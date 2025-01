Osmaniye'de Çiftçiler Kuraklıktan Şikayetçi

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- ürkiye genelinde olduğu gibi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de yağış olmaması ve kurak geçen iklim şartları çiftçileri perişan ediyor. Çiftçi Soner Cankurt, "Şu anda buğdayımız yanıyor. Geçen sene zaten para etmedi bir şey. Paramız yok, para yatırıp da tarlamızı sulayamıyoruz" derken çiftçi Mustafa Uzma ise "Normalde şu an 40- 50 santimetre civarında olması gereken buğday şu an 10- 15 santimetre civarlarında" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yağış olmaması ve havaların kurak gitmesi nedeniyle çiftçiler, ekinlerinin tehlikeye girdiğini belirtti. Çiftçi Soner Cankurt, şöyle konuştu:

"Çiftçiyim, bu sene tarlama buğday ektim. Kuraklıktan dolayı geçen sene bu zamanlar 30- 40 santimetreyken şimdi 10 santimetre dahi yok, kuraklıktan yanıyor. Tarlamın kenarında hemen kanal var dönümü 3 bin lira. On dönüm yeri sulasak 30 bin lira. Param yok sulayamıyorum, mahsullerimiz yanıyor. Şu anda buğdayımız yanıyor. Geçen sene zaten para etmedi bir şey. Paramız yok, para yatırıp da tarlamızı sulayamıyoruz. Yanıyor buğdaylarımız."

"Perişanız, sulama yapamıyoruz"

Çiftçi Yılmaz Aşcı ise "Ben çiftçiyim, buraya da yeşillik yaptık, ektik daha doğrusu. Ama yağmur yağmadığından dolayı sulayamıyoruz. Çeşme suyundan sulamaya çalışıyoruz ama olmuyor. Halimiz perişan. Sulamazsan telef olacak hepsi. Yok olur yani verim elde edemeyiz. Perişanız yani yağmur yağmadığından dolayı. İmkanlarımız kısıtlı olduğundan dolayı perişanız" dedi.

"Tarlamıza yağmurlama sistemi kurduk"

Çitfçi Mustafa Uzma da şunları söyledi:

"Bu yıl tarlamıza buğday ektik. Kış mevsimi sıcak ve kurak geçtiğinden dolayı buğdayımız büyümedi. Normalde şu an 40- 50 santimetre civarında olması gereken buğday şu an 10- 15 santimetre civarlarında. Bundan dolayı tarlamıza yağmurlama sistemi kurduk, suluyoruz. Yağmur yağmadı barajlarda su sıkıntısı var, ondan dolayı yeraltı suyu ile şu an buğdaylarımızı sulamaya çalışıyoruz. Bizim sulama imkanımız var, biz sulayabiliyoruz yalnız su imkanı olmayan yerler var. Onlar suluyamadığından dolayı şu an buğdayları tehlikede. Su parası ödüyoruz kendi imkanlarımızla yaptırdığımız halde, su parası ödemek zorunda kalıyoruz. Parası olmayıp suluyamayanlar da var, su bulamayanlarda var. Allah yardımcımız olsun inşallah en kısa zamanda güzel bir yağmur yağar."