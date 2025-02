Ortahisar Belediyesi'nde İki Yıllık Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nde çalışan kadrolu ve sözleşmeli işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile Belediye İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk arasında imzalandı. İki yıllık sözleşmeye göre, işçiler ilk yıl toplamda yüzde 56 oranında zam alacak. İkinci yıl ise enflasyon oranı ve yüzde 5'lik refah payı maaşlara zam olarak yansıyacak.

Başkan Kaya ile Belediye-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, işçiler ilk yıl toplamda yüzde 56 oranında zam alacak; ikinci yıl ise enflasyon oranı ve yüzde 5'lik refah payı maaşlara zam olarak yansıyacak. Ayrıca ikramiyelerin hesaplanmasında kullanılan ve 15 artı 15 olan yevmiye sayısı da, 26 artı 26 olarak artırıldı ve 52 yevmiyeye çıkarıldı.

Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Belediye-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alpaslan Özdemir, Alper Öztürk ve Mustafa Özer İskender, ORBEL A.Ş Genel Müdürü Celal Akaç, Belediye-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, CHP İlçe Başkanı Haluk Batmaz, birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

Salonu dolduran işçilerin alkışları arasında kürsüye gelen ve konuşmasına "Sevgili ailem" diyerek başlayan Başkan Kaya, çalışanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Ortahisar Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Ortahisar Belediyesi'ndeki hiçbir çalışanımı, diğerinden ayırmaksızın söylüyorum, biz bir aileyiz. Bizler kendini bu kente ve bu kentin güzel yürekli insanlarına hizmete adamış çok büyük bir aileyiz. Bu aile, gücü yettiğince, iyi günde, kötü günde, kenetlenip bütün sıkıntıların üstesinden gelerek, Trabzon'a ve bu güzel millete hizmet etmekten asla geri durmayacak. Buna yürekten inanıyorum, sizlere de sonuna kadar güveniyorum. ve istiyorum ki bizler, hep birlikte üreten ve adaletle bölüşen bir anlayışı, Trabzonumuzda ve ülkemizde hakim kılalım. Bizim, birlikte üreten, adaletle bölüşen bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu anlayışı Trabzonumuzda, Ortahisarımızda esas kılmak adına bugün önemli bir adım atmış olacağız. Sizlerin de bildiği gibi Ortahisarımız Trabzonumuzun kalbidir. 330 bin 836 insanla burada kardeşçe huzur içinde yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu kent, yüzü gülen insanların kenti olsun."

Göreve geleli 10 ay 14 günün geride kaldığını hatırlatan Başkan Kaya, bu zaman dilimine çok önemli hizmetleri sığdırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"10 ay 14 güne çok önemli hizmetler sığdırdık"

"Bugün Trabzon'da sokakta çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine bizi görüp, 'Başkanım yaptığınız güzel hizmetler için Allah sizden razı olsun, anlayışınız ve bize verdiğiniz değer bizim için çok kıymetli, size çok teşekkür ediyoruz' diyorsa, bunda hepinizin emeği var. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Açtığımız kent lokantasından evde sağlık hizmetlerine, yaptığımız yoldan sokak hayvanlarına dokunuşumuza, mama fabrikamıza kadar sayabileceğim onlarca hizmeti bu 10 ay 14 günlük zamana hep birlikte sığdırdık. Bu bizim değil hepimizin başarısıdır, bunda her birinizin emeği vardır. Halkımız bunu görüyor, takip ediyor ve hepimize dua ediyor. Telefonuma binlerce, 'Allah razı olsun' mesajları geliyor. O kadar mutlu oluyorum ki, benim için bundan daha değerli bir şey yok. İnsanların derdini çözmeye çalışan bir anlayışla hizmet ederseniz, çokça dua alırsınız ve ayağınız da taşa değmez. Buna iniyoruz ve bu doğrultuda hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bu başarının cezalandırılmak istendiğine dikkati çeken Başkan Kaya, şunları kaydetti:

"Başarımız bazı kesimlerde hazımsızlık yaratıyor"

"Hizmetlerimiz, birlik ve beraberliğimiz bazı kesimlerde ciddi bir hazımsızlık yaratmış olacak ki hala bizle uğraşıyorlar. Bunu söyleyince bazıları, 'Sitem ediyorsun, dert yanıyorsun' diyor ama hiç öyle değil. Yaşadığımı ben biliyorum, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım ve müdürlerimiz biliyor. İnsan, 'Bu kadar da olmaz' diyor. İşte bize 'Bu kadar da olmazı yaşatıyorlar."

İlbank'tan Ortahisar Belediyesi'ne gelen paranın CHP döneminde azalmasına tepki gösteren Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Yazdığımız yazılara cevap verilmiyor, yapmak istediğimiz projelere onay verilmiyor, İlBank'tan gönderilen paylar kesiliyor. Şimdi biraz vicdanı olan insan bu tabloya baktığı zaman gerçekten isyan eder, sitem eder. İlbank'tan nüfus nispetinde her ile, her ilçeye, her beldeye bir para gönderilir. Bu o ilçede, o beldede yaşayan insanların hakkıdır. Bize de gönderiliyor. AKP döneminde 2020 yılında 6 milyon TL, 2021 yılında 9 milyon TL, 2022 yılında 13 milyon TL, 2023 yılında 34 milyon TL, 2024 yılında 70 milyon TL, bizim dönemde ise 2025 yılında bu rakam 59 milyon TL'ye inmiş. Şimdi hesaplarıma göre 2025 yılında en az 130- 140 milyon TL aralığında bir paranın Ortahisar Belediyesi'ne gönderilmiş olması lazım. Ama gelen para 59 milyon 968 bin TL. Bu büyük bir haksızlıktır, bu Ahmet Kaya'ya değil, bu ilçede yaşayan 330 bin insana yapılmış büyük bir haksızlıktır. İstiyorlar ki, maaş ödemeyelim, istiyorlar ki, çalışamayalım, istiyorlar ki, hizmet edemeyelim. Böyle bir kötülük maalesef yapılıyor. Elleri sürekli boğazımızda, bize nefes aldırmamaya, bize adım attırmamaya, bize iş yaptırmamaya çalışıyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar bizleri milletimize hizmet etmekten geri koyamayacaklar. Bunu da net ve kararlılıkla söylüyorum."

Türkiye'deki gelir dağılımındaki uçuruma değinen Başkan Kaya, bazı kesimlerin lüks ve refah içinde yaşadığını geriye kalanların ise yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız hayat pahalılığı ve zamlar altında inim inim inliyor"

"Şimdi sizlere toplu iş sözleşmesinde yaptığımız artış oranlarından bahsedeceğim. Samimiyetle söylüyorum, aramızda memur arkadaşlarımız da var. Onlara reva görülen maaş artışlarına, emeklilerimize reva görülen maaş artışlarına, asgari ücretle çalışan arkadaşlara reva görülen maaş artışlarına baktığım zaman devletini, milletini, bayrağını canı pahasına seven bir insan olarak çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Bu ülkede inanılmaz bir adaletsizlik var. Bu ülkede birileri lüks, şatafat içinde yaşarken birileri her türlü lüks içinde yaşarken, toplumun büyük kesimi maalesef yoksulluk ve geçim sıkıntısı içinde yaşıyor. Bugün ülkemizde milyonlarca insan gıdaya ulaşma sıkıntısı yaşıyor. Hayat pahalılığı, zamlar altında inim inim inliyorsa eğer, bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Hepimiz devletini, milletini, bayrağını, seven insanlar olarak bu kötü gidişe dur demek zorundayız."

Farklılıkları zenginlik olarak gördüğünü belirten Kaya, personeline şöyle hitap etti:

"Farklılıklar zenginliktir ama önemli olan işini iyi yapmaktır"

"Aramızda çok farklı siyasi partilerden düşüncelerden arkadaşlarımız var, hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. Herkes aynı düşünecek diye bir kayıt yok. Farklılıklar zenginliktir güzelliktir bundan da faydalanacağız. Ama sizlerden tek isteğim ilk gün de söylediğim gibi işinizi iyi yapma gayreti, evinize helal ekmek götürme ve ahlaklı, düzgün insanlar olma gayreti göstermeniz. Siz görevinizi en iyi yapma ve evinize helal ekmek götürme gayreti içindesiniz. Bu anlamda söyleyecek bir şeyim yok hepinize emekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum."

Başkan Kaya konuşmasına, şöyle devam etti:

"Kısıtlamalara rağmen işçilerimizin haklarını teslim etmeye çalıştık"

"Toplu iş sözleşmesinin bir anekdotu olarak şunu da aktarmak istiyorum; Belediye-İş Sendikası'nın Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk benim öz dayımdır. Birçok insan şöyle değerlendirdi: 'Bunlar dayı-yeğen otururlar bir şekilde anlaşırlar bu işi hallederler' ama hiç öyle olmadı. Dayım işçilerimizin haklarınızı alabilmek adına çetin ceviz çıktı, hakkını teslim etmek lazım. Biz de şartlarımızı zorlayarak hep birlikte ortak akılla haklarınızı vermeye çalıştık. Biz, 'Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen' diyen insanlarız. Emeğin en yüce değer olduğuna, alın teri kurumadan işçinin hakkının verilmesi gerektiğine inanan insanlarız. Vicdanımızı, ahlakımızı ve insanlığımızı birleştirerek, karşılaştığımız kısıtlamalara rağmen işçilerimizin hakkını teslim etmeye yapmaya çalıştık."

Toplu iş sözleşmesindeki zam oranlarını da açıklayan Başkan Kaya, şunları aktardı:

"Yapabileceğimizin en iyisini yaptığımıza inanıyorum, vicdanen rahatım"

"Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için yüzde 20'lik artışı maaşlara yansıtacağız. Maaş zammımız toplamda yüzde 56'ya tekabül etmiş olacak. 2 yıllık sözleşme yaptık ve bir sonraki yıl için de enflasyon artı yüzde 5 refah payı olacak şekilde bir oranı da sözleşmemize koyduk. Bunun yanında göreve geldiğimiz zaman aynı işi yapıp farklı şirketlerde çalışan arkadaşlar, farklı maaşlar alıyordu. Biz de, 'eşit işe eşit ücret' anlayışıyla bu haksızlığı düzelttik. Ayrıca kıdeme, eğitim durumuna ve yapılan işin zorluğuna göre artış oranlarını da ayarladık. Ayrıca 15 artı 15 olan yevmiyelerimizi de 26 artı 26 yaparak toplam 52 yevmiyeye çıkardık. Bütün sosyal haklar korunarak, belediyemizde çalışma barışını sağlayacak, huzuru ve mutluluğu getirecek, ülke şartlarını da değerlendirerek yaptığımız bu artışın işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Seçildiğimizde 'Hiçbir çalışanımızın marketin, bakkalın, kasabın önünden geçerken başını öne eğmesini istemiyorum, alnı dik yürümesini istiyorum' demiştim. Şimdi de imkanlar ölçüsünde, bu tablo karşısında yapabileceğimizin en iyisini yaptığımıza inanıyorum, vicdanen rahatım. İnşallah işçilerimiz de mutlu olur, tekrar hayırlı olsun."

Belediye İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk ise "Başkanımız zoru değil, imkansızı bize sundu" diyerek, zam için Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Öztürk, "Belediyemizin durumunu göz önünde bulundurarak söylüyorum, Başkanımız zoru değil, imkansızı bize sundu. Bunu yapmak gönül işidir. Onun işçiye, alın terine verdiği kıymeti çok iyi biliyorum. Sağ olsun, bizi mahcup etmedi, talebimizi geri çevirmedi. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İşçiler adına konuşan Sinan Odabaş ise şunları kaydetti:

"27 yıllık çalışma hayatımda ilk defa böyle bir sözleşme görüyorum. Yüzde 50'lik zam oranını ben hayatımda görmedim. Başkanımıza elini taşın altına koyduğu için işçiler olarak teşekkür ediyoruz. Allah her zaman yolunu açık etsin, başkanımızı her zaman daha yukarılarda görmek istiyoruz. Bir de devlet büyüklerimizden vatandaş olarak bir ricam var; tamam SGK'ya borcumuz borç, bu ödenecek, Başkanımız da bunu kabul ediyor ama belediyemize gelen ödemeden makul olanaklarda kesinti yapmalarını ve ödeme yolu açmalarını istiyoruz. Bu kolaylık vatandaşa hizmet gitmesi ve bizim de maaşlarımızı almamız açısından çok daha verimli olacaktır."

Konuşmaların ardından konfetiler ve işçilerin alkışları eşliğinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Kaya ile Belediye-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Numan Öztürk'e işçiler tarafından çiçek takdim edildi.