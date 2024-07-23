Çay Meclisi Üyeleri ÇAYKUR'un Alım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika
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Çay Meclisi Üyeleri ÇAYKUR'un Alım Politikalarını Protesto Etti

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Trabzon'un Of ilçesi belediye binası önünde toplanan Çay Meclisi üyeleri, ÇAYKUR'un çay alım politikalarını protesto etti. Üreticiler, özel sektörün çay fiyatlarını düşürerek ve vadeleri uzatarak çay üreticisini zor durumda bıraktığını belirtti. Çay Meclisi, çay üreticilerinin haklarını koruyacak yeni bir çay kanunu çıkartılmasını talep etti.

23.07.2024 17:13  Güncelleme: 17:36
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON)- Çay meclisi üyeleri, Trabzon'un Of ilçesi belediye binası önünde ÇAYKUR'un alım politikalarını protesto etti. Çay meclisi üyelerinden İhsan Hacıbektaşoğlu, "Hükümeti, ÇAYKUR'u, özel sektörü uyarıyoruz. Çay üreticisinin üzerinden geçemeyeceksiniz buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Çay üreticilerinden oluşan 'Çay Meclisi' üyeleriTrabzon'un Of ve Hayrat ilçesinde ÇAYKUR'un çay alım politikalarını protesto ederek taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

Çay meclisi üyelerinden İhsan Hacıbektaşoğlu şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu zorlu günlerde çay üreticisi olarak gerçekten artık canımız burnumuza geldi. Ürettiğimiz çayı satamıyoruz, ÇAYKUR ciddi şekilde üreticinin başında demokrasi kılıcı gibi kendi varlığını dayatıyor, özel sektörün önüne bizi atarak çay üreticisini ciddi bir şekilde zor duruma soktu. Biliyorsunuz yıllardır, bir çay kanunu yasa tasarısı vardı ve bu yasa tasarısıyla 2 milyon çay üreticisi özel sektörün eline düşürülmeye çalışılıyordu. Geçen yıl meclise geçirmek için uğraştılar, gecen yıl Of ve Hayratlılar olarak ve Kemalpaşa, Hopa, Ardeşen, bütün çay üreticileri bir araya geldik, imza kampanyaları yaptık. Bildiriler dağıttık, basın açıklamaları yaptık ve kararlılığımızı ortaya koyduk. Halkın bu tepkisinin karşısında çay kanununu geri çekmek zorunda kaldılar ama bugün tekrar aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Amacımız çayın sorunlarını üreticinin lehinde çözmek ve üreticiyi bilinçlendirerek örgütlemektir. Geçen yıldan beri de çay üreticisinin sorunlarının giderilmesi için mücadele ediyoruz. Hükümeti, ÇAYKUR'u, özel sektörü uyarıyoruz. Çay üreticisinin üzerinden geçemeyeceksiniz buna izin vermeyeceğiz."

"Özel sektör tam bir sırtlan gibi çay üreticisinin tepesine çökmüştür"

Çay üreticisi Tuncay İhtiyar,  "Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen 'Yeşil Altın'ın  değerini tam olarak biz bilmiyoruz. Bilinçsiz bir üreticimiz var. Birlik, beraberlik içerisinde olmadığımız için özel sektör değerli olan mayıs ayı çayını devletin belirlemiş olduğu birim fiyatının altında satın alıyor. Ondan sonra istedikleri gibi fiyatları düşürerek, üreticiyi ezerek, vadeleri uzatarak, 11 - 12 liraya minimum fiyatlarda çay satın alıyorlar, üreticiyi bu duruma sürüklüyorlar" dedi.

Üretici Şenol Cansızoğlu, "Yeni açılan çay fabrikası var mı ben bilmiyorum ama herhalde yok. Artan üretimi destekleyecek, bunu karşılayacak teknoloji yatırımı yapıldı mı, yok. Ne oldu sadece özel sektörü sübvanse ederek ne yapmaya çalıştılar, çayın politikasını çözmeye çalıştılar? Ama bugün özel sektör tam bir sırtlan gibi çay üreticisinin tepesine çökmüştür ve ÇAYKUR politikası, devlet politikası iflas etmiştir" diye konuştu.

Of Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Faik Altun, "Daha öncesinde devlet politikası vardı, ÇAYKUR politikası vardı. ÇAYKUR kontenjanı düşürdüğü an özel sektörün bunu daha ucuza alacağını, vadelerini yükselteceğini bildiğimiz halde ne hikmetse ÇAYKUR bunu düşürmekte hiç gecikmiyor, asla ve asla gecikmiyor ve taviz vermiyor, bu da özel sektörün kucağına atılmak demek oluyor" diye belirtti.

"Artık yeter! Çay üreticisi köle değildir"

Basın açıklamasını okuyan Of - Hayrat Çay Meclisi Sözcüsü Habip Meriç şu şekilde konuştu:

"Bugün Karadeniz'in yeşil çay bahçelerinden yükselen çığlık, tüm Türkiye'ye yayılmalıdır. Emekçilerin alın teriyle yetiştirdiği çay, sermayenin ve AKP hükümetinin aymazlığı yüzünden hiçe sayılıyor. Artık yeter. Çay üreticisi, köle değildir. Özel çay şirketleri, çeşitli bahanelerle vicdansızca fiyatları düşürüyor, üreticinin emeğini hiçe sayıyor. Yaş çay parasını geç ödeyerek üreticiyi borç batağına sürüklüyorlar. Bu açgözlü patronlara 'dur' demenin vakti gelmiştir.  ÇAYKUR, özel şirketlerin eline oyuncak olmuş üreticiyi koruyamıyor, bilakis onları daha da zor durumda bırakıyor. Bu ihaneti kabul etmiyoruz. Hükümet, üreticinin yanında değil, sermayenin yanında saf tutmuş durumda. Emekçinin, çay üreticisinin çığlığını duymayan, sermayeye hizmet eden bir hükümet istemiyoruz.

"Çay üreticisinin isyanı tüm Türkiye'ye yayılacak"

Habip Meriç çay üreticileri olarak AKP hükümetinden taleplerimiz şunlardır; Çay üreticisinin alın terinin karşılığını alacağı adil fiyatlar hemen belirlenmelidir. Emekçinin parası zamanında ödenmeli, üretici borç batağına sürüklenmemelidir. Devlet, ÇAYKUR ile üreticinin yanında olmalı; hükümet, özel şirketlerin değil, emekçinin yanında durmalı ve vurgunu durdurmalıdır, ÇAYKUR, üreticinin çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir, Çayda yaş çay üreticisinin haklarını koruyacak yeni bir çay kanunu çıkartılmalıdır. Tarım Bakanlığı çay fiyatını açıklamadan ÇAYKUR çay alım kampanyasını açmamalı, üreticiyi özel sektörün fiyat politikasına teslim etmemelidir. Yaş çayda muhakkak taban fiyat uygulamasına geçilmeli, özel firmaların düşük fiyattan ve uzun vadelerle çay almasının önü kapatılmalıdır. Çay üreticileri olarak 'Artık yeter' diyoruz. Emekçilerin alın teri üzerinden zenginleşenlere karşı, sessiz kalanlara karşı isyan ediyoruz. Çay üreticisi köle değildir, olmayacaktır. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek. Çay üreticisinin isyanı, tüm Türkiye'ye yayılacak."

Çay Meclisi Üyeleri ÇAYKUR\'un Alım Politikalarını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çay Meclisi Üyeleri ÇAYKUR'un Alım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika

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