Ticari taksilerde yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika
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Ticari taksilerde yeni zorunluluk başlıyor

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1 Mart 2025 itibariyle, kamera takılmayan ticari taksiler muayeneden geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu kararın taksi şoförlerinin güvenliğini artırmak için alındığını belirtti. Son dönemlerde taksi şoförlerine yönelik saldırılara dikkat çekilirken, iç kameraların önemine vurgu yapıldı.

17.12.2024 10:45  Güncelleme: 11:54
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Taksi şoförlerine yönelik ardı ardına yapılan saldırılar, taksilerdeki kameraların önemini bir kez daha ortaya koyarken, 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Kamera olmayan ticari taksilere artık vize verilmeyecek, muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımızın güvenliği için bu çok önemliydi" dedi.
Son aylarda taksi şoförlerine yönelik saldırılar ciddi manada arttı. Son olarak Manisa'da taksi şoförüne yönelik yaşanan olay, araç içi kameranın önemini bir kez daha ortaya koydu. Şikayet üzerine gözaltına alınan ve serbest kalan bıçaklı saldırgan, kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Bu olayın dışında taksilerde yaşanan bir çok olay, kamera görüntüleri sayesinde çözüme kavuştu.

Ticari taksilerde yeni zorunluluk 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek

Taksilerde araç içi kameralarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 itibariyle kamera olmayan ticari taksilerin araç muayenesinden geçemeyeceğini söyledi. Kameraların şoförlerin güvenliği için önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erkan Özkan, "1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar" dedi.

İZMİR'DE TAKSİLERE 7/24 TAKİP: TAKSİCİ BUTONA BASINCA ANINDA MÜDAHALE

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerdeki kamera konusunda önemli bir görev üstleniyor. Başkan Erkan Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin muhtemel bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.
30 ilçede, 2 bin 915 adet ticari taksinin bin 300 tanesinde kamera olduğunu anlatan Başkan Erkan Özkan, anlık olarak tüm taksilerin takip edildiğini anlattı.

Ticari taksilerde yeni zorunluluk 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek

Erkan Özkan, "Herhangi bir olay vuku bulduğunda, an ve an haber merkezimizden tespit edebiliyoruz. Tek merkezden olmasının faydasını burada görüyoruz. Haber merkezimizde, bütün İzmir'in taksileri görülebilir. İzmir'in hareket halinde ve duran bütün ticari taksileri, buradaki haber merkezimiz tarafından 7/24, 365 gün takip ediliyor. 30 ilçede, odamıza bağlı üyelerimizin bütün araçlarını takip edebiliyoruz. Manisa'ya da teknik destek veriyoruz. Bu haber merkezinin, bizim odamızın esnafımıza verdiği en güzel hizmetlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Türkiye'de de ilk olduğu için, ben İzmirli şoför esnafı kardeşlerim adına gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

TEHLİKE SİNYALİ GELDİĞİNDE EMNİYETE KONUM BİLDİRİLİYOR

Başkan Özkan, şöyle devam etti: Butona basıldıktan sonra, ekranımıza tehlike sinyali geliyor. Bu tehlike sinyali, haber merkezimize geldiği andan itibaren buradaki görevli arkadaşımız, hemen araç içerisindeki kamerayı devreye sokarak, araç içerisinde ne olup bittiğini görüyor. Eğer tehlikeli bir durum söz konusuysa, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor. Kamerayı birçok kişi takabiliyor; fakat görüntülere erişilmeyen kameranın kimseye faydası yok. Burada esnafımız, odamızın haber merkeziyle bağlantılı olan bir sistem içerisinde kameraları taktırmışsa, bu kameralar tehlike anında hemen sinyal veriyor ve gerekli kolluk kuvvetlerine durumu bildirebiliyoruz. Gecenin 03.00'ünde, cumartesi, pazar, bayram tatillerinde burası sürekli hizmet veriyor. Odamızda; sürekli vardiya sistemiyle, bu işin ehli olan arkadaşlarımız var.

Ticari taksilerde yeni zorunluluk başlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ticari taksilerde yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • k K:
    Taksicilerin müşterilerine yaptığı itnelikler ve haksızlık için de bu iç ve dış kameraların sürekli çalışması için bir kanun maddesi çıkarılması gerek, sadece taksilerin güvenliği için değil. 4 0 Yanıtla
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