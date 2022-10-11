Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor - Son Dakika
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Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor

11.10.2022 10:14

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi mahallesinin merkezinde yol ile apartmanın arasında bulunan mezar hakkındaki bilinmezlik devam ediyor. Mahalle Muhtarı Rıdvan Uslu, mezarın aşkından ölen bir kıza ait olduğu iddialarını yalanlayarak bu söylentilerin şehir efsanesi olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada bir gencin mahalledeki mezarın görüntüsünü "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu 9.6 milyon kişi izledi. Milyonlarca kişinin izlediği video ilgi odağı olurken konunun gerçeği yansıtmaması tepki çekti.

Gizemli mezar köyü ikiye böldü! O mezar aşkından ölen kıza mı ait?

"YETER Kİ EVLENEYİM KAPISINDA ÖLEYİM"

Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi; "Bir kız bu binada oturan bir oğlana aşıkmış. Hiçbir şekilde kavuşmalarına izin vermemişler. Kız ince hastalığa yakalanmış (verem) "Yeter ki evleneyim kapısında öleyim" diyormuş. Kızın haline acıyıp iyileşir umuduyla evlendirmişler. Kapıya gelin geldiğinde içeri bir adım daha atamadan son nefesini vermiş. Oturanlar değişmiş, bina değişmiş mezar hep orada kalmış. " Paylaşımın altına hikayenin farklı versiyonları da yazıldı.

Gizemli mezar köyü ikiye böldü! O mezar aşkından ölen kıza mı ait?

"MEZARI RESTORE ETTİRDİ"

Paylaşımı yalanlayan Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu, "Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Eski evimin önündeydi bu mezar. Çocuk iken bazı vatandaşlar, mezar başında mum yakarlardı. Bilmezlerdi kimin mezarı olduğunu. 90 yaşında dedelerimize sorduk onlar da kim olduğunu bilmiyor. Mezarın yanındaki ev dedemin evi. Dedeme sordum, o da bilmiyor. Amca oğlu eski evimizi yıktı, yerine ev yaptı. Evi yaparken de mezarı restore ettirdi.

Gizemli mezar köyü ikiye böldü! O mezar aşkından ölen kıza mı ait?

"MEZARIN HİKAYESİNİ BİLEN YOK"

Mezarın hikayesini bilen yok. Keşke bilen olsa da bende soranlara anlatsam. "Sen nasıl bilmeden, muhtar oldun" diyorlar. Ben 55 yaşındayım, 90 yaşında adam bilmiyor, ben nasıl bileceğim. 'Bir çocukla, kız birbirini seviyormuş, gelin ölmüş, buraya defnetmişler' diye söyleyenler olmuş. Bunun gerçekliği yok. Amcamın oğlu burayı restore edip, çiçek dikti. Mezarda kadın mı, erkek mi yatıyor bilen yok. Kulaktan dolma şeyler. Geçerken dua okuyorlar. Kimse hikayesini bilmiyor. Yaşlılar bu konuyu bilmiyorsa, gençler nasıl bilecek. Gelin hikayesi şehir efsanesi. Keşke gerçek olsa bizde o şekilde anlatırız. Ama bu konunun tarihçiler veya yetkililer tarafından araştırılmasını istiyorum" dedi.

MEZARDA GELİN VAR SÖYLENTİSİ

Mahalle sakini 58 yaşındaki Hüseyin Koyuncu, "Mezarla evim arasında 50 metre var. Yıllardır sormadık insan kalmadı. "Bir gelin mezarı var" diye söyleniyor. Kesin bir şey söyleyen yok. Mahallemizde oturan yaşlılara sordum. Hiç biri kesin bir şey söyleyemiyor. Bir gelin var diye söylenti var" dedi.

Gizemli mezar köyü ikiye böldü! O mezar aşkından ölen kıza mı ait?
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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor - Son Dakika

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