Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri İçin Geri Sayım

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" başlıyor. 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan etkinlikte bu sene Belçika'dan Fransa'ya, Meksika'dan Arjantin ve Brezilya'ya kadar 22 ülkeden 51 kısa film seyirci ile buluşacak.

Film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ile serginin yer alacağı etkinlikler Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde yapılacak. Ayrıca festival kapsamında bu sene ilki düzenlenecek Pitching Platformu ile İzmir'de çekilecek 3 kısa film projesine ekipman ve proje danışmanlığı desteği ödülleri verilecek. Pitching Platformu jüri üyeleri ise Hilmi Etikan, Evrim İnci ve Murat Niyazi Emre olacak.

Sinema ile ilgilenen vatandaşları ve gençleri kısa filmlerin yapımına özendirmek, gösterimini sağlamak ve ülke sinemasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkılan "Uluslararası 3. Bornova Kısa Film Günleri" ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterimleri gerçekleşen, belgesel, kurmaca, animasyon, özel ve Thanasis Neofotistos kısa film seçkileri yer alacak. Bu kapsamda hazırlanan programda, değerlendirme jürisi tarafından 92 ülkeden 1146 başvuru arasından 51 kısa film seyirci ile buluşması için seçildi. Jüride Nesli Özalp, Begüm Aksoy ve Cem Çevikayak yer aldı.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olan etkinliğin açılış töreni 15 Aralık Cuma saat 19: 30'da Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak. Açılış filmi olan "Bakmadan Geçemediklerim" sinemaseverlerle buluşurken, yönetmen söyleşisinin konuğu ise Barış Yücedağ olacak.

16 VE 17 ARALIK PROGRAMLARI

16 Aralık Cumartesi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 4 ayrı film seçkisi gösterilecek. "Özel Seçki-1" saat 14: 00'te, "Seçki 1" saat 15: 30, "Seçki 2" saat 17: 00'de yayınlanırken, Konuk Yönetmen Seçkisi "Thanasis Neofotistos Filmleri" ise saat 18: 30'da başlayacak. Ayrıca Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesinde Nesli Özalp'in eğitmenliğinde yapılacak olan 'Pitching Atölyesi' 11: 00'de, Serenay Oğuz yönetimindeki 'Kolaj Tekniği ile Film Afişi Tasarım Atölyesi' 12: 30'da yapılacak. Film gösterimleri ise "Seçki 3" saat 15: 30, "Seçki 4" saat 17: 00'de başlayacak.

17 Aralık Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak gösterimler ise şöyle olacak; "Seçki 5" saat 15: 30, "Seçki 6" saat 17: 00, "Özel Seçki-2" saat 18: 30. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'de saat 11: 00'da Pitching Sunumları ve Ödül Töreni yapılırken, "Seçki 7" saat 15: 30, "Seçki 8" gösterimi de 17: 00'da başlayacak.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyen sinemaseverler @bornovakisafilmgunleri instagram hesabını takip edebilir.

'ULUSLARARASI 3. BORNOVA KISA FİLM GÜNLERİ'NDE GÖSTERİMİ YAPILACAK OLAN 51 KISA FİLM İSE ŞUNLAR OLACAK:

KURMACA FİLMLER

CANNIBAL CORP./ Thomas Bauer/ Almanya Germany/ 8' FATİH THE CONQUEROR/ Onur Yağız/ Fransa France/ 15' FOTOĞRAF/ Resul Aşlak/ Türkiye/ 12'40" HEAD EATERS/ Pedram Gharehbaghi/ İran Iran/ 14'56" MOLA/ Güner Tuncer/ Türkiye/ 13'49" OKMO/ Lola Dubettier, Romain Perset/ Fransa France/ 12'30" PITAGE/ Ali Khaledi/ İran Iran/ 10' SHAKESPEARE IN SMOKE/ Francesco Cocco/ İspanya Spain/ 8'53" SINCOPAT/ Pol Diggler/ İspanya Spain/ 13'30"

10.TARİHTE YAŞANMAMIŞ OLAYLAR/ Ramazan Kılıç/ Türkiye/ 15'36"

11.TEAMÜL/ Ali Rıza Bayazıt/ Türkiye/ 14'45"

12.THE COLORS EATER/ Kenji Isidor/ Fransa France/ 9'49"

13.THE EYELASH/ Theresa Valentin/ Almanya Germany/ 6'27"

14.THE WILD HUNT/ Gianmaria Pezzato/ İtalya Italy/ 9'

15.V-REAL/ Alejandro Fernandez/ Kanada Canada/ 8'56"

16.VURUYOR GOL OLUYOR!/ Berk Ali Çekmez/ Türkiye/ 14'28"

17.WELCOME, LAYA/ Abbas Shiravand/ İran Iran/ 11'54"

BELGESEL FİLMLER

AĞACIN RUHU/ Eren Aybars Arpacık/ Türkiye/ 15' BAKMADAN GEÇEMEDİKLERİM/ Barış Yücedağ/ Türkiye/ 20' BEYAZ DAĞIN ÇOCUKLARI/ Yalçın Çiftçi/ Türkiye/ 20' BISALHÃES – THE BLACK POTTERY VILLAGE/ Tiago Cerveira/ Portekiz/ 12'21" DUVAR/ Evrim İnci/ Türkiye/ 19'15" MANIFEST 63/ Lua Obregón/ Meksika Mexica/ 14'50" PANORAMA/ Djuly Gava, Daniel Leão/ Brezilya Brazil/ 17'40" SANCTUARY/ Agustín Soley/ Arjantin Argentina/ 8'31" SUPER-EVA/ Pavlo Suslyakov/ Ukrayna Ukraine/ 15'

10.YADA YAĞMURLARI/ Volkan Durmuş/ Türkiye/ 16'6"

ANİMASYON FİLMLER

BIRD DRONE/ Radheya Jang Jegatheva/ Avustralya Australia/ 8'45" I WISH ALL MY WISHES WOULD COME TRUE/ Noga Tendler/ İsrail Israel/ 4' LETTER FROM A STRANGER/ Shima Markazi Omidvar/ İran Iran/ 5'49" MEDEIA/ Jean-Baptiste Coursault/ Fransa France/ 2'38" PULL THE PLUG/ Adèle Fisch, Carlotta Steckner/ Hollanda Netherlands/ 3'54" SET SAIL/ Jo-Ti Lee/ Tayvan Taiwan/ 8'26" SİMBİYOZ/ Mehmed Akif Yıldız/ Türkiye/ 5'45" SON AĞAÇ/ Zülfü Gül/ Türkiye/ 1'50" THE AWAKENING OF INSECTS/ Xiaoqiong Zhang/ ABD United States/ 2'15"

10.THE LEAK/ Paola Cubillos/ Belçika Belgium/ 7'40"

11.THE MOVING CANVAS/ Arjun Mukherjee/ Hindistan India/ 2'7"

12.TO THE MOON AND BACK/ Shuqin Li/ Japonya Japan/ 12'5"

13.UNKNOWN/ Michal Zolnowski/ Polonya Poland/ 6'3"

14.ZAMAN YOLCUSU KRETA/ Ilgın Saçan, Gülşah Özdemir Koryürek/ Türkiye/ 3'23"

ÖZEL SEÇKİ

ALGORITHMS OF BEAUTY/ Miléna Trivier/ Belgesel Documentary/ Belçika Belgium/ 20' CEVİZİN ALTINDA/ Begüm Aksoy/ Belgesel Documentary/ Türkiye/ 23'8" KRUVASAN/ Aziz Alaca/ Kurmaca Fiction/ Türkiye/ 17'55' LABİRENT/ Selçuk Ören/ Animasyon Animation/ Türkiye/ 4'18" OKSANA/ OTOXO Productions Group/ Belgesel Documentary/ İspanya Spain/ 5'18" THE SYRIAN COSMONAUT/ Charles Emir Richards/ Belgesel Documentary/ Türkiye / 12'50" ZUCKERBERG, YOU OWE/OWE ME/ Pauline Blanchet/ Belgesel Documentary/ Fransa France/ 14'29"

KONUK YÖNETMEN SEÇKİSİ: "THANASIS NEOFOTISTOS FİLMLERİ"