka, dalga dalga Türkiye'ye yayıldı. ve bugün bütün illerde, bütün ilçelerde bir şubesi açılsın diye vatandaşlardan talep gelen bir kent lokantası gerçeğine dönüştü. Bazıları tabi bunu küçümseyebilir, bazıları bu konuda gerekli gerekli sözler söyleyebilir ama ben vatandaşa, halka bakıyorum, ben vatandaşın içindeyim. Kent Lokantası'na gittiğimde orada vatandaşlara selam verdiğimde, 'nasıl memnun musunuz' dediğimde binlerce insandan 'Allah razı olsun, çok doğru bir iş, sayenizde sıcak yemeye uygun fiyata kavuşuyoruz' diyorlar.

'Bizim derdimiz millete hizmet'

Biz buna bakıyoruz. Bizim derdimiz millet, bizim derdimiz millete hizmet. Biz saraylarda sırça köşklerde yaşamıyoruz. Biz vatandaşın içindeyiz. Biz sokaktayız. Vatandaşımızın derdi, vatandaşımızın sıkıntısı, vatandaşımızın önceliği ne, bunu biliyoruz. Bugün üzülerek söylüyorum. Bugün bu ülkede yüzlerce insan gıdaya ulaşma sıkıntısı çekiyor, geçim sıkıntısı çekiyor. O her gün gelen zamların altında insanlarımız inim inim inliyor. İşte sosyal belediyecilik, halkçı belediyecilik bunu gerektiriyor. Vatandaşın derdi neyse onunla dertleneceksin. Onu çözmeye gayret edeceksin. Böyle bir yoksulluk sıkıntısı, böyle bir geçim sıkıntısı varken biz gidip keyfi işler yapamayız arkadaşlar. Şuraya şunu yaptım, buraya bunu yaptım diyemeyiz. Biz vatandaşın önceliği neyse onu çözmeye çalışıyoruz.

'Önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir'

Tabi biz bunu çözerken, yaptığımız işler bugüne kadar bu alanda, çok hizmeti olmayan, ihtiyaçları duymayan birçok arkadaşa da ilham veriyor. Bakıyorsun biz Kent Lokantası açıyoruz, Halk Ekmek büfesi açıyoruz. Bugüne kadar bu işler hiç aklına gelmeyenler de bu alanda adım atıyorlar. Mesela bir market açıldı Trabzon'da. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir hizmet, vatandaşımıza uygun fiyattan et temin edeceklerini söylüyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mesele vatandaşın, milletin, memleketin faydasına iş yapmaktır. Kim yaptığından bağımsız olarak yapılan işin doğru ya da yanlış olduğuna bakmaktır. Tabi orada bir hassasiyet var. Kasap esnafımızı da mağdur etmemek lazım. Biz Kent Lokantalarını açarken özellikle esnafımız, lokantacı esnafımız mağdur olmasın ama vatandaşımıza da hizmet verebilelim diye hem nitelikli, kaliteli, uygun fiyata yemek veriyoruz ama bir yandan da çalışma saatlerini kısıtlayarak ve alanı dar tutarak da lokantacı esnafımızın mağdur olmasını önlemeye çalışıyoruz. Yoksa biz burada buranın on katı büyüklüğünde bir lokanta yapabilirdik. Günün yirmi dört saati açık bir lokanta yapabilirdik. Ama bütün lokantacı esnafımızı mağdur ederdik. Bu mağduriyetleri de dikkate alarak esnafımızı da koruyacak tedbirleri alarak yol almaya çalışıyoruz. Önceliğimiz tabii vatandaş memnuniyetidir.

'Gıda mühendisi denetiminde yemeklerimiz yapılıyor'

Biraz sonra lokantamıza sizler de gireceksiniz. Yemeklerimizden takma olanağı bulacaksınız. Birbirinden lezzetli, kaliteli, besleyici ki, gıda mühendisi denetiminde yemeklerimiz yapılıyor. Öyle tesadüfen yemek pişirmiyoruz. Gıda mühendisi denetiminde her türlü hijyen şartlarında, besleyici nitelikli, kaliteli yemekler yapıyoruz. Tabii bugün açılışa özgü hiçbir vatandaşımızdan para almıyoruz. Yemek paralarını bugün ben ödüyorum, belediye başkan yardımcılarım ödüyor, il başkanımız ödüyor, ilçe başkanımız ödüyor. Kredi kartlarımızı vereceğiz. Bugünkü yemeğin parasını biz ödeyeceğiz. Bütün misafirler bugün bizim misafirimizdir. Sonrasındaki günlerde de dört çeşit yemeği burada 50 liraya vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Ben Trabzonumuza vatandaşlarımıza hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nice nice güzel hizmette, nice nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum sevgiler sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Bak: Trabzon'a sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunuyoruz

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, yerel seçimlerde Trabzon'a sosyal belediyeciliği en güzel şekliyle getireceklerini, halka yaşatacaklarının sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Şimdi bugün bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Öncelikle Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya, yedi ay gibi kısa bir süre içerisinde ikinci kent lokantasını bu şehre kazandırdığı için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Burada emek veren belediye çalışanları, meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, mahalle sakinlerinin hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi emeklinin aldığı maaş ortada mı? Dar gelirlinin aldığı maaş ortada mı? Hepsinin açlık sınırının altında yaşadığı da acı bir gerçek. Bu durumda Belediye Başkanımızın bu kadar kısa sürede ikincisini açtığı kent lokantası gibi bir hizmeti küçümseyecek kadar bu şehrin sorunlarından ve şehirden habersiz bir siyasi kadro, Trabzon şehrini yönetme kabiliyetinden uzak ve şehirden habersizdir. Onun için burada bugün açılan kent lokantamızı çok kıymetli buluyorum. Sevgili halkımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hizmet etme sevdasından asla vazgeçmeyeceğiz. Ömrümüz yettiğince bu şehre hizmet edeceğiz. Belediye başkanlarım, meclis üyelerim, ilçe başkanlarım, bütün yöneticilerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız bir araya geleceğiz ve bu şehri kalkındırma adına büyük işlere imza atacağız" diye konuştu.

Hüseyin Avni Aker Millet Parkı'nın karşısında hizmete açılan ikinci Kent Lokantası'nın ilk gün menüsünde mercimek çorbası, fırında köfte, pirinç pilavı, yoğurt, tatlı, ekmek ve su yer aldı. İlk gün yemeği ücretsiz olarak sunulurken, Başkan Kaya vatandaşlara yemek servisi yaptı.