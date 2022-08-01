Yüzde 20 az zam alan taşeron PTT işçileri, Türkiye genelinde grev kararı aldı - Son Dakika
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Yüzde 20 az zam alan taşeron PTT işçileri, Türkiye genelinde grev kararı aldı

01.08.2022 13:54

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda zam karmaşası yaşanıyor. Daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösteren PTT'nin taşeron işçileri, iş bıraktı. İşçiler haklarını alana kadar eylemin Türkiye genelinde süreceğini belirtti.

Türkiye genelinde taşeron PTT işçileri iş bırakma eylemine geçti. İşçiler, daha önceki bireysel sözleşmelerinde asgari ücretin yüzde 35 fazlasını alıyorken yeni sözleşmede ise yüzde 15 alacak olmalarına tepki gösterdi.

SONUNA KADAR GİDECEKLERİNİ BELİRTTİLER

PTT işçileri düşük maaşı taahhüt eden sözleşmeye imza atmaya mecbur bırakıldıkları ve mobbing uygulandığı gerekçesiyle toplu halde iş bırakma eylemi başlattı. İşçiler, yeni sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini ve haklarını alana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

"YENİ HAYAT ŞARTLARINDA YENİ MAAŞIMIZ BİZİM İÇİN YETERLİ OLMUYOR"

13 yıldır eski sözleşmeyle sıkıntı yaşamadan çalıştığını söyleyen Fulya Mermertaş, "Yeni bir sözleşme gereği buraya toplandık. 13 yıldır asgari ücretin yüzde 35 fazlasıyla çalışıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar hiç değiştirilmemiş bir sözleşme. Yeni haliyle yüzde 15'e düşürülüyor. Bu şekilde bayağı kaybımız oluşuyor. Yeni hayat şartlarında yeni maaşımız bizim için yeterli olmuyor. Bunun yanında ek kesintiler, çok fazla ağır şartlar konuluyor. Bunun değişmesine direnmek için buradayız" diye konuştu.

"YENİ SÖZLEŞMEDE KESİNTİLERİMİZ ÇOK FAZLA OLACAK"

Yeni sözleşmede ceza ödemelerinin de ağır olduğunu öne süren Mermertaş, "Yeni sözleşmede ek olarak ağır ceza ödemeleri var. Memur arkadaşlarımız bir kart kaybında ya da bir gönderiyle ilgili sorun olduğunda çok düşük bir kesintiye uğruyor. Bizde ise onların 10 katı fazla kesiliyor. Biz, bunların derdindeyiz şu anda. Kesintiler olmamasını, yüzde 35'lik farkımızın düşmemesini istiyoruz. Ayrıca, yemek ve yol ücretimiz ayrılıyor. Raporluyken bile senelik izinlerimizde kesintilerimiz çok fazla olacak yeni sözleşmede" dedi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, PTT, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzde 20 az zam alan taşeron PTT işçileri, Türkiye genelinde grev kararı aldı - Son Dakika

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