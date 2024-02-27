Türkiye Genelinde Parçalı ve Yer Yer Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Haav sıcaklığı: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14
İzmir: Parçalı bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12 - İSTANBUL
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