Rize'de Kurban Satışı Durma Noktasında... Besiciler Diyanete ve Tarım Politikalarına Tepkili - Son Dakika
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Rize'de Kurban Satışı Durma Noktasında... Besiciler Diyanete ve Tarım Politikalarına Tepkili

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06.06.2025 13:49
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Rize\'de Kurban Satışı Durma Noktasında... Besiciler Diyanete ve Tarım Politikalarına Tepkili
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Rize Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’nda beklenen satışlar gerçekleşmedi. Besiciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düşük fiyatlı kurban bağışı kampanyalarının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Diyanet 4 bin liraya kurban kesiyor, biz 4 bin 500 liraya hayvan satamıyoruz. Bu üreticiyi bitirmek demektir” dedi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nda beklenen satışlar gerçekleşmedi. Besiciler, Diyanet İşleri Başkanlığının düşük fiyatlı kurban bağışı kampanyalarının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Diyanet 4 bin liraya kurban kesiyor, biz 4 bin 500 liraya hayvan satamıyoruz. Bu üreticiyi bitirmek demektir" dedi.

Rize Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nda beklenen satışlar gerçekleşmedi. Diyarbakır, Ardahan ve Kars'tan Rize'ye hayvan satmaya gelen besiciler, Diyanet İşleri Başkanlığının düşük fiyatlı kurban bağışı kampanyalarının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, tepkilerini dile getirdi. Üretici ve kasaplar, hayvanların maliyetlerinin arttığını, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, devlet politikalarının ise üreticiyi korumaktan uzak olduğunu vurguladı.

Rizeli besici İsmail Velioğlu, yem ve saman maliyetlerinin katlandığını, buna rağmen hayvan fiyatlarını geçen yıla göre artırmadıklarını ancak yine de alıcı bulamadıklarını söyledi. Velioğlu, "Talep oldukça düşük. Özellikle küçükbaş hayvanlara hiç talep yok. Büyükbaş hayvan satışı ise geçen yıla göre yarı yarıya azalmış durumda. Fiyatlar geçen yılla hemen hemen aynı seyrederken, yem, ot ve saman fiyatları üçe katlandı. Yurt dışı kurban kesim fiyatları devlet tarafından çok düşük açıklandı. 5 bin lira bağış rakamı, anormal bir durum yaratıyor" diye konuştu.

"Diyanetin uygulaması bizi ezmek ve bitirmek demektir"

Diyanetin kurban bağışı uygulamasını eleştiren besici Recep Ali Şunaforoğlu şunları söyledi:

"Uygun fiyat vermemize rağmen hayvanlarımızı satamadığımızı belirtmek isterim. Diyanetten beklentimiz ya bizi aradan çıkarması ya da bu işleri kendisinin yapması. Bu durum, üreticiyi ezmek ve bitirmek demektir. Madem bu işi yapacak hocalar var, bizi aradan çıkarsınlar, kendileri koyun satsınlar. Allah aşkına 4 bin liraya kurban nerede var? Bir kilo et 650 lira. Bu 4 bin liraya kaç kilo et alınabilir? Vakıflar da 4 bin liraya topluyor. Burada anormal bir olay var. Herhalde bu hocalar ve Diyanet, bizi de bitirmenin peşinde. Sağ olsunlar, var olsunlar diyelim."

"Hayvanlarla uğraşıyorum ama sigortam yok"

Bir başka besici de "Devletten çiftçiye 200, 300, 500 lira gibi düşük destekler veriliyor. Oysa hayvanların iyi bakılması ve beslenmesi için 2-3 milyon lira verilmesi lazım. Faizsiz kredi imkanları olmalı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bana bir iş verin, hayvanlarla uğraşıyorum ama sigortam yok" diye konuştu.

Emirhan Yazar da "Satışlarımız hiç olmuyor. Bir alana bir bedava diyoruz, millet yine almıyor. Millet aç göz, bedavayı almaya çalışıyorlar, bu hayvana 8 milyar dediler, yemi 10 milyar tutuyor zaten. Mallarımız burada duruyor. Kimse yok" diye konuştu.

"Maliyetler arttı ekonomi ortada"

Kasap ve besici Sefer Peçe ise şunları söyledi:

"Hayvanlarımızı Ardahan'dan getirdik, dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var. Geçen seneyle bu sene fiyatlar aşağı yukarı aynı seyretti. Ancak maliyetler geçen seneye göre oldukça arttı. Günümüz şartlarında ekonomi ortada, bir şey demeye gerek yok. Her gün gelen zamlar, yem, saman, arpa fiyatları malum. Eğer Diyanet 4 bin liraya mal kesiyorsa, bu nasıl bir maliyet? Diyanet bize versin, biz kasap olarak keselim onları. Türkiye'de tarım politikaları belli. Hayvancılık yok denilecek seviyeye düşmüş durumda. Ortada hayvan yok. İthalatla da bu durum düzelmez, kimse alamaz. İnşallah devlet bu işe müdahale eder de bir şeyler olur. Devletin müdahale etmesi gereken konu, dişi hayvan kesimine müsaade edilmemesidir. Kurban Bayramı'nda hep inek kesildi. Dişi hayvanlar olduğu gibi kesildi. Verimsizlik raporu veren veterinerleri devletimiz neden kontrol altına almıyor? Öyle inekler kesildi ki, tamamen mandıra malı, tamamen verime elverişli hayvanlardı."

"Beklediğimizi bulamadık, mallarımızı geri götüreceğiz"

Besici Remzi Gümüş de "Diyarbakır'dan geldim. İnsanların alım gücünün azalmasından dolayı beklediğimiz fiyatları bulamadık. Açıkçası emeğimiz boşa gidiyor. Emeğimizin karşılığını almayınca böyle sıkıntılar doğdu bize. Malları geri götüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de Kurban Satışı Durma Noktasında... Besiciler Diyanete ve Tarım Politikalarına Tepkili - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Kurban Satışı Durma Noktasında... Besiciler Diyanete ve Tarım Politikalarına Tepkili - Son Dakika
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