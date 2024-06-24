Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor

Geniş Video İzle

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Sivas'ta gerçekleşen Madımak Katliamı'nın hala adalet beklediğini ve bu olayın ülkenin bugünkü sorunlarının temelini oluşturduğunu söyledi.

24.06.2024 11:39  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, " Sivas'ta yüzleşemediğimiz için bugün yaşadığımız onlarca sorunun da temeline inemiyoruz ve bu temelin aslında kendisinin Sivas'ta başladığını biliyoruz. Çünkü Sivas'ta gerici bir güruh tarafından gerçekleştiği, gerçekleşen katliamın arka planındakiler ne yazık ki perdenin önüne çıkarılmadılar, yargılanmadılar, adalet sağlanmadı" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun şubesi, Atakum Belediyesine bağlı Ata Sahne'de Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tanıtımı ve belgesel özel gösterimi düzenledi. Belgesel gösterimine katılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, şunları söyledi:

"Okullarımızda artık neredeyse medrese eğitimi gerçekleşiyor"

"Bugün Samsun'dayız. 2 Temmuz Madımak katliamını konu alan 5 önemli projenin tanıtımı gerçekleşecek. Bu projelerden biri olan belgeselinde gösterimi olacak. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun öncülüğünde kurulan Madımak Hafıza Müzesi tarafından yapılan 5 tane önemli proje hayata geçiyor ve şu ana kadar bunları Ankara başta olmak üzere İzmir, Adana, bölgelerinde tanıtıp gösterilerini gerçekleştirdik. Bugün Samsun'dayız. Bundan sonra İstanbul'da, Balıkesir Edremit'te, sonra Diyarbakır'da ve Antalya gibi yerlerde de tanıtımlarını ve gösterilerini gerçekleştireceğiz. Niçin bu gösterilere ihtiyaç duyuyoruz? Niçin bu çalışmalar gerçekleşti; çünkü gerçekten hala kanayan bir yara olan 2 Temmuz Sivas katliamı biz bu katliamı unutturmayacağımızı, unutmayacağımızı hafızalara kazıyacağımızı zaten söylemiştik. Ancak 31 yıldır beklediğimiz, talep ettiğimiz adalet gerçekleşmedi ve ne yazık ki 31 yıldır taleplerimiz gerçekleşmemesi yanında aynı zamanda her yönüyle devletin hem eğitimde gerici adımları hem toplumsal yaşamdaki gerici uygulamaları yaşamın tamamı dinselleştirme çabası da devam ediyor. Herkesin yakından bildiği gibi bazı okullarımızda artık neredeyse medrese eğitimi gerçekleşiyor. Devlet kurumları okullar, cemaatlere tarikatlara peşkeş çekilmiş durumda. Bunlarda yetmiyormuşçasına Milli Eğitim Bakanlığının yeni hazırladığı adına da Türkiye Yüzyılı Maarif modeli dediği alabildiğine gerici, tekçi bir müfredat programı da hayata geçirilmek isteniyor.

"Her türlü kötülüğün bu sistemden kaynaklı olduğunu biliyoruz"

Sivas'ta yüzleşemediğimiz için bugün yaşadığımız onlarca sorunun da temeline inemiyoruz ve bu temelin aslında kendisinin Sivas'ta başladığını biliyoruz çünkü Sivas'ta gerici bir güruh tarafından gerçekleştiği, gerçekleşen katliamın arka planındakiler ne yazık ki perdenin önüne çıkarılmadılar, yargılanmadılar, adalet sağlanmadı. O gün orada cumhuriyet, burada kuruldu, burada yıkılacak sloganı atanlar, yaşasın şeriat sloganını atanlar, İslam'ın ordusu kafilerin korkusu sloganını atanlar, bugün ne yazık ki ülkeyi kuşatmış durumdalar ve şu anki yönetimin ana yollarını döşeyen olayın tamamen Sivas Madımak katliamı olduğu gün gibi ortada. Biz 2 Temmuz'a dair yaptığımız bütün çalışmalar, yaptığımız bütün anma faaliyetleri, etkinlikler tamamı aslında tarihi yüzleşmeye dönüktür. Biz bu toplumun sadece, aleviler değil, bütün tamamı açısından bakıldığında tarihiyle 2 Temmuz'da yüzleşmesi gerektiğini, yüzleşmesi halinde de bugün yaşadığımız bütün kutuplaşmaların, bütün ayrılıkların ve ortadan kalkacağını biliyoruz. Toplumsal barışa hizmet edeceğini biliyoruz. Bugün yaşanan her türlü kötülüğün özellikle ekonomik krizlerde başta olmak üzere yaşadığımız her türlü kötülüğün bu sistemden kaynaklı olduğunu ve bu sistemin de tamamen temelinin Sivas'ta atıldığını biliyoruz ve bunu söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. 2 Temmuz'da Sivas'ta olmaya devam edeceğiz."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor
Kaynak: ANKA

Sivas Katliamı, Sivas, Kültür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement