Seydikemer'de Tır Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Seydikemer'de tır yayaya böyle çarptı: 1 ölü
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi, Fethiye- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Y.Ç'nin kullandığı 50 ACK 483 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ali Kelletaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kelletaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı kameralara an be an kaydedildi
Yaşanan kaza güvenlik kamerasına an be an yansırken, görüntülerde yola çıkan Kelletaş'a tırın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor.
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