Yerel

Osmaniyeli Gaziler, uğruna savaştıkları toprakları görmeye 50 yıl sonra gittiler

OSMANİYE - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Osmaniyeli Kıbrıs Gazileri 50 yıl önce savaştıkları topraklara uğurlandılar.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50.yılı münasebeti nedeniyle, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşan Osmaniyeli Kıbrıs Gazileri, 50 yıl aradan sonra ilk kez savaştıkları toprakları ziyaret edecekler. Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Osmaniyeli 15 Gazi Kıbrıs'a uğurlandı. Uğurlama törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile kurum yöneticileri katıldı.

Devlet olarak gazilerimizin yanında olmaktan her daim mutluluk duyuyoruz ve her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Gazilerimizi Kıbrıs'a uğurlayacağız. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok anlamlı güzel bir program olacak. Bu programın gerçekleşmesini gazilerimiz heyecanla karşılıyorlar. Ben kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Kendileriyle her zaman gurur duyuyoruz. Şanlı gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu gün de bir arada olmaktan çok mutluyuz. Allah yollarını açık etsin" diye konuştu.

" 50 yıl sonra savaştığımız toprakları gidiyoruz"

50 yıl aradan sonra savaştıkları yerleri gidip görmelerine vesile olan herkese teşekkür eden Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Mutlu, " 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana tam 50 yıl geçti. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız gidebildi ama çoğumuza gidip savaştığımız yerleri görmek nasip olmadı. Bize bu imkanı sağlayan ve gitmemize vesile olan Sayın Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Tolga Nacar'a ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için onların sayesinde savaştığımız yerleri gidip göreceğiz. Sağ olsunlar var olsunlar. Allah razı olsun." Dedi.