Üniversite öğrencilerinden çadırlı Filistin eylemi - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerinden çadırlı Filistin eylemi

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ABD'deki eylemler Bursa'ya sıçradı, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri İsrail zulmüne karşı çadır kurarak direniş başlattı. Öğrenciler, Gazze dayanışması için 7 gün boyunca nöbet tutacaklarını açıkladı. Rektör ise Gazze'nin direnişinin insanlığın uyanışına umut olacağını belirtti.

30.04.2024 17:02
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Üniversite öğrencilerinden çadırlı Filistin eylemi

İsrail'in Filistin zulmüne karşı üniversite bahçesine çadır kurup eylem yaptılar

ABD'deki eylemler Bursa'ya sıçradı, üniversite öğrencileri İsrail zulmüne karşı 7 günlük eylem başlattı

BURSA - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Filistin için yapılan eylemler bu kez Türkiye'ye sıçradı. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri yerleşke içerisinde yapılan yürüyüşün ardından, çadırlar kurarak İsrail zulmüne karşı direniş başlattı.

ABD'de yapılan üniversite eylemlerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri de yerleşke içerisinde Filistin için yürüyüş gerçekleştirdi. Sloganlar atılarak yapılan yürüyüşün ardından kampus içerisinde çadır kuran öğrenciler, burada Gazze dayanışması için 7 gün boyunca nöbet tutacaklarını açıkladı.

ABD'deki eylemlere çağrı

Basın açıklaması yapan Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Tahir Yasin Akkaya, "ABD'de vicdan intifadasına destek vermek için Uludağ Üniversitesi meydanında toplandık. 7 Ekim'den bu yana süregelen direniş farklı boyutlarda devam ediyor. ABD'de ise 25 üniversitede öğrenciler üniversite yönetimlerine Siyonist çete ile olan ilişkilerini sonlandırma çağrısını dile getiriyor. Biz de Uludağ Üniversitesi önünden ABD'deki arkadaşlarımıza destek çağrımızı yineliyoruz. Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamlar, 200 günü aşkın bir süredir devam ediyor. İşgal devleti İsrail, 7 aya yakın bir süredir tüm dünyanın gözü önünde Gazze'yi yok etmeye azmetmiş durumda. Öte yandan Gazzeli Müslümanlar ise, binlerce şehitle süsledikleri direnişlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Fakat bugünlerde, katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleriyle sallanıyor. Geçtiğimiz hafta New York'ta, Columbia üniversitesinde başlayan Gazze ile dayanışma eylemleri, bugün ABD genelinde 20'den fazla üniversiteye yayılmış durumda. Kampüslerinde Gazze'ye destek kampları kuran öğrenciler, zalim yöneticilerine karşı vicdanın sesini haykırıyor, vicdan intifadası Amerikan üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor. Amerika'da öğrenciler bu gösterileri gerçekleştirirken, Siyonizm'in maşası konumundaki üniversite yönetimleri ve Amerikan polisi de elbette boş durmuyorlar. Bugüne dek yüzlerce öğrenci gözaltına alınırken onlarcası da okullarından uzaklaştırma cezası almış durumda. Bedel ödemeyi göze alan ve eylemliliklerini sürdüren bu onurlu öğrencilere, Uludağ Üniversitesinden selam gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze direnişi insanlığın uyanışına umut olacaktır"

Özgürlüğün simgesi olduğunu söylenen Amerika'da üniversite eylemlerine verilen tepkiye dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Gazze'li kardeşlerinin yanlarında olduğunu beyan ettikleri bu eylemi gerçekleştirmiş bulunuyorlar. Kampüsteki herkes hep birlikte bu eyleme destek veriyorlar. Çünkü Müslümanlarını izzetini Gazze ayağa kaldırmıştır ve dünya düzeninin ne denli sahte ve iki yüzlü değerler manzumesine kurulu olduğunu 7 Ekim'den bu yana yürüyen bir süreç aşikar hale getirmiştir. İki yüzlülüğün en bariz örneklerinden birisi de bir üniversite rektörü olarak özgürlüğü yere göğe koyamayan Amerikan üniversitelerinin eylemlere gösterdiği o tepkiyi hep birlikte ibretle izledik. Bu haliyle bile Gazze'nin direnişi bi anlamda insanlığın uyanışı için inşallah bir umut olacaktır" dedi.

Üniversite öğrencilerinden çadırlı Filistin eylemi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üniversite öğrencilerinden çadırlı Filistin eylemi - Son Dakika

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