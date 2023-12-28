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Roboski Katliamı'nın 12. Yıl Dönümünde Adalet Talebi - Son Dakika
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Roboski Katliamı'nın 12. Yıl Dönümünde Adalet Talebi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde (Roboski) 17'si çocuk 34 kişinin PKK'lı zannedilerek öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anmada konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, adalet taleplerini dile getirdi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen basın açıklamasına İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da katıldı.

Roboski Katliamı\'nın 12. Yıl Dönümünde Adalet Talebi
28.12.2023 - 22:41,
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HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyünde (Roboski) 17'si çocuk 34 kişini PKK'lı zannedilerek öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anmada konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Kararlıyız; Roboski'yi de yaşanan benzer katliamları da cezasızlık politikaları ile derin çukurlara gömmeyi ve hafızasızlığı hakim kılmayı amaçlayan güçlere karşı teslim olmayacağız. Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 17'si çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği Şırnak'ın Uludere ilçesi Roboski köyünde yaşanan katliamın 12'inci yıl dönümünde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Sık sık "Roboski'yi unutma, unutturma", "Katil devlet hesap verecek" sloganlarının atıldığı açıklamaya İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz da katıldı.

"HİÇBİR ZAMAN VE HİÇBİR ŞEKİLDE TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ BİR SORUŞTURMA GERÇEKLEŞMEDİ"

Açıklamada konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şunları ifade etti:

"Bugün, Roboski Katliamı'nın 12. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları anmak ve adalet talebimizi bir kez daha haykırmak için bir aradayız. 28 Aralık 2011'de, o bölgede yaygın bir geçim kaynağı olduğu kamu görevlileri dahil herkesçe bilinen şekilde, Irak'ın kuzeyinden getirdikleri mazot ve kaçak gıdaları taşıyan katırlarla sınırı geçtikleri sırada, 17'si çocuk 34 yurttaşımız, yaklaşık bir saat içinde üç ayrı hava saldırısında atılan bombalarla yaşamını yitirdi. Parçalanmış vücutlardan arda kalanların, aileler tarafından toplanıp battaniyeler içinde sıra sıra katırlarla getirildiğini gösteren fotoğraflar bu ülkenin yakın tarihinin en büyük trajedilerinden birinin belgeleri olarak zihinlere kazındı. Annelerin çığlıkları ve yaktıkları ağıtlar hala kulağımızda. Olayın yaşandığı günden bugüne dek, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tarafsız ve bağımsız bir soruşturma gerçekleşmedi, verilen takipsizlik kararları nedeniyle hiçbir zaman hiçbir şekilde bir yargılama yapılmadı. Askeri savcılık soruşturmasında ifade veren bir subayın, "görüntülerdeki kişilerin kaçakçı olduğunu değerlendirdiğini ve geçmişteki tecrübelerine binaen, verilen istihbaratın güvenilir olmadığı, kötü sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle karşı çıktığını belirtmesine rağmen saldırının gerçekleştiği" yönündeki beyanına itibar edilmedi. Sivil yurttaşların, cezaevlerinde, gözaltılarda karakollarda öldürüldüğü, kaybedildiği, Sivas, Maraş ve Çorum'da katliamlara göz yumulduğu gibi Roboski Katliamı'nda da sorumlular yargılanmadı, gerçeklerin üstü kalın bir perde ile örtülerek karanlığa gömüldü.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Artık bu ülkede, kalın perdelerin yırtılmasını, karanlıkların aydınlığa kavuşmasını, gerçeklerin tüm açıklığıyla, tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını talep ediyoruz. Bunu biz yapacağız. Adalet istiyoruz. Adalet hakkımız. Gerçekleri bilmek hakkımız. Kararlıyız, Roboski'yi de yaşanan benzer katliamları da cezasızlık politikaları ile derin çukurlara gömmeyi ve hafızasızlığı hakim kılmayı amaçlayan güçlere karşı teslim olmayacağız. Hakikat ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
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