Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri İçin Geri Sayım

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika'dan Fransa'ya, Meksika'dan Arjantin ve Brezilya'ya kadar 22 ülkeden 51 kısa film seyirci ile buluşacak.
Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapılacak. Ayrıca festival kapsamında bu sene ilki düzenlenecek Pitching Platformu ile İzmir'de çekilecek 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri verilecek. Pitching Platformu jüri üyeleri ise Hilmi Etikan, Evrim İnci ve Murat Niyazi Emre olacak.
Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasis Neofotistos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda, değerlendirme jürisi tarafından 92 ülkeden 1146 başvuru arasından 51 kısa film seyirci ile buluşması için seçildi. Jüride Nesli Özalp, Begüm Aksoy ve Cem Çevikayak yer aldı.
GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ
Ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olan etkinliğin açılış töreni 15 Aralık Cuma saat 19: 30'da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak. Açılış filmi olan "Bakmadan Geçemediklerim" sinemaseverlerle buluşurken, yönetmen söyleşisinin konuğu ise Barış Yücedağ olacak.
16 VE 17 ARALIK PROGRAMLARI
16 Aralık Cumartesi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 ayrı film seçkisi gösterilecek. "Özel Seçki-1" saat 14: 00'te, "Seçki 1" saat 15: 30, "Seçki 2" saat 17: 00'de yayınlanırken, Konuk Yönetmen Seçkisi "Thanasis Neofotistos Filmleri" ise saat 18: 30'da başlayacak. Ayrıca Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde Nesli Özalp'in eğitmenliğinde yapılacak olan 'Pitching Atölyesi' 11: 00'de, Serenay Oğuz yönetimindeki 'Kolaj Tekniği ile Film Afişi Tasarım Atölyesi' 12: 30'da yapılacak. Film gösterimleri ise "Seçki 3" saat 15: 30, "Seçki 4" saat 17: 00'de başlayacak.
17 Aralık Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak gösterimler ise şöyle olacak; "Seçki 5" saat 15: 30, "Seçki 6" saat 17: 00, "Özel Seçki-2" saat 18: 30. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'de saat 11: 00'da Pitching Sunumları ve Ödül Töreni yapılırken, "Seçki 7" saat 15: 30, "Seçki 8" gösterimi de 17: 00'da başlayacak.
Konuyla ilgili bilgi almak isteyen sinemaseverler @bornovakisafilmgunleri instagram hesabını takip edebilir.
'ULUSLARARASI 3. BORNOVA KISA FİLM GÜNLERİ'NDE GÖSTERİMİ YAPILACAK OLAN 51 KISA FİLM İSE ŞUNLAR OLACAK:
KURMACA FİLMLER
10.TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR/ Ramazan Kılıç/ Türkiye/ 15'36"
11.TEAMÜL/ Ali Rıza Bayazıt/ Türkiye/ 14'45"
12.THE COLORS EATER/ Kenji Isidor/ Fransa France/ 9'49"
13.THE EYELASH/ Theresa Valentin/ Almanya Germany/ 6'27"
14.THE WILD HUNT/ Gianmaria Pezzato/ İtalya Italy/ 9'
15.V-REAL/ Alejandro Fernandez/ Kanada Canada/ 8'56"
16.VURUYOR GOL OLUYOR!/ Berk Ali Çekmez/ Türkiye/ 14'28"
17.WELCOME, LAYA/ Abbas Shiravand/ İran Iran/ 11'54"
BELGESEL FİLMLER
10.YADA YAĞMURLARI/ Volkan Durmuş/ Türkiye/ 16'6"
ANİMASYON FİLMLER
10.THE LEAK/ Paola Cubillos/ Belçika Belgium/ 7'40"
11.THE MOVING CANVAS/ Arjun Mukherjee/ Hindistan India/ 2'7"
12.TO THE MOON AND BACK/ Shuqin Li/ Japonya Japan/ 12'5"
13.UNKNOWN/ Michal Zolnowski/ Polonya Poland/ 6'3"
14.ZAMAN YOLCUSU KRETA/ Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek/ Türkiye/ 3'23"
ÖZEL SEÇKİ
KONUK YÖNETMEN SEÇKİSİ: "THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ"
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