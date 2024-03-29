Seçimlerden Sonra Fiyat Artışları Bekleniyor

MELTEM KARAKAŞ
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, "Seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu ve Eskişehir Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ali Sefa Şen, yerel seçimler sonrası kemer sıkma politikalarında artış yaşanmasını beklediklerini söyledi. Esnafın para kazanamadığının altını çizen Şen, enflasyonun bir an önce tek haneli rakamlara düşürülmesi gerektiğini ifade etti.
"ENFLASYONİST ORTAMDA ESNAFIMIZ PARA KAZANAMIYOR"
Ali Safa Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yerel seçimlerden sonra Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in de belirttiği gibi birtakım ekonomik tedbirlerin alınacağı 2025-2026 yılında ülkemizin ekonomik anlamda, enflasyon anlamında çok daha rahat edeceğini ama bunun için birtakım daha önlemlerin ve tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla seçim süresince de birtakım tedbirler alındı ama seçimlerden sonra da birtakım ekonomik tedbirler alınacak. Hem halkın arasında hem devlet yetkilileri tarafından söyleniyor. Ekonomik tedbirler seçimlerden sonra gelecek. Halkımızla, esnafımızla bu ekonomik tedbirlere ayağını uydurarak bu ekonomik sıkıntıyı, bu enflasyonist ortamı atlatmaya çalışacağız. Esnafımız da şunu çok iyi biliyor enflasyonist ortamda esnafımızın para kazanmasının mümkün olmadığını, esnaflarımızla da görüşüyoruz para kazanamadıklarını söylüyorlar.
"KEMER SIKA SIKA KEMER DE KALMADI"
Hepimiz bu seçimlerden sonra da çok ciddi manada artık kemer sıka sıka kemer de kalmadı ama daha da ekonomik davranarak enflasyonu kesinlikle tek haneli rakamlara düşürmek zorundayız ki hem halkımız, emeklimiz ve esnafımız rahat edebilsin. Yoksa bu enflasyonist ortamda çok daha kötü ve sıkıntılı günler bizi bekliyor. Dolayısıyla el birliğiyle birlikte bu enflasyonist ortamdan kurtulup enflasyonu tek haneli rakamlara indirip herkes fedakarlık edip ki zaten emeklilerimiz, esnafımız bu vakte kadar çok ciddi fedakarlıklar ederek geldi. Çok ciddi sıkıntılar da çekiyorlar, para da kazanamıyorlar. Dolayısıyla inşallah 2025'te, 2026'da enflasyon tek haneli rakamlara düşer. Esnafımız da halkımız da rahat eder diye düşünüyorum.
"SEÇİMLERDEN SONRA FİYAT ARTIŞLARI OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ"
Şu ana kadar bütün ürünlere zaten zam geliyor. Seçimden sonra da ciddi manada zam gelir. Ekonomistler Türk lirasının dolar karşısında değersiz olduğunu söylüyorlar. Seçimlerden sonra fiyat artışları olacağını tahmin ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › Seçimlerden Sonra Fiyat Artışları Bekleniyor - Son Dakika
Hatay'ın Dötyol ilçesinde belediye başkan adayı Cihan Tufan'ın seçim çalışmaları esnasında bir kahvehanede vatandaşların konuşmaya aldırış etmeden oyun oynamaya devam ettiği anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için '14 İlkede 61 Proje' hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Gediz ilçesindeki Çarşamba pazarının üstü kapatılarak otopark sorunu çözülecek.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirecek olan yerel seçimlerde alınacak tedbirlerle ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı, Seçim Kurulu Başkanı İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve siyasi parti başkanları katıldı. Toplantıda, seçimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek güvenlik önlemleri ve tedbirler konuşuldu. Vali Aygöl, halkın güvenliği için vatandaşların da sorumluluklarını alacaklarına inandığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlamasında tabancayla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan 2 astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Diğer sanık astsubay Mehmet S.'nin ise beraatine karar verildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da 4 bin 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları yayınlandı. Araştırmaya göre; mevcut başkan Mansur Yavaş yüzde 44'lük kesimin oyunu alırken, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok yüzde 38'de kaldı.
Rusya'nın doğusundaki Pioneer altın madeninde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 13 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.
Nijerya'da bir mahkeme, kripto para borsası Binance'e, platformunu kullanan yerel kullanıcıların detaylı bilgilerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) teslim etme emri verdi. Nijerya, kripto para birimlerine karşı sert bir tutum sergileyerek denetimi artırmayı ve finansal düzensizlikleri kontrol altına almayı hedefliyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Terme'de düzenlenen iftar programında partililerle bir araya geldi. Karaaslan, seçim hazırlıklarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini belirterek, Termelilere teşekkür etti ve birliktelik mesajı verdi. Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Karaaslan, yeni yatırımlarla Terme'nin daha yaşanabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?