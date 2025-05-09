TÜRSİD'in 23. Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TÜRSİD'in 23. Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi

TÜRSİD\'in 23. Toplantısı Kayseri\'de Gerçekleştirildi

TÜRSİD İşletme Komisyonu'nun 23'üncü toplantısı Kayseri'de yapıldı. Toplantıda, katılımcı şehirlerde raylı sistem işletmelerinin yenilikçi uygulamaları tartışıldı ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin enerji projeleri tanıtıldı.

09.05.2025 17:20  Güncelleme: 17:23
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Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) İşletme Komisyonu'nun 23'üncü toplantısı, 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Antalya (Ulaşım A.Ş.), Bursa (Burulaş), Eskişehir (ESTRAM A.Ş.), Gaziantep (Gaziulaş), İstanbul (Metro İstanbul), İzmir (Metro A.Ş.), Kocaeli (UlaşımPark A.Ş.) ve Konya (Konya Büyükşehir Belediyesi)'nden gelen katılımcılar, iki gün boyunca verimli bir program kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Toplantının ilk gününde, toplu taşım alanında farklı kurumlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projeleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

Günün öne çıkan başlıklarından biri de katılımcı şehirlerdeki raylı sistem işletmelerinde uygulanan iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılması oldu. Kurumlar, kendi şehirlerinde uyguladıkları yenilikçi yöntemleri, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm yaklaşımlarını birbirlerine aktardı.

Katılımcılar, Ulaşım A.Ş. Rüzgar Enerji Santrali sahasını yerinde inceledi

Toplantının ikinci gününde düzenlenen teknik gezi kapsamında ise katılımcılar, Türkiye'de toplu ulaşım alanında bir ilk olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Rüzgar Enerji Santrali sahasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Teknik gezi sırasında Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, katılımcılara sahayı gezdirerek proje hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRSİD'in 23. Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi - Son Dakika

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