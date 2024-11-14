Sarp Sınır Kapısı'nda Taksicilerin Sorunları - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'nda Taksicilerin Sorunları

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Artvin'deki taksiciler, maliyet artışı ve korsan taksicilik sorunlarıyla mücadele ediyor.

14.11.2024 13:55
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Türkiye'nin Gürcistan sınırına açılan Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Bülent Balkaya, "Bir yandan artan maliyetlerle boğuşuyoruz ama diğer yandan da bölgede yapılan korsan taksicilik yüzünden işlerimiz düşüyor" dedi. Bir diğer taksici esnafı Süleyman ise "Aktif çalışan taksicilere mazotta ve vergide bir miktar indirim yapılması iyi olur" diye konuştu.

Sarp Sınır Kapısı ve Kemalpaşa'da taksicilik yapan esnaf, artan maliyetler ve korsan taksicilikten yakındı. Maliyetleri karşılayamadığını söyleyen taksiciler, aktif çalışan taksicilere mazotta ve vergide indirim yapılmasını istedi.

Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Bülent Balkaya, korsan taksicilerden şikayetçi olduğunu belirterek, "Kemalpaşa'da Sarp Taksi'de taksicilik yapıyorum. Bizim öncelikli sorunumuz durak sorunu; sağ olsun AKP Artvin milletvekili devreye girdi, resmi olmasa da geçici olarak bu durağa kavuştuk, ancak ruhsat sorunumuz devam ediyor. 1984 yılında Sarp Sınır Kapısı açıldığından beri bu sorunumuz sürüyor. Taksicilere 'İyi para kazanıyorlar' diyorlar ama şu an taksici esnafı olarak ben, önceki gün Hopa'ya gittim aldığım 700 TL, bakım masraflarıyla lastiğin biri 2 bin 500 TL oldu ve bu da bizi kurtarmıyor" dedi.

"Korsan taksicilere maalesef göz yumuluyor"

Balkaya, "Gürcü taksilerde 'bold' olayı var; uygulama üzerinden korsan taksicilik yapıyorlar, yani Türkiye'deki Uber gibi. Sarp Sınır Kapısı'nın kaymağını da onlar yiyor. Ne vergileri var, ne de bir şeyleri. Oysa biz vergimizi ödüyoruz. Taksilere binenler 'Arkadaşım' diyor. Biz bunu bölgedeki jandarmaya da söyledik ama jandarma da resmiyette bir şey yapamıyor. Önceki dönemlerde birkaç baskı olunca Gürcü Konsolosluğu, 'Neden araçlarımıza ceza yazıyorsunuz?' diye serzenişte bulundu. Bu yüzden korsan taksicilik yapanlar üzerinden baskı da kalkmış oldu. Ama özellikle uçak saatlerinde, korsan taksiler vızır vızır çalışıyorlar ve bizim ekmeğimizi de onlar yiyor. Biz burada bekliyoruz, çalışıp evimize ekmek götürelim diye. Evimde çocuklar ekmek bekliyor, sigorta yatırmaya çalışsam da yatıramıyorum işte bunlardan dolayı" diye konuştu.

"Aktif çalışan taksicilere vergide ve mazotta indirim uygulanmalı"

Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Süleyman, aktif taksicilik yapan esnafa mazotta indirim yapılmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 yıldır taksicilik yapıyorum. Burada birçok sorun var. Park alanı sorunumuz var. Özellikle yan tarafta boş bir park alanı var, ancak gümrük çalışanları araçları buraya park etmek için bizi köşeye sıkıştırdılar. Müşteriler de mağdur oluyor ve yeri geliyor buraya park edemediğimiz için sıramızı kaçırıyoruz. Evet, ekonominin ne durumda olduğunu görüyorsunuz zaten. 8 yıl önce taksiciliğe başladığımda mazotun litresi 6,5 liraydı, şimdi ise 44 TL'yi buldu. Bu artışın etkisi hem müşteriye hem de bize fazlasıyla zarar veriyor. 8 yıl önce buradan Hopa'ya 40 TL'ye giderken, şimdi 700 TL alıyoruz. Müşteriye bu rakamı söylediğimizde tepki gösteriyorlar ve özellikle yabancı müşterilerimize bunu anlatmak oldukça zor. Açıkçası, ekonominin düzeleceğini de düşünemiyorum. Ancak şöyle düşünüyorum, aktif çalışan taksicilere mazotta ve vergide bir miktar indirim yapılması iyi olur."

"Artan fiyatlar nedeniyle iş yapamaz hale geldik"

Kemalpaşalı taksici Kubilay Veziroğlu, fiyat artışları yüzünden müşterilerinin şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kimse şu anda taksi kullanmak istemiyor. Kemalpaşa'da yaşıyorum ve taksicilik yapıyorum. Gelirimiz az, giderimiz fazla, özellikle yakıt pahalı, dolayısıyla biz de fiyat artırdıkça müşteri etkileniyor. Mesela buradan Trabzon'a 7 bin TL yazıyoruz, bu da vatandaşa ağır geliyor. Gürcü müşterilerimiz önceden fazla vardı ama şu an azaldı, bu da Türkiye'deki fiyat artışlarından kaynaklı. Şöyle ki, bugün aldıkları fiyat, yarın farklı olunca gelmez oldular. Önceden ülkede bir denge vardı, şimdi bu denge kayboldu. Paramızdan kaynaklı, Gürcülere ucuz geliyordu ama bizdeki fiyat artışlarıyla bu fark neredeyse ortadan kalktı ve dolayısıyla Gürcüler artık eskisi gibi gelmiyorlar.

"Gençler ister istemez otostop çekmek zorunda kalıyor"

Vatandaş buradan Hopa'ya 600 TL yazıyor taksi, vatandaş nasıl versin? Bakın, emeklinin aldığı para ortada ve Rize'ye ya da Trabzon'a gitmek için nasıl versin bu parayı? Ben eskiden sürekli Rize'ye, Trabzon'a sık sık giderdim ama artık son zamlardan sonra Rize'nin ve Trabzon'un yolunu unuttum. Bir emeklinin çocuğunun öğrenci olduğunu düşünün, yol parasını nasıl versin? O da diyor ki, 'Ne yapayım, otostop çekeyim, param biraz da cebimde kalsın' diye düşünüyor."

Sarp Sınır Kapısı\'nda Taksicilerin Sorunları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sarp Sınır Kapısı'nda Taksicilerin Sorunları - Son Dakika

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