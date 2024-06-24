Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe: Sivas Katliamı Hala Adalet Bekliyor

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, " Sivas'ta yüzleşemediğimiz için bugün yaşadığımız onlarca sorunun da temeline inemiyoruz ve bu temelin aslında kendisinin Sivas'ta başladığını biliyoruz. Çünkü Sivas'ta gerici bir güruh tarafından gerçekleştiği, gerçekleşen katliamın arka planındakiler ne yazık ki perdenin önüne çıkarılmadılar, yargılanmadılar, adalet sağlanmadı" dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun şubesi, Atakum Belediyesine bağlı Ata Sahne'de Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tanıtımı ve belgesel özel gösterimi düzenledi. Belgesel gösterimine katılan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, şunları söyledi:

"Okullarımızda artık neredeyse medrese eğitimi gerçekleşiyor"

"Bugün Samsun'dayız. 2 Temmuz Madımak katliamını konu alan 5 önemli projenin tanıtımı gerçekleşecek. Bu projelerden biri olan belgeselinde gösterimi olacak. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun öncülüğünde kurulan Madımak Hafıza Müzesi tarafından yapılan 5 tane önemli proje hayata geçiyor ve şu ana kadar bunları Ankara başta olmak üzere İzmir, Adana, bölgelerinde tanıtıp gösterilerini gerçekleştirdik. Bugün Samsun'dayız. Bundan sonra İstanbul'da, Balıkesir Edremit'te, sonra Diyarbakır'da ve Antalya gibi yerlerde de tanıtımlarını ve gösterilerini gerçekleştireceğiz. Niçin bu gösterilere ihtiyaç duyuyoruz? Niçin bu çalışmalar gerçekleşti; çünkü gerçekten hala kanayan bir yara olan 2 Temmuz Sivas katliamı biz bu katliamı unutturmayacağımızı, unutmayacağımızı hafızalara kazıyacağımızı zaten söylemiştik. Ancak 31 yıldır beklediğimiz, talep ettiğimiz adalet gerçekleşmedi ve ne yazık ki 31 yıldır taleplerimiz gerçekleşmemesi yanında aynı zamanda her yönüyle devletin hem eğitimde gerici adımları hem toplumsal yaşamdaki gerici uygulamaları yaşamın tamamı dinselleştirme çabası da devam ediyor. Herkesin yakından bildiği gibi bazı okullarımızda artık neredeyse medrese eğitimi gerçekleşiyor. Devlet kurumları okullar, cemaatlere tarikatlara peşkeş çekilmiş durumda. Bunlarda yetmiyormuşçasına Milli Eğitim Bakanlığının yeni hazırladığı adına da Türkiye Yüzyılı Maarif modeli dediği alabildiğine gerici, tekçi bir müfredat programı da hayata geçirilmek isteniyor.

"Her türlü kötülüğün bu sistemden kaynaklı olduğunu biliyoruz"

Sivas'ta yüzleşemediğimiz için bugün yaşadığımız onlarca sorunun da temeline inemiyoruz ve bu temelin aslında kendisinin Sivas'ta başladığını biliyoruz çünkü Sivas'ta gerici bir güruh tarafından gerçekleştiği, gerçekleşen katliamın arka planındakiler ne yazık ki perdenin önüne çıkarılmadılar, yargılanmadılar, adalet sağlanmadı. O gün orada cumhuriyet, burada kuruldu, burada yıkılacak sloganı atanlar, yaşasın şeriat sloganını atanlar, İslam'ın ordusu kafilerin korkusu sloganını atanlar, bugün ne yazık ki ülkeyi kuşatmış durumdalar ve şu anki yönetimin ana yollarını döşeyen olayın tamamen Sivas Madımak katliamı olduğu gün gibi ortada. Biz 2 Temmuz'a dair yaptığımız bütün çalışmalar, yaptığımız bütün anma faaliyetleri, etkinlikler tamamı aslında tarihi yüzleşmeye dönüktür. Biz bu toplumun sadece, aleviler değil, bütün tamamı açısından bakıldığında tarihiyle 2 Temmuz'da yüzleşmesi gerektiğini, yüzleşmesi halinde de bugün yaşadığımız bütün kutuplaşmaların, bütün ayrılıkların ve ortadan kalkacağını biliyoruz. Toplumsal barışa hizmet edeceğini biliyoruz. Bugün yaşanan her türlü kötülüğün özellikle ekonomik krizlerde başta olmak üzere yaşadığımız her türlü kötülüğün bu sistemden kaynaklı olduğunu ve bu sistemin de tamamen temelinin Sivas'ta atıldığını biliyoruz ve bunu söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. 2 Temmuz'da Sivas'ta olmaya devam edeceğiz."