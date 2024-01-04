Tepebaşı Belediyesi Maden Arama Faaliyetlerine Karşı Mücadele Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde yapılacak maden arama ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Ataç, " Eskişehir'imiz, dağlarımız, tepelerimiz, ovalarımız hepsi çok kıymetli. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından, Cengiz Holding'e bağlı ETİ Bakır A.Ş'nin Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde maden arama ve çıkarma faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Kıymetlidir Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, mahalle muhtar ve azaları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Tepebaşı Belediyesi ilgili müdürlükler katıldı. Toplantıda ilk olarak TEMA Vakfı temsilcisi, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, maden aranacak alanda çekilen görüntüler üzerinden arama faaliyetleri başladığında doğaya vereceği zararlardan söz etti.

"ŞEHRE SAHİP ÇIKMAK ÇOK DEĞERLİ"

Sunumların ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Böyle bir dönemde birlikte olmamız son derece anlamlı. Çünkü hatırlarsanız 6-7 yıl önce Gündüzler'de bir termik santral mücadelesi vermiştik. Önce kömür arama sondajları ile başladı. Sonra termik santralin yerinin tespitine kadar her şey yapıldı. Biz o zaman yine aynı ekiple çalıştık. Hukuk mücadelesi verdik. 8 davamız vardı ve 6 tanesini kazanmıştık. Bakanlar Kurulu kararı ile o bölge büyük ova ilan edildi. Oraya farklı bir şey yapılmayacak, sadece hayvancılık, tarım gibi faaliyetler yer alacak dendi. Ama yine aynı irade kendi eliyle farklı bir iş yapmaya kalktı. Bu nasıl iradedir anlayamıyoruz. Bu ülkeden, bu topraklardan, havamızdan, suyumuzdan ne istiyorlar anlamıyorum. Toprak o kadar kıymetli ki, oluşması yüzyılları buluyor. Bunları kirletmenin veya yok etmenin anlamı yok. Onun için bizim Bozdağ'ımız çok kıymetli. Bir arkadaşımız dedi ki biz bir ağaç kessek başımız belaya giriyor. Ama şimdi orada onlarca ağacı kesecekler. Onun için buraların kıymetini bilelim. Eskişehir'imiz, dağlarımız, tepelerimiz, ovalarımız hepsi çok kıymetli. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Dava ise dava. Hep birlikte mücadele edip direnirsek kazanırız. Şehre sahip çıkmak çok değerli. Denetimsiz, vahşi madenciliğe karşıyız. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Şehitlerimizin kazandığı bu toprakları kimse satamaz" diye konuştu.

"BİZ 25 YILDIR DİRENİYORUZ"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Bu projenin Eskişehir'de gerçekleştirilmek istenmesinden dolayı çok üzgünüz. Eskişehir'imizin her yeri çok değerli ve Eskişehir çok kıymetlidir. Burada bizim size ihtiyacımız var. Burayı hep birlikte koruyacağız. Orada sizlerin, halkın olması çok önemli. Halk direnirse, toprağına, sağlığına sahip çıkarsa öyle kurtarırız. Sizler bizimle birlikte olursanız, biz her türlü mücadeleye varız. İnanın belediye başkanlarımız Ahmet Ataç ve Yılmaz Büyükerşen olmamış olsaydı bugün Eskişehir'in pek çok alanı talan olurdu. Biz 25 yıldır direniyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan STK temsilcileri de maden arama ve çıkarma faaliyetlerinin, siyanürlü havuzların halk sağlığına, tarıma, hayvancılığa, toprağa ve çevreye ne gibi zararları olacağını anlattı. Katılımcılar da merak ettiklerini temsilcilere sorarak maden arama faaliyetlerinin doğaya ve insan sağlığına etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

12 ARALIK'TA ÇED BAŞVURUSU YAPILDI

Sondaj çalışmaları neticesinde Eskişehir'de altın-gümüş madeni bulan ETİ Bakır, Tepebaşı ve Mihalgazi ilçeleri, Alpagut, Atalan ve Tekeciler Mahalleleri Mevkii'nde, altın-gümüş maden ocağı, cevher zenginleştirme tesisi, hazır beton tesisi ve su temin göleti yapmak için Çevresel Değerlendirme Raporu (ÇED) için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 12 Aralık'ta başvuru yaptı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje için 4,5 milyar TL harcanacak ve 672 hektar yani 941 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alanda faaliyet yürütülecek.