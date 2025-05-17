Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Erçe: "Barışın Yolu Sadece Diyarbakır'dan Değil, Dersim'den, Hacı Bektaş'tan, Soma'dan Geçmeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Erçe: "Barışın Yolu Sadece Diyarbakır'dan Değil, Dersim'den, Hacı Bektaş'tan, Soma'dan Geçmeli"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi, "Türkiye ve Suriye’de Aleviler ve Siyasal Durum" paneli düzenledi. Panel öncesi konuşma yapan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, "Barışın yolu sadece Diyarbakır'dan değil; her zaman söylediğimiz gibi, barışın yolu aynı zamanda Dersim'den, Hacı Bektaş’tan geçmeli. Aynı zamanda Soma’dan geçmeli. Yani işçilerin içinden geçmeli, kadınların, öğrencilerin, gençlerin yanından geçmeli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

17.05.2025 17:28  Güncelleme: 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi, "Türkiye ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" paneli düzenledi. Panel öncesi konuşma yapan PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, "Barışın yolu sadece Diyarbakır'dan değil; her zaman söylediğimiz gibi, barışın yolu aynı zamanda Dersim'den, Hacı Bektaş'tan geçmeli. Aynı zamanda Soma'dan geçmeli. Yani işçilerin içinden geçmeli, kadınların, öğrencilerin, gençlerin yanından geçmeli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

PSAKD Malatya Şubesince düzenlenen moderatörlüğünü Hatice Zengin'in yaptığı panelde CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat konuşma yaptı. CHP Malatya İl Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen panele, CHP Malatya Milletvekili Veli Aybaba'nın yanı sıra, siyasi parti il ve ilçe başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PSKAD Genel Başkanı Cuma Erçe, panel öncesi yaptığı açıklamada, "Aleviler her zaman, nerede olurlarsa olsunlar, en kötü barışı en iyi savaştan daha uygun, önde görürler ve barıştan yanadırlar. Biz, 72 millete aynı nazarla bakmayı, esasında bu felsefe üzerinden baktığımızda bile, barıştan yana olmuşuzdur her zaman. Ancak tabii ki bunun özellikle şeffaf, özellikle herkesi içine alan ve kamuoyu önünde çok rahatlıkla tartışılabildiği, eşit koşullarda müzakere masalarının kurulduğu ortamlarda yapılması tercihimizdir" dedi.

"Devletle sadece bir kesim arasında yürütülen çalışmaları doğru bulmuyoruz"

Devletle sadece bir kesim arasında yürütülen çalışmaların aslında çok doğru olmadığı, esasında bu ülkedeki tüm ötekilerin, tüm ezilmişlerin içinde olduğu bir sürecin olmasından yana olduklarının altını çizen Erçe, şunları söyledi:

"Bu haliyle, özellikle Kürt hareketinin meseleyi toplumsallaştırma çabasına rağmen, hükümetin ısrarla bu işi gizli tutan, hatta tam olarak hükümet olarak arkasında durmak yerine "devlet projesidir" deyip es geçen, Meclis gündeminden kaçıran, diğer öteki kesimler açısından onları dışında tutan, bir taraftan barış söylemlerinin olduğu dönemde de antidemokratik uygulamaları hızla devam ettiren; seçilmişlerin yerine kayyum atamalarından tutun da aydınların, gazetecilerin, televizyoncuların, yazarların, çizerlerin her geçen gün, her söyleminin cezaevinde, mahkemelerde sonuçlandığı durumlara yavaşlanan uygulamaları bizi tedirgin ediyor. Biz barıştan yanayız ama barışın sadece iki kesim arasında değil, toplumun bütün kesimleri açısından ele alındığında daha anlamlı olacağını düşünüyoruz, söylüyoruz."

"Barışın yolu Dersim'den, Hacı Bektaş'tan, Soma'dan geçmeli"

Barışın en kötüsünün bile savaştan iyi olduğunu belirten Erçe, şunları kaydetti:

"Kürt halkının barış noktasındaki, bu her şeye rağmen böyle bir düzlemde yer alan yaklaşımını destekliyoruz. Aleviler olarak bunun yanında yer almaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi, barışın yolu sadece Diyarbakır'dan değil; her zaman söylediğimiz gibi, barışın yolu aynı zamanda Dersim'den, Hacı Bektaş'tan geçmeli. Aynı zamanda Soma'dan geçmeli. Yani işçilerin içinden geçmeli, kadınların, öğrencilerin, gençlerin yanından geçmeli diye düşünüyoruz.

Toplumsal kesimler açısından baktığımızda, Alevilerin içinde olmadığı bir barışın sakat kalacağını, eksik kalacağını, ayaklarından birinin olmayacağını düşünüyoruz. Bu haliyle, esas itibariyle meselenin çözümünün eşit yurttaşlıktan geçtiğini düşünerek, sadece bu sürecin içerisinde Aleviler başlığı altında konuşulmasından öte, eşit yurttaşlık ilkesinin bir devlet mekanizması, sistemsel bir mesele olduğunu düşünerek herkesin, her dilden, her dinden, her anlayıştan, herkesin kendisini eşit hissedeceği bir düzenin oluşmasından yana tavrımız var.

"Müzakere masalarında biz de olmak istiyoruz"

'Biz eşit yurttaşlık istiyoruz' söylemlerinin duymazlıktan gelindiği sürecin adına biz barış süreci demeyiz. Yani bir işin barış olması açısından bakıldığında, herkesi kapsayan yani şu günlerde, az önce bahsettiğim biçimiyle içeride cezaevinde yatan, haksız, hukuksuz biçimde içeride kalan, tutsak edilen binlerce gencimiz, binlerce arkadaşımız orada. Bunların geçmişiyle yüzleşilmeyen bir sürecin ve bu arkadaşlarımızın içeride kalmaya devam ettiği bir sürecin bir barış süreci olarak adlandırılması doğru olmaz. Zaten öyle de adlandırmıyorlar. Sıkıntı da biraz burada. Hükümetin kendisi de "barış süreci" demiyor, adını koymuyor.  Müzakere masalarında biz de olmak istiyoruz. Alevileri temsil eden olarak orada olmak istiyoruz. Ama sadece bizim olmamız yetmez. Bütün kesimlerin orada kendisini ifade edebilecekleri bir ortamın oluşmasını ve bunun adının düzgün, doğru konulması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Hacı Bektaş, Diyarbakır, Türkiye, Malatya, Suriye, Dersim, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Erçe: 'Barışın Yolu Sadece Diyarbakır'dan Değil, Dersim'den, Hacı Bektaş'tan, Soma'dan Geçmeli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:55:09. #7.13#
SON DAKİKA: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Erçe: "Barışın Yolu Sadece Diyarbakır'dan Değil, Dersim'den, Hacı Bektaş'tan, Soma'dan Geçmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.