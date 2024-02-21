Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Velilerle Buluştu

Buluşmaya Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede, Gülnar İlçe Başkanı Mesut Bakır, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda veli katıldı. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarının anlatıldığı videonun gösterimiyle başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti.

SEÇER: "'HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT, İLİMDİR' SÖZÜYLE HAREKET EDİYORUZ"

Gülnar ve Mut'tan çok sayıda veli ile bir araya gelen Seçer, eğitime büyük değer verdiklerinin altını çizerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözüyle hareket ettiklerini söyledi. Çocuklara bilimin yolundan gitmenin yakışacağını söyleyen Seçer, "Okuyacaklar, pozitif bilim yapacaklar, mühendis, doktor, öğretmen, bilim insanı olacaklar. Dünyada diğer ülkelerle rekabet etmenin yolu budur. Hazır mirası tüketirsiniz. Çocuk eğitimsiz, cahilse servet de olsa bitirir. Cahil yöneticiler ise ülkeleri, toplumları felakete götürür. Onun için çocuklarımızı eğiteceğiz" dedi.

"MERSİN'DE İKAMET EDEN BÜTÜN ÖĞRENCİLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye başkanı seçildiği 2019 yılında itibaren eğitime önemli oranda bütçe ayırdıklarını vurgulayan Seçer, "Gelecek 5 yıl daha da fazlasını ayıracağız. YKS ve LGS'ye hazırlanan Gülnar kurs merkezimizde 321, Mut'ta 122 öğrencimiz var. Toplam 443 öğrencimiz Mut ve Gülnar'da. Dershanelerde sadece matematik, fizik, kimya dersi verilmiyor. Çocuklarınızı çocuklarımız gibi, evlatlarımız gibi görüyoruz. Öğretmenlerimizin sayesinde, onların bir abla, bir anne, bir baba, bir abi gibi ilgilenmesiyle oluyor" dedi. Gülnar ve Mut'ta başarı oranının yüksek olduğunun altını çizen Seçer, "28 öğrenci fen lisesine girmiş bizim dershanelerden. Yine YKS'ye giren ve kazanan öğrenci sayısı 170" diye konuştu.

YKS'ye giren öğrencilerin ücretlerini de Büyükşehir'in ödediğini hatırlatan Seçer, "Yine çocuklarımız üniversiteye girdiği zaman herhangi bir gelir testine tabi tutmadan 1 yıl eğitim yardımı vereceğiz. Mersin'deki 12 bin öğrencimiz bizden eğitim yardımları almış, bunları çoğaltacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA HER ŞEY FEDA OLSUN"

Mersin'de yaşayan tüm gençler için hayatın her alanında faydalanabilecekleri projeler yaptıklarını aktaran Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak onların eğitimlerini çok önemsediklerini söyledi. Seçer, "Mersin merkezde öğrenci ücreti 1 TL. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde yok ama Mersin'de var. Çünkü Mersin'de öğrencilerin Vahap Amcası, başkanları var. 10 numara öğrenci kenti Mersin. Biz okuma salonlarına önem veriyoruz. Yeni nesil kütüphane. 11 okuma salonu var tüm Mersin bölgesinde. 1 ay sonra burada da hizmete giriyor. Okuma salonunuz hazır, hizmete sunacağız, çocuklarımız gelsin orada ders çalışsın. Daha dingin, sessiz ortam, kışın sıcak, yazın serin. Çocuklarımıza her şey feda olsun. Onların ailelerinin vergileri ile yapıyoruz bunu" diye konuştu.

"BİZİM KATKILARIMIZ GÜNÜ KURTARMAK İÇİN DEĞİL"

Toplumun tüm kesimleri için yapılan desteklerin en kalitelisini sunduklarının altını çizen Başkan Seçer, "Ramazan Ayı geldi, gıda destekleri yapıyoruz. Gülnar'a da gelecek. Bizim katkılarımız günü kurtarmak için değil. Bulguru, pirinci, yağı ve kalitelisi ile en iyisini hazırlıyoruz. Yani insanların ihtiyacı var, devlet onlara katkı yapıyor. Hiçbir siyasetçi kendi kesesinden yapmıyor. Sizlerin parasıyla yapıyor" dedi.

SEÇER'DEN GÜLNAR'DA OKUYAN GENÇLERE OKUMA SALONU SÖZÜ

Gülnar'da açtıkları yurdun tam dolu olduğunu söyleyen Başkan Seçer, Gülnar'ı tercih edenlerin sayısının arttığını belirtti. Başkan Seçer, Gülnar'da okuyan öğrencilerin okuma salonu isteği olduğunu ve onu da yerine getireceklerini söyleyerek, "Kocaman bir okuma salonu; kafe gibi bir yer ihtiyaçları olduğunu söylediler. Onu da sizlere gerçekleştirme sözü veriyorum. Ben Mersin'in her noktasını seviyorum. Mersinimiz çok güzel bir yer, insanları çok güzel. İnsanları çok çalışkan. Mersin'in her noktası kalkınsın istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

"OY VERENLER DE SAĞ OLSUN VERMEYEN DE"

Mersin'in huzur içinde yaşanılan bir şehir olduğunu söyleyen Seçer, "Burada hangi partili olursanız olun gözüm görmez. Ben sizi önce insan olarak severim, sayarım, sonra da vatandaşım olarak. Siyasi kimliğiniz kendinize ama ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, ben Atatürkçü bir adamım. Ben sizlere hizmet etmek için geldim, hepinizin oyuna talibim. Ben size hizmet etmek zorundayım. Siz de hizmete destek verin, adalet budur, hak budur" dedi.

31 Mart seçimlerinin ardından farklı partilerden seçilecek olan belediye başkanlarına da seslenen Seçer, "Hangi partiden olursa olsun 5 yıllık süreçte ilçe belediye başkanları benimle iletişimini münasebetini iyi kurduğu sürece herkesle bir abi, kardeş, arkadaş gibi olurum. Sakın oy varsa hizmet var zannetmeyin. Geçen Cumhurbaşkanımız böyle bir kelam etti ama ben katılmıyorum, kusura bakmasın. Oy verenler de sağ olsun vermeyen de sağ olsun" diyerek sözlerine son verdi.

Etkinlik, rehberlik sunumu ve ardından da toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.