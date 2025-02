Rus Konsolosu\'ndan Suriye ve Filistin Açıkladı

Yerel

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, " Suriye'nin parçalanmasına yol açabilecek süreçlere, hareketlere karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Rusya, Suriye halkının hayatının, refahının arttırılması için yardımcı olmaya hazırdır. Ayrıca Filistin, iki devletin kurulmasıyla ilgili kararın yerine getirilmemesinden dolayı şimdi zor şartlar altında bulunuyor" dedi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna'daki savaşın 3'üncü yılına girilirken basın toplantısı düzenledi. Buravov, savaşın nedenleri ve uluslararası gelişmeleri değerlendirerek, Rusya'nın Suriye ve Filistin konusundaki tutumunu da vurguladı.

"Özel askeri harekat başlatarak güvenliğimizi ve bu insanların geleceklerini sağlamaktan başka çaremiz kalmadı"

Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Şubat 2022'de Rus halkının çıkarlarını savunmak için zor ama tartışmasız bir karar verildiğini belirten Buravov, "Ruslar tarafından kurulan ve geliştirilen ancak Nazi boyunduruğu altına girmiş Ukrayna'nın bir parçası haline gelen topraklarda çıkarlarımızı ve Rus halkının çıkarlarını savunmak için zor ama tartışmasız bir karar Şubat 2022'de verildi. O zaman artık özel askeri harekat başlatarak güvenliğimizi ve bu insanların geleceklerini sağlamaktan başka çaremiz kalmadı. Askerlerimiz, Donbass ve Novorossiya halkını kurtarmak, ülkemizin ulusal çıkarlarını, güvenliğini, egemenliğini ve geleceğini sağlamak için zor muharebeler yürütüyor. Batılı hibrit, bazı açılardan da hibrit olmayan doğrudan saldırılara mukavemet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Batı Ukrayna'ya silah desteğini sürdürüyor"

Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğini sürdürdüğünü belirten Buravov, "Kiev rejiminin uygulamaya devam ettiği eylemler, Ukrayna'nın askeri potansiyelinin sınırlandırılması ve Nazilerden arındırılması, topraklarından kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Özel Askeri Harekatın güncelliğini tam olarak doğrulamaktadır. Batılı ülkelerin Ukrayna rejimini yeni silahlar ve parayla destekleme çabaları, Ukrayna'ya paralı askerler gönderilmesi durmuyor. Jeopolitik bölünme bugün Batı ile Rusya arasında değil, Batılı azınlık ile dünya çoğunluğu arasında gerçekleşiyor" dedi.

"Müzakere kapımız açık"

Rus tarafının hiçbir zaman siyasi ve diplomatik çözümü reddetmediğini ve Kiev rejimi tarafından kesintiye uğradığı belirtilen müzakerelerin yeniden başlamasına açık olmaya devam ettiklerini belirten Buravov, "Muhtemel anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate almalı ve yeni bölgesel gerçeklerden yola çıkmalıdır. Her şey yeni yönetimin somut eylemlerine bağlı olacak. Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya alınma teşebbüslerini ihtilafın nedenlerinden biri olarak göstermesi olumlu bir gelişme. Rusya baştan beri bunu söylüyordu" diye konuştu.

"Trump, askeri çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesini savundu"

Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin de konuşan Buravov, "12 Şubat akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse 1 buçuk saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Devlet başkanları Rusya ve ABD vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuları görüştü. Bu arada Amerikan tarafının bu konuda varılan tüm mutabakatlara uyacağına dair güvence verdi. Çözüm konusu da ele alındı. Trump, askeri çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesini savundu. Putin, kendi tarafından çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gereğinden bahsetti ve uzun vadeli çözüme barış görüşmeleri yoluyla ulaşılabileceği konusunda Trump ile hemfikir olduğunu açıkladı. Putin, Trump'ın ülkelerimizin birlikte çalışma zamanının geldiğine dair ana tezlerinden birini de destekledi. Görüşme sırasında Orta Doğu Çözümü İran Nükleer Programı ve ekonomi alanındaki ikili Rus Amerikan ilişkileri konularına da değinildi. Putin, Trump'ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti. Aynı zamanda Ukrayna çözümü de dahil olmak üzere karşılıklı çıkarları olan çalışma istikametleri konusunda Amerikalı yetkilileri Rusya'da kabul etmeye hazır olduğunu da ifade etti. Putin ve Trump yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel temasların sürdürülmesi konusunda da anlaştılar" ifadelerini kullandı.

"Rusya tarafından Suriye Devleti'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen ilgili tutumumuz vurgulandı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin de konuşan Buravov, "Suriye'deki mevcut durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi oldu. Bu görüşme sırasında Rusya tarafından Suriye Devleti'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen ilgili tutumumuz vurgulandı. Bu bağlamda ülkede istikrarlı normalleşmenin sağlanması, önde gelen siyasi güçlerin ve etnik-dinsel nüfus gruplarının katılımıyla Suriyeliler arasında diyaloğun yoğunlaştırılması için bir dizi önlemin uygulanmasının önemi vurgulandı. Vladimir Putin, Rusya'nın insani yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, Suriye'deki sosyal-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmaya daima hazır olduğunu yineledi. Özellikle Rus Bakanlıklar Arası Heyeti'nin Ocak ayı sonunda Şam'da yaptığı müzakerelerde ticaret, ekonomi, eğitim ve diğer bazı alanlarda bir dizi güncel konular da ele alındı. İkili işbirliğinin geliştirilmesi için geniş bir gündem oluşturmak amacıyla bu tür yararlı temasların sürdürülmesi kararlaştırıldı. Vladimir Putin, Ahmed eş-Şara'ya Rusya'nın tarihsel olarak dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkileri ile bağlantılı olduğu, Suriye halkının yararına başarılar diledi" diye konuştu.

"Suriye'nin parçalanmasına karşıyız"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Filistin meselesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Buravov, "Her zaman net bir şekilde Suriye'nin bütünlüğünün siyasi, bütünlüğünün egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda tutumumuz vardır. Onu defalarca bildirdik ve bu tutumu da tabii koruyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğinin sağlanmasının temin edilmesi, korunması istikametinde tutumumuzu, her zaman ve her yerde vurguluyoruz. Bu ülkenin parçalanmasına yol açabilecek süreçlere, hareketlere karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Hem yeni yönetimle yapılan görüşmelerde hem de diğer ilgili yani nüfuzlu gruplarla yapılan görüşmelerde bundan bahsediyoruz. Suriye'nin Kuzey Doğusu'nda ortaya çıkan fiili durumla ilgili olarak da aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu bölgenin kontrolünün de mutlak bir surette merkezi hükümetin, o ülkenin yasal ve merkezi hükümetin elinde bulundurulması konusunda dışından olabilecek yasal olmayan ve anlaşmalara dayanmayan ve diğer yasal kararlara dayanmayan mevcudiyetine son verilmesi gerektiğinden bahsediyoruz" dedi.

" İsrail'in yaptıkları son hareketler yüzünden durum vahim bir hal aldı"

Filistin'deki durumuna değerlendiren Buravov, "Filistin iki devletin kurulmasıyla ilgili kararın yerine getirilmemesinden dolayı şimdi zor şartlar altında bulunuyor. Yüz binlerce hatta milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konudur bu. Filistinlilerin durumunu kastediyorum. Bu halk 1967 yılı da dahil olmak üzere kabul edilen kararların ki Filistin'de iki devletin kurulmasıyla ilgili kararın yerine getirilmemesinden dolayı şimdi zor şartlar altında bulunuyor ve özellikle İsrail'in yaptıkları son hareketler yüzünden de bu durum çok daha vahim bir hal aldı. Bütün bu olayların temelinde Filistin sorununun çözümsüzlüğü yatıyor. İki devletin kurulmaması yatıyor. Dolayısıyla prensip olarak yani bu tutumun temelden çözülmesinden yanadır. Yani Rusya ilgili gayretleri sarf ediyor. Hem çeşitli Birleşmiş Milletler Örgütü başta olmak üzere çeşitli uluslararası formatlarda ayrıca bölgesel kuruluşlar ve ayrı ülkelerle yaptığımız görüşmeler, temaslar sırasında da tabii bu konuya büyük bir önem atfediliyor ve bununla ilgili hususlar görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Suriye halkının hayatının, refahının arttırılması için yardımcı olmaya hazırdır"

Rusya'nın Suriye ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmaya hazır olduklarını ve insani yardım ve sosyoekonomik destek sunmaya devam edeceklerini söyleyen Buravov, "Dün yapılan telefon görüşmesinden sonra en üst seviye de dahil olmak üzere iki ülkenin yöneticileri arasında bir diyalog tesis edildi diyebiliriz. Zaten önce de bazı temaslar gerçekleştirildi. Sizin de bildiğiniz gibi. Ocak ayının sonunda Rusya'dan temsili bir heyet Şam'ı ziyaret etti. Bogdanov, bizim Dışişleri Bakan Yardımcısı ve aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika özel temsilcisi. Heyetimize başkanlık etti. Devlet başkanıyla da bir araya geldiler. Birtakım somut konuları görüşmeye başladılar. Önceki soruyla ilgili olarak bu aşamada size söyleyebileceğim, bu bir süreç. Tabii yeni şartlarda bu ilişkilerin gelişmesi konusu ve bunu yaparken de bizim tutumumuzu açıklıyoruz ki bugün bu telefon görüşmesiyle ilgili olarak bahsettiğimde de zaten bu. Biz bu ülkeyle yeni şartlarda ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi yani geliştirilmesini istiyoruz. Rus tarafı, işbirliğiyle ilgili olarak adımları atmaya hazırdır. İşte bunu biz zaten açıklıyoruz. Rusya durumu iyileştirmek için, Suriye halkının hayatının, refahının arttırılması için yardımcı olmaya hazırdır. Uzun bir dönemdir iki ülke arasında çok sıkı devletler arası ilişkiler mevcuttu. Rusya tarafı ilgili çalışmaları yapmaya hazır olduğunu bildiriyor. Tabii bu diyalog süreci çerçevesinde çeşitli konular da ele alınacaktır" dedi. - İSTANBUL