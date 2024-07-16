32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali Başlıyor

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(TRABZON) - 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali 18-21 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Trabzon'da düzenlenecek 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali dolayısıyla basın toplantısı gerçekleştirildi. 18 - 21 Temmuz tarihleri arasında Akçaabat İlçesinde yapılacak festivalin tanıtımı için yapılan toplantıda Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda festival detaylarını anlatan Başkan Ekim, şöyle konuştu:

"Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'ne yurt içinde ve yurt dışında halk oyunları ekiplerimiz katılmakta. Özellikle bu festival sadece bir dans ve müzik etkinliği değil aynı zamanda kültürel zenginliklerimizle misafirperverliğimizin dünyaya tanıtıldığı bir festivaldir. Bu yıl da festival programımız birbirinden renkli ve zengin etkinliklerle sizlerle buluşturacağız. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivalimizin programını paylaşmaya başlamak istiyorum.

"Festivalimiz 18-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek"

Festivalimiz 18-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Perşembe günü 18 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Akçaabat Bilim Kültür Sanat Derneği'nin sanatçıları tarafından bir resim sergimizle beraber başlayacağız. Daha sonra halk oyunları gruplarımız burada gösterilerini sergileyecekler. İkinci günü yani 19 Temmuz Cuma günü 16.45'te belediyemizin önünde Atatürk Parkı'nda Çelenk sunma, şehir içerisinde Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Gürcistan, Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt yörelerine ait halk oyunları gruplarının Akçaabat Foklor Derneği ve yöresel gruplar kortej yürüyüşü Ardından Atatürk Parkı'nda ve halk oyunları gösterilerimiz olacak. Daha sonra akşam 20.00'da sahil parkımızda, bu yıl yerini değiştiriyoruz festivalimizin. Sahil parkımızdaki meydanda halk oyunları gösterileriyle başlayacağız. Daha sonra müzik özellikle belediyemizde solistlik yapan korolarımızda solistlik yapan kişilerin performansları, yöresel sanatçılarımızın performansları ve halk oyunları gösterilerinden sonra da konser olarak Öykü Gürman konserini hep beraber inşallah dinleyeceğiz.

20 Temmuz Cumartesi günü yine biliyorsunuz bu şenliğimizin bir de yayla ayağı var. Hıdırnebimiz de Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği halk oyunlarını gösterimizle beraber başlayacağız. Orada yöresel sanatçılarımızla beraber etkinliğimizi gerçekleştireceğiz ve akşam sahil parkında halk oyunları gösterileriyle beraber yine festivalimiz devam edecek. Aynı zamanda Trabzonumuz da Ganitamızda da halk oyunları göstermelerimiz devam edecek. Yine yöresel bir sanatçımız Selim Seyis sahne alacak. Halk oyunları gruplarının yine gösterileri olacak. ve yine yöresel bir sanatçımız buradan yetişmiş Ceren Ece Öksüz sahne alacak. Son olarak da Merve Özbey konseriyle beraber ikinci günümüz 20 Temmuz'u da nihayetlendirmiş olacağız. Son günümüz 21 Temmuz'da ise sahil parkında yine halk oyunları gösterileriyle başlayacağız. Yöresel sanatçımız sanatçısı Savaş Arslan'ın konseri halk oyunları gösterileri, plaket törenimiz olacak ve Zeynep Birinci'nin yine aynı şekilde konseri olacak. En son olarak Koliva grubunun konseriyle beraber tabii Akçaabat Belediyemizin Foklor Derneği'nin her zamanki gibi kapanışıyla beraber finali yapıp festivalimizi sonuçlandıracağız."

Festival sponsorlar vasıtasıyla karşılanıyor

Başkan Ekim, festival maliyetini sponsorlar vasıtasıyla karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki tasarruf tedbirlerimiz var. Tasarruf tedbirleri kapsamından önce hiç şöyle bir politikamız var. Biz her zaman bu konuda hassasiyetimizi gösteriyoruz gelen ekiplerimizin konaklamalarını YURTKUR'larda gerçekleştiriyoruz ve yaklaşık onları da söylememde sakınca yok 300 kişilik ekibin konaklamasında 30 bin lira para harcıyoruz. Ayrıca yeme ihtiyaçlarını da aynı yerde tutmuş olduğumuz aşçımızla beraber hazırlıklarımızı yapıp oradan hazırlıyoruz. Yeme ihtiyaçları da yaklaşık 300 bin lira civarında tutuyor. Bunları dışarıda yapmaya kalksak belki 4- 5 milyonluk bir maliyet. Bunların tabii ki sanatçılarımız burada gelen misafirlerimizin ağırlanması, diğer etkinliklerin hepsinin bir maliyeti var. Yaklaşık 6 milyon, 7 milyon arasında bir bütçesi var bu festivalimizin. Bunu da sponsorlarımız vasıtasıyla beraber tamamen karşılıyoruz. Bugüne kadar sponsorlarımızla beraber toplamış olduğumuz bütçemiz belli. Bu bütçemizi buraya aktaracağız. Dekontlarıyla beraber harcamalarımızı arşivleyeceğiz. Belediyemizin bütçesinden herhangi bir kaynak çıkmamaktadır. Onun altını çizeyim."