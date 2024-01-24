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Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan Foça'da Anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan Foça'da Anıldı

24 Ocak 1993'te Ankara'da katledilen Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001'de suikasta kurban giden Gaffar Okkan, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Konuşmacılar, Mumcu ve Okkan'ın demokrasi mücadelesine vurgu yaparak, onların izinde ilerlemek gerektiğini belirtti.

Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan Foça\'da Anıldı
24.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:48
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24 Ocak 1993 tarihinde Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına bomba konularak katledilen araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile 24 Ocak 2001 tarihinde suikasta kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. İlçe merkezinden yürüyüşle başlayan anma töreni Mumcu'nun adını taşıyan parkta maskına kırmızı karanfiller konularak tamamlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça şubesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Örgütü üyelerinin katıldığı programa bazı belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Şehir merkezinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Uğur Mumcu Parkı'na yürüyen grup,  burada Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ile ölüm yıldönümleri olan Uğur Mumcu ve Ali Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından  ADD Foça Yönetim Kurulu üyesi Jale Kaygısız bir konuşma yaptı.

Kaygısız, 24 Ocak'ın "Adalet ve Demokrasi Haftası"nın başlangıcı olduğunu, bu hafta dolayısıyla toplum olarak temel ilke ve  değerler üzerinde durulması gereğine dikkat çekti. Jale Kaygısız, "Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okkan, Abdi İpekçi gibi aydın, yurtsever, Atatürkçü yiğitler 24 Ocak- 1 Şubat karanlığına gömüldüler. Onları ve onlar gibi katledilen demokrasi savaşçılarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Uğur Mumcu gerçekleri açığa çıkarma, adaletin peşinden koşma ve halkı aydınlatma konusundaki kararlılığıyla tanınan, sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin önemli bir savaşçısıydı. Onun, cesaretinden, tarafsız duruşundan ilham alarak, toplumsal sorunlarla yüzleşme cesaretini kendimizde bulmalıyız. İnsan haklarına, özgürlüklere olan inancımızı pekiştirmeli, toplumsal adalet için bir araya gelmeliyiz. Geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmak için Atatürk'ün ilkelerine ve Uğur Mumcu'nun mücadelesine sıkı sıkı sarılmalıyız" dedi.

CHP Foça İlçe Yönetim Kurulu üyesi Poyraz Aksoy'da yaptığı konuşmada, Uğur Mumcu ve Ali Gaffar Okkan'ın vatanları uğruna mücadele ederken hayatlarını kaybettiğini, anılarını yaşatmayı görev bildiklerini söyledi. Poyraz Aksoy, "Uğur Mumcu'nun kalemi, cesareti ve ilkeli duruşu, Türkiyede demokratik değerlere olan inancı yükseltmiş, aydınlatıcı bir rol üstlenmiştir. Gaffar Okkan Türk Polis teşkilatında önemli görevlerde bulunmuş, terörle mücadelede örnek bir lider olarak tanınmıştır. Bu iki büyük şahsiyetin izinde, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların Uğur Mumcu maskına kırmızı karanfiller bırakmasıyla anma töreni sona erdi.

Kaynak: ANKA
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