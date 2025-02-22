Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Katliam İddiaları Protesto Edildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Katliam İddiaları Protesto Edildi

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Osmaniye'de HAYTAP üyeleri ve hayvanseverler, belediye barınağında hayvanların öldürüldüğü iddialarına karşı protesto düzenledi. Barınakta yaşananlar, katliam olarak nitelendirildi ve hayvanların korunması için çağrılar yapıldı.

22.02.2025 11:09  Güncelleme: 13:14
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(OSMANİYE) - Osmaniye Belediyesi'ne ait barınakta hayvanların katledildiğini iddialarının üzerine Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri ve vatandaşlar belediye binası önüne giderek basın açıklaması yaptı. HAYTAP saha sorumlusu Ömer Semihçelik, "Ne yazık ki bu ilk değil ve bu yasa yüzünden son da olmayacak. Biz yine söylüyoruz; insanımız, çocuklarımız, kadınlarımız da güvende olmalı fakat bunun çözümü hiçbir zaman öldürmek değildir" dedi.

Osmaniye'de yaşanan hayvan barınağındaki katliam iddialarına tepkiler sürüyor. Osmaniye belediyesi önünde toplanan HAYTAP üyeleri ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Osmaniyeli hayvansever Hatice Aydoğan, "Direkt biz barınağa girdik ve yerde yatan iğne vurulmuş can çekişen hayvanlar gördük. İki tanesi içeri alındı masaya koyuldu. Daha sonra biz bu gömüldükleri alana gittik. Zaten hayvanlar tamamen yüzeydeydi ve yeni gömüşmüştü. Bir anne yavrularıyla öldürülmüş ve hala sütü akıyordu. Bir tanesi topraktan çıkardığımızda hala can çekişiyordu. İğne yaraları üzerindeydi ve kanlıydı. Başka bir köpeğin burnundan kan geliyordu. Biz bunların hepsine şahit olduk. Yani orda yaşananların hiçbiri yalan değil. Biz bunları gözümüzle gördük. Bu katliamlara artık son verilsin" dedi.

"Katliama şahit oldum"

Bir başka hayvansever ise şunları söyledi:

"İki gün önce benim işyerim civarında  baktığımda küçük bebekler belediye tarafından toplanmış. Dün barınağa gitme sebebim de o bebekleri sormak içindi. Tabi bu katliama şahit olmuş oldum. O bebekler görüntülerdeki o tekniker hanımın  antibiyotik enjekte ediyorum diyip de öldürdükleri bebeklerdi. Toprağı kazdık ve çıkarttık. O bebekler yeni doğmuştu ve annesizdi. Bebek köpeklerin üzerinde iğne izleri vardı kan izleri vardı. Bunların hepsi labaratuvarlara gitti, ortaya çıkacaktır. Felaket bir gün yaşadık. Osmaniye adına bir daha böyle bir şey yaşansın istemiyoruz. Biz de hiçbir şekilde eli sopalı terörist değiliz. Öyle bir durum varsa kanıtlasınlar. Basit bir ağız dalışı oldu. Onun haricinde herhangibir kamu düzenini bozacak hiçbir davranışta bulunmadık.  Sadece bizim feryadımız bu hayvanlar neden ölüyor.  Lütfen bu hayvanlara sahip çıkalım. Birazcık merhamet istiyorum."

"20 yıldır yapmadığınızı şimdi nasıl yapacaksınız?"

HAYTAP saha sorumlusu Ömer Semihçelik ise şunları söyledi:

"Ne yazık ki bu ilk değil ve bu yasa yüzünden son da olmayacak.  Dün Gebze, Ümraniye, Mamak bugün Osmaniye. Yarın belki Erzurum, diğer gün Kars sayabileceğimiz her yerde her belediyede bu durum siyaset üstü bir durumdur.  Bir canını yaşama değeri  her şeyin üzerinde olmalıdır.  Biz HAYTAP olarak gönüllülerimiz olarak her zaman bunu savunduk. Sadece kedi köpek değil, tüm canlıların hakkını savunan bir kurumuz. Ne yazık ki burada yaşanan olaylar bir kez daha gösterdi ki çıkarılan bu yasa aslında sokakların güvenliği değil, sadece belli bir kesimin neyin intikamı neyin hırsı bilmiyorum ya da başka bir şeye de sebep olabilir. Fakat hepimiz bu ülkede büyüdük. Sokaklarda kedilerimiz ile köpeklerimiz ile büyüdük. Biz yine söylüyoruz; insanımız, çocuklarımız, kadınlarımız da güvende olmalı fakat bunun çözümü hiçbir zman öldürmek değildir.  Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında çıktığından beri hiçbir belediye sorumluluğunu yerine getirmedi. Ne kısırlaştırma yaptılar ne aşılama yaptılar ne de rehabilitasyon merkezi kurdular. Daha bugün bile Türkiye'nin bir çok ilinde ilçesinde bir rehabilitasyon  merkezi yok. Bakın hayvanı tedavi edebilecekleri bir rehabilitasyon merkezi yok. Bir hayvana araba çarptığında götürebileceğiniz bir belediye ya da bir devlet kurumu yok.  Kaldı ki şimdi diyorlar ki; '2028'e kadar sokaklarda  hayvan kalmayacak, biz devlet olarak bunların hepsini alacağız kurduğumuz yerlerde  güllük gülistanlık cennet bahçelerinde koşar gibi yaşatacağız'. 20 yıldır yapmadığınızı şimdi nasıl yapacaksınız ben bunu soruyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Hayvan Barınağındaki Katliam İddiaları Protesto Edildi - Son Dakika

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