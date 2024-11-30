Trabzon Havalimanındaki Çalışmalar... Uraloğlu: "turizm Sezonuna Havalimanımızın Dış Hatlar Gidişini de Hazır Hale Getirmiş Olacağız"

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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanında devam eden çalışmalarla ilgili "Geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Trabzon Havalimanında çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle bulunduğumuz havalimanında tadilat çalışmaları devam eden işlerimizi kısaca bir gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi burası dış hatlar, gidiş ve geliş terminaliydi. Geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişine de hazır hale getirmiş olacağız.

Trabzon'un raylı sistem projesiyle ilgili ihalesini yaptık. Aşağı yukarı yer tespit aşamasındayız. Ama tabii onun öncesinde de gerek Büyükşehir Belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Adil Bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu'yu da Giresun'u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak. ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil, aynı zamanda yolcu taşımacılığımıza hizmet edecek olan bir proje başlattık.

Şu anda; Karadeniz Sahil Yolu ile Maçka Yolu bağlantısını sağlayan ve 3 gidiş 3 geliş şeritli olmak üzere 1.970 metre çift tüp olarak projelendirilen Değirmendere Tüneli'nde bugüne kadar her iki tüpte kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Sağ tüpte nihai beton kaplama imalatını bitirdik. Sol tüpte ise 503 metre nihai beton kaplama imalatı yapılarak yüzde 26 gerçekleşme sağladık. Tünel girişinde yer alan ve Kaymaklı Mahallesi'nin bağlantısını sağlayacak aç kapa yapılarının da imalatlarına başladık. Kanuni Bulvarı Bağlantı Yolu'nu Trabzon – Maçka istikametindeki devlet yoluna bağlayacak Değirmendere Tüneli Girişi Üstgeçit Köprüsü'nü de tamamladık. Tünel çıkış kesiminde yer alan Değirmendere Tüneli Çıkışı Üstgeçit Köprüsü'nde ise forekazık imalatlarını bitirdik. Değirmendere Tüneli ile Kanuni Bulvarı'ndan gelen taşıt trafiğini geçici olarak Değirmendere Kavşağı'na bağlayacak kesimde de yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Değirmendere Kavşağı'nda yer alan doğalgaz, elektrik ve içme suyu-kanalizasyon hatlarının deplase edilmesi için de ihaleleri tamamladık. Aralık ayı itibarıyla söz konusu kavşak bölgesinde deplase işlerine de başlayacağız. Sahil Yolu Liman Kavşağı alanında dolgu ve tahkimat çalışmalarına devam ediyoruz.

"Güney çevre yolumuzun toplam uzunluğu 43,8 kilometredir"

Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı; Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır, Gölçayır, Düzyurt mahallelerinden geçerek Gözalan mevkiinde Trabzon- Gümüşhane Devlet Yolu'na bağlanıyor. Proje bünyesinde; anayol üzerinde 22 adet köprülü kavşak ile imar ve bağlantı yolları üzerinde 6 adet hemzemin kavşak toplam uzunluğu 6,4 km olan 8 adet çift tüp ve 441 m uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere toplam 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 km olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları ve imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,7 km olan 24 adet tek köprü bulunuyor. Kanuni Bulvarı projesi kapsamında bugüne kadar; toplam uzunluğu 4.668 metre olan çift tüp; Akyazı, Beşirli, Bahçecik, Boztepe Tünelleri ile uzunluğu 441 metre olan tek tüp; Akyazı Bağlantı Tüneli de dahil olmak üzere 19,3 km'lik kesimi 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık ve trafiğe açtık. Aslında şehir içi trafiğine hizmet eden en önemli kesim tamamlandı diyebiliriz. Şu anda Boztepe Kavşağından başlayıp Çukurçayır Kavşağına kadar olan 2 kilometrelik kesimde de çalışmalara devam ediyoruz. Buradaki Çukurçayır 1 Tünelinde kazı ve nihai beton kaplama çalışmalarını bitirdik. Tünelin üst yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. 2 km'lik bu kesimi de 2025 yılı içerisinde tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz.

Trabzonumuzda yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan güney çevre yolumuzda gelinen son noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettiğimiz Güney Çevre Yolumuzun toplam uzunluğu 43,8 kilometredir. Akçaabat Mersin'den başlayarak, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin İlçesinden tekrar Karadeniz Sahil yoluna bağlanacak yolumuz sayesinde transit trafik; şehir içi trafiğinden ayrılmış olacak. Böylece hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafik rahatlayacak."