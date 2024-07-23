Samsun İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü: \'Böyle bir dernekçilik olmaz\'

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Samsun İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sıddık Alagöz, 8 binden fazla sivil toplum kuruluşunu (STK) davet ettikleri programa katılımın az olmasına sitem ederek, "Böyle bir dernekçilik olmaz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen "Belediyeler ile STK'lar arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi" İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve belediye, çevre illeri de kapsayacak şekilde toplam 8 binden fazla STK'ya gönderdi. Toplantıya 100'den daha az sayıda STK temsilcisi gelince konuşmacılar, katılımın az olmasını eleştirdi.

Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak il ve ilçe belediyelerinin yer aldığı projenin Samsun ayağının açılış konuşmasını İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Saymanı Süleyman Kaldırım ve Proje Koordinatörü Dr. Samet Başaran yaptı. Açılış konuşmalarında projenin STK'lar ile belediyeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde faydalı olduğu ve olmaya devam edeceği ifade edildi.

"Salondaki ilgi bana mütenasip gelmedi"

STK'ların toplantıya ilgi göstermemesini eleştiren İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Sıddık Alagöz, "Çok güzel düşünülmüş ve tasarlanmış bir projede birlikteyiz. Bunun içinin doldurulması, katılımcıların, paydaşların beraber hareket etmesine bağlıdır. İçi doldurulursa kendini geliştireceğine, aşacağına, faydalı olacağına inancımız tamdır, beklentimiz tamdır. Bizim Samsun'da 1800'ü aşkın derneğimiz var. Hepsine davetliye gönderdik, hepsini de davet ettik. Ama salondaki bu ilgi bana mütenasip gelmedi. STK bir amaç doğrultusunda ve fahri bir görevi üstlenmek için kurulur. Kağıt üzerinde yani amiyane tabiriyle 'Haçonun da hançeri var' falan da dernek başkanı. Böyle bir dernekçilik olmaz. Bir hedefin olacak, bir gayen olacak ve sosyal bir boşluğu doldurmak amacıyla kurulmuş olacaksın. Yani tüzüğünde kendine çizmiş olduğun yerin içini dolduracaksın. Orada gerçekten bir şey söylendiği zaman benim sivil toplum kuruluşum o derneğim akla gelecek. Üretmiş olduğum üretimler olacak, çalışmalar olacak, fikirleri olacak. Belediyelere, diğer toplum katmanlarına bir altyapı oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"STK'lar başkanlardan derneklerine yer istemek yerine fikir üretsinler"

Bazı STK ve dernek başkanlarının tek amaçlarının görevli belediye başkanlarından kendi derneklerine yer temin etmek olduğunu iddia eden Alagöz, "Birkaç ay önce geçirdiğimiz yerel seçimler var. Sivil toplum örgütlerini görüyoruz. Derneklerimiz toplanıyor, toplanıyor, bir araya geliyorlar. Bizi de davet ediyorlar. 'Efendim ne yapacağız? Biz kendimize yeni seçilen belediye başkanlarından dernekler için yer bulacağız'. Bu kadar basit düşünülür mü? Söyledim, konuşmalarımda kardeşim siz yer bulmayın! Fikir üretin, fikir. Belediyelere katkıda bulunacak ve onları ateşleyecek dinamizm oluşturacak fikirler üretin de o belediye başkan adayları sizin peşinizden gelsin. Size 'ne istiyorsunuz' desin. Yani bu kadar basit bir amaçla olur mu? Bu kadar hedef küçültülür mü? Yapın projeleri, kim seçilirse seçilsin, katkıda bulunun. 'Sivil toplum ördükleri olarak şurada şu açığı görüyoruz, burada bu açık görüyoruz' deyin. Toplu olarak sunumlarınızı verin. 'Ha efendim verirsen benden alır da ileriki zamanda kullanır.' Böyle basit düşündüğün zaman bir 4 sene gelecek sen hiç de oraya gelemeyeceksin. Heba olup gidecek. Bir şeyin varsa vereceksin. Bunun için güzel bir düşünce, çok güzel bir tasarım ki bizim genel müdürlüğümüz, Sivil Toplumuna İlişkiler Genel Müdürlüğümüz olarak bunun içerisinde bulunmak gerçekten bana onur veriyor. Dilerdim ki isterdim ki bütün derneklerimizden birer temsilci katılsın, burada bulunsun. Sayın Başkanımızın zamanı olmayabilir. Başkan, yerine gönderir, yardımcısını gönderir veya yönetimden bir kişiyi gönderir veya üyelerinden bir kişiyi gönderir. Ama bu kadar güzel bir çalışma için böyle güzel bir salon boş bırakılmaz" dedi.

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Azize Serap Tunçer, Doç. Dr. Aslı Yönten Balaban, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından anket, form ve öneri belgeleri düzenlendi. - SAMSUN