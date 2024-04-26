Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Karabağ\'da faaliyetlerini tamamladı

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Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da, ateşkesin gözlemlenmesi için kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetlerini tamamladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda bulunan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyetlerini tamamlamasının ardından kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev, Savunma Bakanı Danışmanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Sergey İstrakov ve askeri personel katıldı.

Genelkurmay Başkanı Veliyev, törende gerçekleştirdiği konuşmasında 30 Ocak 2021'den itibaren Türk ve Rus askeri personeline bölgede barış ve istikrar adına dürüst ve cesur hizmetleri için şükranlarını sunarak, bundan sonraki hizmetlerinde de başarılar diledi. Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisi uyarınca Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak görev yapan Rus barış gücü birliğinin, iki ülkenin üst düzey liderleri arasında varılan anlaşma uyarınca vaktinden önce sonlandırıldığı ve Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesi sürecinin başlandığı kaydetti.

Türk ve Rus ordusu personelinin karşılıklı saygı ve dayanışma anlayışı içinde Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ndeki görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini belirten Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, "Her iki ülke bu kapsamda bugüne kadar 331 toplantı icra ederek karşılıklı görüşme ve koordinasyon faaliyetlerini icra etmiştir. Ortak Merkez Komutanlığında görev yapan her iki ülke personeli, görevi süresi boyunca yaptıkları başarılı çalışmaların yanı sıra iyi niyet, karşılıklı saygı ve yapıcı iş birliği içerisinde birlikte zor şartlarda dahi eşgüdüm içerisinde çalışabileceğinin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Bu çerçevede Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tam olarak tesis edilene kadar gözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamışlardır" diye konuştu.

Kapanış töreni Hazi Aslanov Ordu İdeoloji ve Kültür Merkezi Şarkı ve Dans Topluluğu ile Haydar Aliyev Askeri Enstitü Askeri Orkestrası'nın konser programıyla sona erdi.

"Azerbaycan, bütün Karabağ'da kontrolü sağladı"

Kapanış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyet gösterdiği 3 yıl boyunca bölgede barışın ve istikrarın sağlanmasında büyük katkıları olduğunu belirterek, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Eylül 2023'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda Ermenistan silahlı güçlerinin kalıntıları ve yasa dışı çeteleri ülkemin topraklarını terk etti ve bunun sonucunda Azerbaycan, tüm Karabağ'da kontrolü sağladı. Bununla da Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin faaliyeti sona erdi" dedi.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin kapanışında plaketler teslim edildi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye ve Rusya arasında Ortak Gözlem Merkezi

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve dönemin Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde imzalamıştı. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nin açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, dönemin Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katılımıyla 30 Ocak 2021'de yapılmıştı. Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edilen merkezde, insansız hava araçlarını kullanan askerler dahil her iki taraftan 60 askeri personel görev yapıyordu. - AĞDAM