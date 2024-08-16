Uluslararası Gastronomi Food Fest Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Uluslararası Gastronomi Food Fest Tanıtım Toplantısı Yapıldı

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Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Food Fest'in tanıtım toplantısı yapıldı. Festival, yerel üreticileri ve dünya mutfağından seçkin şehirleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacak.

16.08.2024 18:17  Güncelleme: 18:37
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HABER: FATOŞ SUNAR

(ANTALYA) - Bu yıl 6-8 Eylül günleri arasında 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Food Fest tanıtım toplantısı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şehirleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacaktır" dedi.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, ünlü şef Danilo Zanna ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Antalya sadece eşsiz doğası ve tarihi zenginlikleri ile değil aynı zamanda köklü mutfak kültürleriyle de öne çıkan bir şehrimizdir. Güzellikleriyle dünyanın kendine hayran bırakan şehrimiz lezzetlerinde bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Gastronomide başkenti yapma hedefiyle geçtiğimiz  iki yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'ni başarıyla gerçekleştirdik ve yüz binlerce ziyaretçiyle başarımızı kanıtladık. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festival, Akdeniz'in bereketli topraklarından çıkan lezzetleri, yerel üreticilerimizi ve dünya mutfağından seçkin şehirleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacaktır. Festivalimiz geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutulmaz bir lezzet deneyimini sunmayı hedeflemektedir."

"Antalya ile kişisel bağım eski"

Toplantıya katılan ünlü şef Danilo Zanna Türkiye yolculuğunun Antalya da başladığını belirterek şunları söyledi:

"Antalya ile benim kişisel bağlantım eski. Ben burada neredeyse 3 sezon çalıştım. Benim aslında Türkiye yolum buradan başladı ve aslında ne kadar özel bir iş yaptınız, ne kadar özen verdiniz, bunu yakından takip edebildim. Festival bence bir noktadır, bir buluşma noktasıdır. Ama arkasında bu kadar büyük bir iş var bu kadar emek var. Anlatmak bile yeterli değildir. Mesela küçük bir örnek vermek istiyorum. Tropikal meyve üretmek o kadar zor bir şey ki . Tabi edemezsiniz, ne kadar işçilik var, ne kadar emek var, ne kadar araştırılır, ne kadar üzerinde emek verilir. Tabi tezgahından almak da o kadar kolay, o kadar emek belki unutulur. Ama bence Antalya Belediyesi gibi bu tarz çalışmak o kadar değerli ki, yani sadece biz değil, gelecek nesiller da onu fark edecekler ve bence işimiz budur."

Uluslararası Gastronomi Food Fest Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uluslararası Gastronomi Food Fest Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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