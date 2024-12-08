Seydikemer'de Tır Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Yerel

Seydikemer'de Tır Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaya Ali Kelletaş, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

08.12.2024 22:14
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Seydikemer'de tır yayaya böyle çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi, Fethiye- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Y.Ç'nin kullandığı 50 ACK 483 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ali Kelletaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kelletaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı kameralara an be an kaydedildi

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına an be an yansırken, görüntülerde yola çıkan Kelletaş'a tırın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seydikemer'de Tır Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydikemer'de Tır Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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