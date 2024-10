Yerel

Türk Dünyası Bilim Ödülleri Bursa'da sahiplerini buldu

BURSA - Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından ilk defa düzenlenen 'Türk Dünyası Bilim Ödülleri' programı, Bursa'da düzenlendi. Düzenlenen programda, bilim insanları ödüllerini aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül töreninde söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türk dünyası sadece kendine değil aynı zamanda bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu, özellikle bu anlamlı dönemde barışın huzurun tesisi için bu gibi birliktelikleri yapıp dünyanın ihtiyaç duyduğu mesajları, çözüm önerilerini getirmek üzere çalışmalar yapmaya devam etmesi lazım. Son dönemde bakıldığında aslında bir çok noktada çatışmaların teşvik ve tahrik edildiğini, katliam ve soykırımların sürekli olarak haberlerden düşmediği bir dönemde doğruyu güzeli ve huzuru sağlayacak çalışmalara ihtiyacımız var. Türk dünyası yakın bölgede değil, 500 milyonu aşkın bir Türk dünyası temsilcileriyle, yakın coğrafyamızda Türkiye'nin nüfuz edebildiği 2 milyarlık nüfuzalanıyla ve 8 milyarın içindeki düzgün, maneviyatıyla barışa susamışlığıyla, dünyanın yeniden bir düzene girmesi için çaba sarf eden insanlarıyla birlikte Türkiye önemli bir badireyi atlatmak üzere çaba sarf etmekte. Türk dünyasının her alanında kendini daha da geliştirmesi, büyütmesi, çaba sarf etmesi gereken bir dönemdeyiz. Hamdolsunsarf ediliyor. Dünya bu noktada Ankara'nın, Türkiye'nin bu yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyor. Ne mutlu ki Birleşmiş Milletler'de, her vesileyle, her Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızbu dünyaya istediği, ihtiyaç duyduğu doğru mesajları sabırla, ısrarla veriyor. Barışı tesis etmek için tahıl krizlerinin olmaması için, çatışmaların bitmesi için çırpınan bir Türkiye var. Zaman zaman belki sertleşen ifadeler olsa da aslında mazlumun hakkını savunan zalimin azgınlığını bastırmak isteyen bir çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası ödül törenine geçilirken, Aziz Sancar Onur Ödülü Selçuk Bayraktar'a, Turan Yazgın Türk Dünyası Vefa Ödülü Avrasya Yazarlar Birliği'ne, Oktay Sinanoğlu Kimya Ödülü Doç. Dr. Naşide Gözde Durmuş'a, Harizmi Matematik Ödülü Prof. Dr. Arif Salimov'a, İbn Haldun Toplumbilim Ödülü Prof Dr. Yaşar Sarı'ya, El Cezeri Robotbilim Ödülü Dr. Özgür Akın'a, Ali Kuşçu Astronomi Ödülü Prof. Dr. Feryal Özel'e, Engin Arık Nükleer Araştırma Ödülü Prof. Dr. Necati Çelik'e, Hezarfen A. Ç. Tek. Tasarım Ödülü Prof. Dr. Mihri Özkan'a, Katip Çelebi Coğrafya Ödülü Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'a, Kaşgarlı Mahmud Dilbilim Ödülü Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a, Piri Reis Denizcilik Ödülü Prof. Dr. Mehmet Sander Çalışal'a, Halil İnalcık Tarih Araştırmaları Ödülü Prof. Dr. Cemal Kafadar'a, İbn Sina Tıp Ödülü Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın'a, Mimar Sinan Mimarlık Ödülü Melike Altınışık'a, Feza Gürsey Fizik Ödülü Prof. Dr. Semra İde'ye, Sabahattin Zaim İktisat Ödülü Prof. Dr. İlhan Eroğlu'na, Yusuf Has Hacip Siyaset Bilimi Ödülü Prof. Dr. Burhanettin Duran'a, Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülü Dr. Mehmet Demiroğlu'na, Cemil Topuzlu Cerrahi Bilimleri Ödülü Prof. Dr. Mustafa Paç'a, Cengiz Aytmatov Edebiyat Ödülü Prof. Dr. Metin Ekici'ye, Fatih Sultan Mehmet Askeri Strateji Ödülü Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya, Aliya İzzet Begoviç Siyaset Barış ve Diplomasi Ödülü Prof. Dr. Erkin Emet'e, Cemil Meriç Sosyoloji Ödülü Prof. Dr. Özcan Güngör'e, Ziya Gökalp Türkoloji Çalışmaları Ödülü Prof. Dr. Nimetullah Hafız'a, Magcan Cumabay Türk Diline Hizmet Ödülü Prof. Dr. Ergin Jabla'ya, Yusuf Akçura Türk Düşüncesine Hizmet Ödülü Prof. Dr. Selçuk Kırlı'ya, Lagari Hasan Çelebi Bilim ve Teknoloji Hizmet Ödülü Prof. Dr. Hasan Mandal'a ve Maturidi İlahiyat Ödülü Prof. Dr. Hilmi Demir' takdim edildi.