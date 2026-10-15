Tunceli'de Dere Ali Mezrası'na 100 yıl sonra ilk kez elektrik ulaştırıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Dere Ali Mezrası'na 100 yıl sonra ilk kez elektrik ulaştırıldı

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Tunceli\'de Dere Ali Mezrası\'na 100 yıl sonra ilk kez elektrik ulaştırıldı
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Tunceli'nin Çıralı Köyü'ne bağlı Dere Ali Mezrası'nda evler ilk kez elektrikle aydınlandı. Muhtar Haydar Gül '100 yıllık hayali gerçekleştirdik' derken, mezra sakinleri elektrikle hayvancılık ve arıcılığa yeniden yönelmeyi planlıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Çıralı Köyü'ne bağlı Dere Ali Mezrası'nda evler ilk kez elektrikle aydınlandı. Muhtar Haydar Gül, "100 yıllık hayali gerçekleştirdik" dedi.

Tunceli merkeze bağlı Çıralı Köyü'nün Dere Ali Mezrası'nda yıllardır yaşanan elektrik sorunu çözüme kavuştu. İlk yerleşimin 1926 yılında başladığı belirtilen mezraya, yaklaşık bir asır sonra elektrik altyapısı ulaştırıldı. Çıralı Köyü Muhtarı Haydar Gül'ün uzun yıllardır sürdürdüğü girişimler sonucunda dikilen elektrik direkleri, mezra sakinleri arasında sevinç yarattı. Elektriğin gelmesiyle birlikte yaşam koşullarının iyileşmesini bekleyen mezra sakinleri, aynı zamanda yeniden üretime yönelerek hayvancılık ve arıcılık yapmayı planlıyor.

"100 YIL SONRA BU BÜYÜK BİR BAŞARIDIR"

Mezra sakinlerinden Süleyman Gül, elektriğin gelmesinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek, yıllardır yaşadıkları zorlukları ve elektrikle birlikte hayvancılığa yeniden yönelme planlarını anlattı.

Gül, şunları söyledi:

"100 yıl sonra bu, büyük bir başarıdır. Şimdi kim getirir böyle bir hizmeti? Kolay değil. Muhtar sağ olsun, devletin ilgili kurumlarıyla birlikte bu hizmeti getirdi. Allah razı olsun. Biz her iki taraftan da memnunuz. Elektrik geldiği zaman herkes kendi imkanına göre çalışacak. Benim şimdi ineklerim vardı, hayvanlarımı buraya getirdim. Yayıkla tereyağı yapıyordum. O yayığın kolu iki günde bir kopuyordu. Onu alıp götürüyor, lehimliyor, tekrar getirip kuruyordum. Şimdi buraya elektrik geldiğinde ne yapacağız? Bir inek ya da bir düve alırız, 20-30 tane kuzu alırız. Buraya gelip 5-6 ay boyunca hayvanlardan faydalanırız. Elektriğin gelmesiyle birlikte burada yeniden üretim yapma imkanımız olacak."

"ET GETİRİYORDUK, KOKUYORDU"

Mezra sakinlerinden İbrahim Aksoy ise elektrik olmadığı için günlük yaşamda pek çok sorunla karşılaştıklarını söyledi. Elektriğin gelmesiyle büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Aksoy, "Et getiriyorduk, kokuyordu. Buzdolabı yok, ışık yok. Ateş yakıp önünde duruyorduk. Ayılar geliyordu köye. Fasulye ekiyorduk ama fasulyemizi yiyordu. Arı kovanlarımızı parçalıyordu, hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi muhtarımızla birlikte, devlet de sağ olsun, buraya elektrik getirdiler. Çok iyi oldu, memnun olduk, sevindik. Sanki köyümüze ev yapılmış gibi seviniyoruz. Evimiz yok ama sanki evimiz yapılmış diye seviniyoruz. Yapanlar da var. İmkanımız olsa biz de yaparız" diye konuştu.

"45 YAŞINDAYIM, BU KÖYE İLK DEFA ELEKTRİK DİREĞİ DİKİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Mezra sakinlerinden Ali Gül de elektrikle birlikte hayvancılık yapmayı, süt ürünleri üretmeyi ve elde ettikleri ürünleri uygun fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Elektrik olmadığı için yiyeceklerini muhafaza edemediklerini ve telefonlarını şarj etmek amacıyla ilçe merkezine gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Gül, şunları söyledi:

"Allah muhtardan tekrar razı olsun. Devletten de razı olsun. Elektriğimiz gelirse hayvan alıp burada beslemeyi düşünüyoruz. En azından köyümüzde yağımızı, çökeleğimizi üretir, kendi ürünlerimizi elde ederiz. Durumu olmayan insanlara da uygun fiyatlarla veririz. Bundan önce köyümüze geliyorduk ama çarşıdan yarım kilo et alamıyorduk, bir kilo et alamıyorduk. Çünkü eti buraya getirdiğimizde pişirmediğimiz takdirde kokacak, kurt düşecek diye düşünüyorduk. Elektriğimiz yoktu, buzdolabımız yoktu. Telefonlarımızı bile Tunceli merkeze götürüp şarja takıyorduk. Ertesi gün gelip burada telefonla konuşuyorduk. İki günde bir şarjımız dayanmıyordu. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz sürekli bizi arıyordu ama telefonun şarjı yetmiyordu. Elektriğimiz yoktu. Ama şimdi ben 45 yaşındayım. İlk defa 45 yıl sonra buraya bir elektrik direğinin dikildiğini gördüm. Çok mutlu oldum."

MUHTAR GÜL: "BU, YÜZ YILIN HAYALİ"

Çıralı Köyü Muhtarı Haydar Gül ise Dere Ali Mezrası'na elektrik ulaştırılmasını "yüz yılın hayali" olarak nitelendirdi. Köyün geçmişine ve yıllardır sürdürdüğü çalışmalara değinen Gül, 2019 yılında muhtar seçilmesinin ardından köyün yeniden yaşam alanına dönüşmesi için mücadele ettiğini belirtti. Gül, şöyle konuştu:

"100 yıllık hayali gerçekleştirdik. 1926'dan önce ya da sonra buraya yerleşim yapılmış. Bu yerleşimden sonra Çıralı Köyü 1994 yılına kadar faaliyet gösterdi. 1994'te köyler boşaltıldı. 2002'de geri dönüş yapıldı. 2002'de geri dönüp buraya geldiğimizde köyümüzün yerinde olmadığını, yerlerin harap olduğunu gördük. Akabinde 2019 yılında Çıralı Köyü'ne muhtar oldum. Hayallerimin en büyüklerinden biri, Ali Deresi ve Çet Deresi mezralarını enerjiye kavuşturmak, elektriğe ulaştırmaktı. 2019 yılından sonra bir mücadelenin içerisine girdik. 'Köyümüzü yeniden köy yapacağız' dedik. Çünkü biz burada doğduk, burada büyüdük. Gençliğimiz burada geçti. Hayallerimizin hepsi buradaydı. 2019'dan sonra buraya ciddi anlamda hizmetler getirdim. Devletin ilgili kurum ve birimlerine gittiğim zaman sağ olsunlar, taleplerimizin karşılığını aldım."

"361 DİREK DİKİLDİ"

Köyde yürüttükleri diğer çalışmalara da değinen Gül, yolların iyileştirilmesi, aşevi yapılması ve elektrik altyapısının yenilenmesi için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Stabilize yol yaptırdım, aşevi yaptırdım. Köyün bütün elektrik altyapısını yeniden yaptık. 361 tane direk diktik. Aşağı Bor, Gini Mezrası, Yukarı Bor ve diğer mezraların elektrik altyapısını yeniledik. 2022 yılından sonra da Dere Ali Mezrası'nın elektriğe kavuşması için çalışmalar yaptık. Bunun için ciddi anlamda çaba gösterdik. Sağ olsun, gittiğimiz yerlerde bize her zaman ilgi gösterildi. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum: TEDAŞ personelinin bize çok ciddi katkısı ve faydası oldu" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİME YÖNELECEĞİZ, YERLEŞİMİ GENİŞLETECEĞİZ"

Elektriğin ulaşmasıyla birlikte mezra sakinlerinin günlük yaşamlarının kolaylaşacağını ve üretim olanaklarının artacağını belirten Gül, bundan sonraki hedeflerinin köyde yaşamı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Gül, "Şimdi köylülerimiz buraya geldikleri zaman telefonlarını şarj edebilecekler. Kendi hayvanlarını buraya getirebilecekler, arıcılık yapabilecekler. Tarımı bundan sonra burada çok daha iyi bir şekilde yapacağız. Yerleşimi de genişleteceğiz. Bundan sonra burada üretime daha fazla yöneleceğiz. Yüz yılın hayali, buraya gelen bu enerjiyle gerçekleşmiş oldu. Ancak buradaki sorunlar bitti mi? Hayır, sorunlarımız daha bitmedi. Bunun mücadelesini vermeye, eksikleri gidermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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