Trabzon\'da SMA Tip 1 Hastası Bebek İçin Yardım Çağrısı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da SMA Tip 1 teşhisi konulan 6 aylık Altuğ Güray Bayraktar, hayata tutunabilmek için destek bekliyor. Altuğ'un annesi Kader Bayraktar, "Biz bu parayı kendimiz toplayamayacağız, herkesin yardımını bekliyoruz. Ne olur ellerimizden tutun bizi bırakmayın. Çocuğumun henüz bir semptomu yok ama yarın ne olacağı belli değil. Biz bununla yaşamak istemiyoruz" dedi.

Trabzon'da Kader ve Ömer Bayraktar çiftinin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen Altuğ Güray Bayraktar'dan henüz 5 günlükken alınan topuk kanı sonucu SMA Tip 1 hastalığından şüphelenildi. KTÜ Tıp Fakültesinde alınan örneğin özel bir laboratuarda da tetkik edilmesi sonucu SMA Tip 1 tanısı konuldu.

"KAMPANYAMIZ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

Baba Ömer Bayraktar şunları söyledi:

"Altuğ, SMA Tip-1 ölümcül kas hastası. 5 günlükken topuk kanı sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendik. 2 aylık süreç içerisinde valilikten izin alıp kampanyayı başlatmaya çabaladık ve 2 ay sonra bunu başardık. 4 ay oldu kampanya başlayalı şu anda yüzde 26'lık bir dilim içerisindeyiz, çok yavaş ilerliyoruz. Sesimizi bir türlü duyuramadık. Ben şunu biliyorum ki bizim Karadeniz insanı çok duyarlıdır. Bizden haberi olmadığı için bize el uzatmamıştır. Bizim sesimizi Karadeniz insanı tüm Türk vatandaşlarının duymasını istiyoruz. Onlara ulaşabilmek istiyoruz. Bu yolda lütfen bizi yalnız bırakmayın. Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için gerekli miktar 1 milyon 819 bin 500 dolar. Bu meblağı tek başıma ve çevremle toplama gibi bir şansımız yok çünkü bu meblağ çok büyük bir meblağ. Burada sizlerin katkısına ihtiyacımız var. Biz bu parayı toplamaya çalışırken hem çocuğumuzun hastalığıyla hem de dolar kuruyla mücadele ediyoruz. Gerçekten çok çaresizim. Çocuğumda henüz bir semptom başlamadı ama biz her sabah Altuğ'un neresine ne olmuş korkusuyla uyanıyoruz bu korkuyla kalkmaktan çok yorulduk.

"EVLADIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Anne Kader Bayraktar şunları söyledi:

"Biz oğlumuzun doğmasını dört gözle beklerken bu heyecanımız 5 gün sürdü. 5 günün sonunda SMA hayatımıza girdi. Bunu duyduğumuzda yıkıldık. Hayatımızda 2 ay denen hiçbir şey yok. Çocuğumuzla uyuduk mu, kalktık mı, yedik mi, içtik mi diğer çocuklarımızla ne yaşadık hiç bilmiyoruz. 2 ayın sonunda kendimize gelmemiz lazımdı çünkü çocuğumuzun iyiliği için kampanyamızı başlattık. Sadece Altuğ yok hayatımızda diğer çocuklarımızda var onlara da yetemiyoruz. Biz bu parayı kendimiz toplayamayacağız, herkesin yardımını bekliyoruz. Ne olur ellerimizden tutun bizi bırakmayın. Çocuğumun henüz bir semptomu yok ama yarın ne olacağı belli değil. Biz bununla yaşamak istemiyoruz. Biz SMA'yı tercih etmedik. Biz şu ana kadar kimseden bir şey talep etmedik. Şu anda çaresiz olduğumuz için oğlumun sağlığına kavuşması için herkesten yardım bekliyoruz. Kesinlikle dilenmiyorum, direniyorum. Lütfen bizi görmezden gelmeyin evladımı kaybetmek istemiyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Evlat kokusu cennet kokusudur ne olur beni bu kokudan mahrum bırakmayın."

Altuğ Güray Bayraktar'a yardım için hesap numaraları:

TL : TR78 0001 0090 1057 1958 5050 01

DOLAR : TR51 0001 0090 1057 1958 5050 02

EURO : TR24 0001 0090 1057 1958 5050 03