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Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı - Son Dakika

Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı

28.09.2021 14:14
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı, System.String[]

Gaziantep'in Beydilli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve GASMEK, gündüz bakımevi, anaokulu ile taziye evini barındıran yeni Selahaddin-i Eyyubi Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

Gaziantep'in Beydilli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve GASMEK, gündüz bakımevi, anaokulu ile taziye evini barındıran yeni Selahaddin-i Eyyubi Sosyal Tesisi törenle hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şahinbey İlçesi'ne bağlı Beydilli Mahallesi'nde açtığı Selahaddin-i Eyyubi Sosyal Tesisi, GASMEK, gündüz bakımevi, anaokulu ve taziye evi ile bölgenin sosyal ve eğitim alanında ihtiyaçlarını karşılayacak. Hizmete açılan 15 derslikli GASMEK kurslarında 18 branşta istihdama yönelik sanat ve meslek eğitim kursu ve öğrencilerin sınavlara hazırlanacağı eğitimler verilecek. Tesiste öğrencilerin yararlanabileceği 40 kişi kapasiteli kütüphane, 40 kişi kapasiteli konferans salonu, 200 kişi kapasiteli kadın ve erkek taziye evi bulunuyor. Öte yandan tesis içinde bulunan 6 yaş grubu çocuklara yönelik 120 öğrenci kapasiteli 3 derslik ve 1 yemek salonundan oluşan Selahaddin-i Eyyubi Anaokulu, ücretsiz eğitim verecek. Çocukların okul öncesi eğitime erişim olanaklarının artırılması amacıyla kurulan mahalle anaokulunda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra çocukların gelişimine katkıda bulunmak için manevi değerler, akıl ve zeka oyunları ile İngilizce alanlarında branş dersleri olacak.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, il ve ilçe protokolü üyeleri, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"İki evladım için ne istiyorsam bu şehrin gençleri için de onu istiyorum"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Selahattin Eyyubi Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 yıl önce insanı merkeze alan bir anlayışla yola çıktıklarını hatırlatarak, "'Önce İnsan', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Eğitimde önce insan dedik. Bir toplumda anne eğitimli ve bilinçli olunca toplum bambaşka bir hal alıyor. Şu anda ki yönetim zihniyeti 70'li yıllarda olsaydı ne bu kadar gri alan olurdu ne de bu kadar yıkılacak bina olurdu. 200 bin kişinin çalıştığı organizeye her gün insanları taşıyoruz. Biz nerede üretim varsa oraya konut yapıyoruz. Kuzeyşehir Projesi'ni bunun için başlattık. İki evladım için ne istiyorsam bu şehrin gençleri için de onu istiyorum. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda bırakın bu tesisleri ağaç dikecek alan yoktu. Merkezde ne varsa diğer ilçelerde de o olacak dedik. Türkiye Cumhuriyeti fırsat eşitliği veriyor. Biz sizlerle kader birliği yaptık. Geldiğimiz noktada biz daha bebek anne karnındayken çalışmaya başlıyoruz" diye konuştu.

Fatma Şahin'den Tahmazoğlu'na övgü dolu sözler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yönelik övgü dolu sözlerde bulundu. Açılış öncesinde konuşan Şahin, " Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak söylüyorum; bu memlekette en iyi sosyal belediyeciliği kim yapıyor diye soranlara Şahinbey Belediyesi ve Başkanı derim. O yüzden Şahinbey bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı. Birlikte yapmamız gereken çok iş var. Ben taşraya gittiğim zaman dedim ki; Şahinbey'de ne varsa İslahiye'de, Nurdağı'nda, Oğuzeli'nde, Yavuzeli'nde, Nizip'te de aynısı olacak diye yola çıktık. Şahinbey'i örnek gösterdik. Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar. Şahinbey ilçemizde 1 milyon vatandaş var. Şahinbey ilçemiz 70 ilden büyük. Bu hem büyük bir fırsat hem de büyük risk. Eğer gücümüzü birleştirirsek, birbirimize sahabe ruhuyla destek çıkarsak bu dünyayı cennet yapmak için bize büyük bir fırsat vermiş zaten hem Şahinbey'imizi cennet yaparız hem de ülkemizi cennete çevireceğiz inşallah" dedi.

"Gaziantep'te belediyecilikte tarih yazılıyor"

Meslek Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme Projesi hakkında bilgi veren Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Güzel bir iş için bir aradayız. Bir eseri yapmak önemli ama bu eserin kıymetini bilmek daha da önemli. Burada özellikle kadınlarımız başta olmak üzere bu eserin kıymetini bildiğinizi görüyoruz. Gaziantep'te yapılan belediyecilik ve birçok proje Türkiye'ye örnek oldu. Gaziantep'te belediyecilikte tarih yazılıyor" ifadelerini kullandı.

"Temelinde çalışan işçiden eğitim verecek öğretmenlerimize kadar herkese teşekkür ediyorum"

MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan ise yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün burada sadece bir bina açmıyoruz. Burada anaokulu, taziye evi, meslek kursu, hayatımızı sürdüreceğimiz bir tesis açıyoruz. Temelinden çalışmaya başlayan işçiden burada eğitim verecek öğretmenlerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. İsmi de çok anlamlı çok güzel düşünülmüş" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep'in hızlı yükselişinin devam ettiğini, her gün yeni bir tesis ve hizmet açılışı yapıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümet ve belediyelerin vatandaşların doğumdan ölüme bütün ihtiyaçlarına yetiştiğini söyledi.

Tesisin mahalleyi hayata hazırlayacağını söyleyen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehrin doğusu batısı denmeden dev tesisler yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi'nin, anaokulu, GASMEK kursları, lise hazırlık programları ile verdiği desteklerle eğitim seviyesini yukarı çektiğini ifade etti.

Beydilli Mahalle Muhtarı Eyüp Yıldırım ise bölge ve mahalle halkı adına, yapılan tesis için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı
Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selahaddin-i Eyyubi sosyal tesisi törenle açıldı - Son Dakika
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